Analýza navrhuje pro NATO letku proti dronům s českými letouny Skyfox

Český cvičný a lehký bojový letoun L-39NG Skyfox by mohl dostat novou a nečekanou roli v ochraně východního křídla NATO. Analytik elitního britského think tanku RUSI Justin Bronk navrhuje samostatnou letku levnějších proudových letounů, která by se specializovala na likvidaci dronů a ulevila drahým stíhačkám i řízeným střelám.
Pravidelné nasazování moderních stíhaček proti jednosměrným útočným dronům podle Bronka nedává z dlouhodobého hlediska smysl. Každý takový zásah spotřebovává letové hodiny drahých bojových strojů a zásoby střel, které NATO potřebuje především pro případ skutečného konfliktu s protivníkovým letectvem.
Bronk proto ve své středeční analýze navrhuje samostatnou mnohonárodní letku přibližně 16 až 24 letounů, jejíž posádky by se specializovaly výhradně na vyhledávání a ničení útočných dronů. Jednotlivé části letky by NATO mohlo rozmístit například v Polsku, Rumunsku nebo pobaltských státech, kde ruské drony narušují vzdušný prostor nejčastěji.
Taková jednotka by přitom musela zvládnout nejen pomalé vrtulové drony, ale také stále častější proudové Geran-3 a Geran-4. Nejnovější Geran-4 podle Bronka dosahuje cestovní rychlosti přibližně 350 až 500 kilometrů za hodinu, což už řadu levnějších vrtulových letounů staví na hranici jejich schopností.
Právě zde podle něj vyniká český L-39NG Skyfox společnosti Aero Vodochody. Provoz stojí výrazně méně než u pokročilých cvičných letounů M-346FA nebo FA-50, přesto má dostatečnou rychlost i pro lov proudových Geranů. Bronk si Skyfox osobně vyzkoušel během srpnového letu a uvedl, že bez problémů zachycoval simulované cíle odpovídající Geranu-4, které letěly rychlostí až 270 uzlů, tedy přibližně 500 km/h.
Další výhodu představuje výrobní kapacita Aera. Výrobní linka Skyfoxu má podle Bronka menší zásobu objednávek než konkurence, takže by NATO mohlo potřebné stroje získat rychleji. Letoun navíc konstrukčně navazuje na starší L-39, se kterým mají dlouholeté zkušenosti mnohé státy střední a východní Evropy.
Skyfox však nemá vlastní radar. Pozemní naváděcí stanoviště, letoun AWACS nebo modernější stíhačka, například F-35, by proto musely posádku dostat do blízkosti cíle. Operátor na zadním sedadle by následně dron vyhledal pomocí podvěsného optického zaměřovacího systému a pilot by provedl samotný útok. Dvoumístná kabina podle Bronka představuje velkou výhodu zejména v noci, při špatném počasí nebo v prostředí silného ruského rušení GPS.
Klasické střely vzduch-vzduch, například AIM-120 AMRAAM, považuje Bronk pro tento úkol za příliš drahé a vzácné. Vhodnější řešení vidí v malých laserově nebo infračerveně naváděných raketách. Jedna stojí přibližně 25 až 50 tisíc dolarů, tedy výrazně méně než standardní protiletadlová střela.
Skyfox by mohl nést dvě raketnice se 14 laserem naváděnými raketami LGR275. Zaměřovací kontejner by sledoval dron a laserem naváděl raketu až do zásahu. Pilot by díky tomu nemusel přilétat tak blízko jako při použití kulometu nebo kanónu, což snižuje riziko poškození letounu explozí bojové hlavice dronu. Ta může podle Bronka vážit až 90 kilogramů.
„Letoun, jako je L-39NG, vybavený zaměřovacím kontejnerem a dvěma raketnicemi s celkem 14 raketami LGR275, by se specializovanou posádkou mohl pravidelně zachycovat a sestřelovat drony v době míru i války,“ píše Bronk. Pokud by NATO projektu dalo dostatečnou prioritu, podle něj by mohlo takovou letku vybudovat během několika let.
Skyfox už dnes používá také Centrum leteckého výcviku LOM Praha v Pardubicích, kde postupně nahrazuje starší L-39C Albatros. Bronkův návrh by tak českému stroji otevřel úplně jinou roli: místo výcviku pilotů by mohl přímo chránit východní hranici NATO před jednou z nejrychleji rostoucích hrozeb současného bojiště.
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