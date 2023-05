Analýza za čtyři miliony. Bartoš chce vědět, kde jsou restaurace pro bohaté cizince

Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Ivanem Bartošem (Piráti) chce svěřit společnosti Michelin vypracování gastronomické analýzy. Výstupem má být přehled restaurací mimo Prahu, které by mohly přitáhnout náročnější zahraniční klientelu. Cílem je podpořit turismus v Česku. Resort je za zakázku připravený zaplatit přes čtyři miliony korun. Ministerstvo financí se však staví proti.

V gastronomii neexistuje prestižnější ocenění kvality než od společnosti Michelin. V Praze jsou dvě restaurace, které mají michelinskou hvězdu. Pět pražských podniků získalo od firmy ocenění nižší kategorie. Michelin pak v hlavním městě doporučuje návštěvu dalších dvaceti restaurací. Mimo metropoli ve výběru žádný podnik není.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, ministerstvo pro místní rozvoj hodlá tento trend změnit. Resort předsedy Pirátů Ivana Bartoše chce po vládě, aby mu schválila zadání analýzy české gastronomické scény právě Michelinu. Za 4,356 milionu korun z ní má vzejít přehled třiceti restaurací vybrané kuchyně mimo hlavní město.

"Předmětem zakázky je provedení odborné analýzy a inspekce restaurací zkoumající gastronomický potenciál regionů České republiky pro zvýšení příjezdového turismu bonitní klientely a jeho marketingové využití pro cestovní ruch. Takovou analýzu Česká republika postrádá," stojí v předkládací zprávě k zakázce.

Proč zrovna Michelin, ptají se finance

Podle zjištění Aktuálně.cz má však k záměru vážné výhrady ministerstvo financí řízené Zbyňkem Stanjurou (ODS). Resortu se v první řadě nelíbí, že Bartošovo ministerstvo hodlá analýzu zadat Michelinu bez soutěže. Z materiálu k zakázce podle Stanjurových úředníků není zřejmé, proč se tak rozhodlo.

"Zadavatel nese důkazní břemeno ohledně naplnění podmínek pro postup v jednacím řízení bez uveřejnění. V tomto ohledu požadujeme, aby v materiálu byly uvedeny konkrétní skutečnosti, (…), a zadavatel je prokázal, nikoliv pouze tvrdil," uvedly finance v připomínkách, jež má redakce k dispozici.

Stanjurovo ministerstvo se ohradilo také proti tomu, že by zakázku měla schvalovat vláda. Podle návrhu usnesení má pak Fialův kabinet Bartošovi přímo uložit svěření analýzy Michelinu. Z pohledu financí však za zakázku výhradně zodpovídá ministerstvo pro místní rozvoj, jež si má o ní rozhodnout samo.

"V žádném případě by nemělo docházet ke snaze přenést tuto odpovědnost na členy vlády, respektive na pana ministra," píší úředníci z financí. Další námitkou je, že záměr neprojednala pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky. Resortu financí také chybí podrobnější popis, jak se obdobné zakázky přidělují v jiných zemích Evropské unie.

Neshoda gastroexpertů

Odborník na gastronomii a zakladatel Prague Food Festivalu Pavel Maurer je přesvědčený, že analýza se za cenu čtyř milionů korun nevyplatí. Podle něj nejsou mimo Prahu tři desítky restaurací schopných splnit michelinské standardy. Navíc upozorňuje, že v Česku je dost expertů schopných připravit podobnou expertizu za menší peníze.

"Je to nefér podpora soukromého podnikání zahraničního subjektu, byť nejslavnějšího. Moje vydavatelství působící v Česku od roku 1997 a mnoho dalších gastroprůvodců by se oprávněně mělo cítit poškozeno, protože i my podporujeme rozvoj naší gastronomie na domácích i zahraničních platformách," řekl Maurer Aktuálně.cz k záměru zadat zakázku Michelinu.

Lukáš Hejlík se několik let věnuje objíždění restaurací, hospod a kaváren, na tomto základě vytvořil vlastní přehled. Sám se za michelinského turistu nepovažuje. Když je v zahraničí, upřednostňuje podniky podle místních doporučení. Přesto však na rozdíl od kolegy z branže nápad zapojit Česko do michelinské turistiky vítá.

"Že by tady Michelin, jakkoliv chce za to uhradit náklady, navštívil, prověřil a dost možná i ocenil nějaké podniky, dostalo by to naši zemi na mapu pozornosti 'michelinských turistů'. Osobně znám lidi z Česka, kteří takhle cestují po světě," řekl Aktuálně.cz. Podotýká, že Polsko, Maďarsko či Slovinsko s Michelinem spolupracují a Česko by podle něj mělo také.

"Zatím se nevyjádříme"

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje podepsat smlouvu s Michelinem tento měsíc. Následovat má výzva podnikům, které by se chtěly do projektu zapojit. Michelin by na základě seznamu určil třicet restaurací mimo Prahu, jeho inspektoři by je pak navštívili a vyhodnotili úroveň jejich kuchyně. Na konci má být souhrnná zpráva z průzkumu.

Podle resortu Česko nenaplňuje potenciál v oblasti gastroturismu, přestože cestovatelé směřující za kvalitním jídlem patří mezi nejsolventnější. Právě ty má michelinská analýza přitáhnout. "Výsledkem bude zhodnocení gastronomického potenciálu České republiky včetně mezinárodního srovnání a doporučení pro zlepšení v oblasti," stojí v materiálech k zakázce.

Studie má být hotová nejpozději na konci roku. Podklady resortu však jasně neříkají, jak se má expertiza dostat k zahraniční klientele nebo jak s ní hodlá ministerstvo pracovat. V materiálech jen obecně stojí, že se jedná o spolupráci s průvodcem Michelin Guide. "K analýze se vyjádříme poté, co k ní zaujme stanovisko vláda," reagovala na dotazy Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Veronika Hešíková.

Záměr vypsat zakázku ve prospěch Michelinu se objevil tři měsíce poté, co si společnost řekla zemím střední a východní Evropy o peníze. S jejich příslušnými agenturami hodlá uzavřít smlouvu na tři roky na deset milionů korun. V případě domluvy mohou vybrané podniky daných zemí zůstat v průvodci Michelin Guide a ponechat si získaná hodnocení. Pokud státy nezaplatí, jejich restaurace ze slavného průvodce zmizí.

Video: Roky jsme poslouchali hovadiny, drahota je nová realita, říká Pohlreich (28. 3. 2023)