Analýza: Babiš je jako ODS. I ANO poruší klíčový slib, doplatí na to ale někdo jiný

Hnutí ANO se chystá navýšit některé daně navzdory tomu, že premiér Andrej Babiš a jeho straníci dlouhodobě tvrdili, že nic takového neplánují a že uzdraví veřejné finance třeba efektivnějším výběrem daní. Babiš tak jde ve šlépějích těch, které tolik kritizoval. Politicky na to ale nakonec doplatí někdo jiný.
„Daně zvyšovat nebudeme. My voliče nepodvedeme, na rozdíl od Fialovy vlády.“
Anebo: „Daně nebudeme navyšovat. Nebudeme - my jsme snížili daně o stovky miliard, protože jsme vybrali daně. Já jsem přece zavedl daňovou kobru, když jsem se stal ministrem financí.“
A do třetice: „Nechceme zvyšovat daně, ale soustředíme se na jejich řádný výběr, jak jsme to dělali už dříve. I s pomocí evidence tržeb a kontrolního hlášení.“
Autorem prvních dvou výroků je premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl je před loňskými volbami, šlo tedy o slib daný voličům. Třetí výrok je už povolební, na sklonku letošního ledna ho pronesla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Necelý rok po volbách do dolní komory ale Schillerová otočila. Pro server iDnes nyní zkraje týdne ohlásila, že se příští rok chystá některé daně zvýšit.
Zmínila daně z hazardu, z návykových látek a z investičních nemovitostí. Podle zákulisních informací toho bude víc. Kompletní plán se má veřejnost dozvědět až po komunálních a senátních volbách, které se mají konat za pět týdnů.
Ve šlépějích ODS
Celá věc má hned několik rovin. Je pozoruhodné, že Schillerová informaci vypustila před volbami. Nejspíš jde z její strany o pokus odklonit očekávatelnou reakci nejen odborné obce a opozice, ale i koaličních partnerů hnutí ANO na návrh rozpočtu. Skoro jistě totiž počítala s tím, že ho budou téměř všichni kritizovat.
Nelze ale přehlédnout, co se děje: ANO jde ve šlépějích těch, kterým Babiš velmi často spílal – občanských demokratů. O expremiérovi Petru Fialovi (ODS) před loňskými volbami dokola říkal, že podvedl občany, když jim sliboval, že jeho vláda daně zvyšovat nebude. Nyní Babiš plánuje to samé.
Schillerová k vyššímu zdanění pro začátek vybrala věci (typicky hazard nebo návykové látky), které si ANO před svými voliči nejspíš obhájí. Z opačného břehu nazřeno pak platí, že pokud jde o příjmy do státní kasy, o nějak zásadní položku se jednat nebude.
Na zvyšování daní doplatí koalice
V politice jde mnohdy o symboly. Právě proto lze odhadnout, že pokud někdo na avizované zvyšování daní doplatí, nebude to ANO, ale jeho koaliční partneři.
Především Motoristé se budou postupně ocitat v klinči. Byli to totiž právě oni, kdo šel do voleb s klasicky pravicovým slibem, že se zasadí o snižování státního dluhu, že budou šetřit a nepřipustí vyšší daně.
Jejich první slib vláda, které jsou součástí, porušila návrhem státního rozpočtu na příští rok – vůči kterému se Motoristé po jistém váhání začali přece jen vymezovat.
Druhý slib Motoristů se chystá vláda podle Schillerové porušit příští rok.
Bude zajímavé sledovat, jak s tím formace pod vedením Petra Macinky naloží a zda se třeba nezačne jednota současné vlády klížit.
Pokud totiž Babiš ztratí dvě nebo tři procenta voličů kvůli tomu, že porušil jeden slib, nebude to pro něj zdaleka tak fatální, jako když totéž potká Motoristy.
S ohledem na všechny roztodivné otočky, jichž se premiér v minulosti dopustil, můžeme navíc vcelku realisticky čekat, že mu to i tentokrát jeho voliči odpustí.
Motoristé jsou na tom ale jinak. Před volbami se tvářili jako obhájci zásad, ze kterých nemíní slevit. A byť jim jsou voliči navzdory rozličným kauzám vcelku věrní, neznamená to, že jim nedojde trpělivost.
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