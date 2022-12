Babiše posilují Fischer a Hilšer. Když odstoupí, pomohou jeho soupeřům, tvrdí experti

Ještě v létě byl favoritem prvního kola prezidentských voleb Andrej Babiš, přestože kandidaturu teprve zvažoval. Teď se o vedení přetahuje s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, ačkoliv má ke druhému kolu stále nejblíž. Podle analytiků mu nahrávají další kandidáti, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří ubírají hlasy jeho konkurentům. Pokud se voleb nevzdají, Babiš ve druhém kole bude.

Zatímco v květnu předpovídaly průzkumy bývalé rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové jen pětiprocentní podporu, teď má pro prezidentskou volbu čtyřikrát víc. Víkendový model společností Data Collect a Kantar pro Českou televizi jí přisoudil 23,5 procenta, jen o 3,5 procentního bodu méně než expremiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO a o tři méně než generálu ve výslužbě Petru Pavlovi. Ti byli do léta vysoko nad ní.

Na začátku prosince jsou šance tří favoritů vyrovnané. Každý z nich má jinou silnou kartu, která mu může pomoct vyhrát. Pavel boduje u lidí všech názorových proudů, Babiš se může spolehnout na své oddané voliče a Nerudové nyní přibývají podporovatelé nejrychleji. Volit půjdou Češi už 13. a 14. ledna, případné druhé kolo přijde na řadu o dva týdny později.

"Aktuální čísla sice nemáme, ale s vývojem času se pozice Nerudové zlepšuje, zatímco Pavel zřejmě dosáhl vrcholu. Pokud jí to vydrží do konce roku, může být právě ona hlavním favoritem prvního kola," říká analytik STEM/MARK Jan Burianec. Upozorňuje, že ekonomka a bývalá poradkyně ministerstva práce a sociálních věcí není tolik známá jako její dva soupeři, má proto největší potenciál získávat další voliče.

Další průzkumy ji proto mohou posunout úplně do čela, uvádí ředitel Medianu Přemysl Čech. "Pavel je v defenzivě. On i jeho tým se pořád za všechno omlouvají, což není správné," popisuje. Naráží na minulost pozdějšího šéfa Generálního štábu Armády ČR, kterému kritici vyčítají, že se v komunistickém Československu účastnil kurzu pro vojenské špiony.

Pavlovou výhodou je naopak to, že dokáže oslovit široké spektrum voličů. Říjnový průzkum STEM/MARK ukazuje, že kromě příznivců vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starostů a Pirátů, mu chtějí dát své hlasy i někteří její odpůrci. Část zastánců dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana a voličů opozičních ANO a SPD.

Babiš se zase může spolehnout na své věrné voliče. Ze všech kandidátů má nejvíce těch, kteří jsou pevně přesvědčení, že budou hlasovat právě pro něj. Podle říjnového průzkumu Medianu jde až o šestinu všech voličů. Bývalý premiér a ministr financí tak nejspíš obdrží nejméně 25 procent hlasů, které stabilně dostává jeho hnutí ANO.

"Nedá se čekat, že by rapidně ztrácel. Vidíme to i na dlouhodobých preferencích ANO, které oslabila jedině covidová pandemie. To byl ale extrém, nedokážu si představit, že by se něco podobného opakovalo," říká analytik Kantaru Pavel Ranocha.

Druhé kolo bez Babiše považují analytici za nepravděpodobné. Zvlášť když kandidují také senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří mají podobné voliče jako Nerudová s Pavlem a ubírají jim tak podporu. "Pavel s Nerudovou by museli vyluxovat kandidáty za sebou, aby Babišovi hrozilo, že nepostoupí," říká Ranocha.

Fischer s Hilšerem, kteří na hlavu státu neúspěšně kandidovali už v roce 2018, by mohli volbami zamíchat i tím, že by z nich odstoupili. Tak jako před čtyřmi lety na Slovensku jeden z favoritů, vědec Robert Mistrík, když nechtěl ubírat hlasy pozdější vítězce, současné prezidentce Zuzaně Čaputové.

Nic takového ale oba senátoři nechystají. Chtějí uspět, přestože jim průzkumy dávají jen mizivou šanci. Fischer by nyní dostal 5,5 procenta hlasů, Hilšer o jeden a půl procentního bodu méně. "Stát se může cokoliv, ale pravděpodobnost, že by se jeden z nich dostal do druhého kola, je nyní takřka nulová," prohlašuje Čech.

Také Babiš má ale mezi kandidáty soupeře, který se obrací na stejné voliče jako on. Hlasy mu ubírá předseda odborových svazů Josef Středula. Ten na listopadové předvolební debatě prohlásil, že z voleb neodstoupí už jenom kvůli tomu, že může bývalého premiéra oslabit. "Pokud by se mu podařilo nastartovat svoji dosud nevýraznou kampaň a byl by úspěšnější v mediálních debatách než Babiš, mohl by si určitou část voličů naklonit," odhaduje Burianec.

Přestože má šéf hnutí ANO ze všech tří hlavních kandidátů nejlepší pozici pro první kolo, v případném druhém je na tom nejhůře. Jen věrní voliči mu nestačí. Těžko získá příznivce vládní koalice, musí proto veřejnost přesvědčit, že soupeř není pro prezidentský úřad vhodný. Od hlasování by tak odradil voliče, kteří si nejsou volbou zcela jisti, zatímco Babišovi věrní by k urnám jako obvykle přišli. Což by mu k vítězství mohlo stačit.

Hlasy může získat také u příznivců neparlamentních stran, kterých byl při loňských volbách do sněmovny milion. Průzkumy však ukazují, že se mu to zatím nedaří - s výjimkou KSČM. Zato oslovuje část voličů SPD. Její kandidát, bývalý disident a diplomat Jaroslav Bašta, má podle průzkumů jen minimální podporu. "Až na pár billboardů strana svého kandidáta dosud nijak výrazně nezviditelňuje," říká Burianec. Dodává, že pro voliče SPD bývá Babiš přijatelným kandidátem nebo dokonce zvažují, že ho budou volit.

