Vlivný americký senátor vyzval vládu USA, aby prověřila prodej Novy Kellnerovi

Senátor USA Marco Rubio vyzval americkou vládu, aby prověřila prodej televize Nova a dalších stanic do rukou Petra Kellnera. Odkazuje se přitom na zjištění Aktuálně.cz, které upozornilo, že jeho firma Home Credit platila tajnou kampaň na podporu komunistické Číny v Česku. Kellnerovu korporaci PPF Rubio označil za prostředníka zájmu komunistického státu. USA mohou prodej za 50 miliard stopnout.

Jak jako první upozornil server Axios.com, vlivný republikánský americký senátor Marco Rubio směřoval oficiální dopis ministrovi financí USA Stevenu Mnuchinovi a ministru spravedlnosti Williamu Barrovi. Americkou vládu v něm žádá, aby prověřila transakci za téměř 50 miliard korun, v níž PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera chce koupit společnost Central European Media Enterprises (CME). Ta ovládá nejsledovanější českou televizní stanici Nova, ale i další kanály ve střední Evropě.

CME sice sídlí na Bermudách, jejím tříčtvrtinovým akcionářem je ovšem americká firma AT&T. Rubio tak dovozuje, že transakce spadá do jurisdikce vlády USA, která v krajním případě dle amerických zákonů může obří obchod zablokovat. "Věřím, že tato transakce vyžaduje prověření, protože podkopává americké zájmy národní bezpečnosti související se střední a východní Evropou stejně jako s Čínou," napsal vládě Rubio.

Odkazuje se na takzvanou The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), tedy speciální orgán americké vlády. Ten má za úkol prověřovat investice, které by mohly ohrozit americkou národní bezpečnost.

Americký telekomunikační gigant AT&T, který v CME drží většinový podíl, Rubiovu žádost zatím nekomentoval.

Rubio přitom v dopise mimo jiné rozsáhle argumentuje předchozími zjištěními Aktuálně.cz.

Zmiňuje, že PPF i její šéf Petr Kellner je v Česku považován za zástupce čínských zájmů. Cituje dřívější zjištění redakce, že PPF si zaplatila zhruba dva tisíce hodin práce u komunikační agentury, aby "zmanipulovala" veřčejné mínění ve prospěch asijské velmoci. "Tato práce zahrnovala špehování českých politiků, vyvíjení nátlaku na média aby nezveřenila články kritické k Číně, a vytvoření nového think-tanku Sinoskop, který zaměstnával zaujaté analytiky, aby ovlivňovali veřejnou debatu," stojí v zhruba stránku a půl dlouhém textu s datem 26. února letošního roku.

Rubio má podle textu informace také o tom, že skupina PPF již využila chystané akvizice mediálních kanálů patřících skupině CME k "zastrašení českých médií a politiků aby mlčeli".

Americký senátor je podle svých slov přesvědčen, že vláda Spojených států by se měla podobnými akvizicemi zabývat, a snažit se pochopit, jak čínská vláda a tamní komunistická strana využívají prostředníky, jako je například PPF. Pokud toho nebude schopná, hrozí podle Rubia selhání snah Američanů zabránit komunistům ovlivňovat cizí vlády a společnosti.

Rubio poznamenal, že CME působí v Česku a také v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku s celkovým dosahem na 97 milionů lidí a že v regionu provozuje řadu nejsledovanějších zpravodajských relací.

Ve čtvrtek mají akcionáři prodej schválit

Zpráva přichází pro PPF ve zcela kritickou chvíli - večer před tím, než se na Bermudách má konat valná hromada CME, kde její akcionáři mají podzimní dohodu s Kellnerem o prodeji definitivně posvětit.

Respekt už upozornil, že v uplynulých dnech navštívila Česko skupina čtyř amerických senátorů. Součástí delegace byl právě i republikánský zákonodárce Rubio z Floridy, který se dlouhodobě zabývá bezpečnostními riziky souvisejícími s vlivem Číny a i tomto tématu v Praze jednal. Setkal se například s šéfem zahraničního výboru Senátu Pavlem Fischerem, který se na rizika Číny v Česku také dlouhodobě zaměřuje. Ten potvrdil, že spolu mluvili i o prodeji Novy.

"Čínská lidová republika se stala jedním z celosvětových bezpečnostních témat, a to dnes už i pro Severoatlantickou alianci. Režim v Pekingu se za poslední roky podstatně změnil. Chová se asertivně, masivně investuje do armády a do nejnovějších technologií. A jak jsme viděli na nátlaku, který vyvíjela čínská ambasáda na předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, rozhodně to není velmoc, kterou bychom mohli podceňovat. Text, který si čínská ambasáda dovolila zaslat, je skutečně světový unikát," cituje Respekt Fischera. I na výhružný dopis jako první upozornilo Aktuálně.cz.

PPF: S Novou nám jde jen o byznys

Aktuálně.cz už informovalo, že v pátek také putoval americkým kongresmanům dopis pirátských zákonodárců. Senátor Lukáš Wagenknecht a poslanec Jan Lipavský napsali, aby obchod prověřili. Podle nich existuje riziko, že Nova začne šířit čínskou propagandu. Kellner potřebuje s komunistickým státem dobré vztahy, má v zemi investováno více než 300 miliard korun ve spotřebních půjčkách.

Vyjádření PPF ke kroku amerického zákonodárce redakce zjišťuje.

PPF ale dlouhodobě odmítá, že by Novu a další média chtěla použít jako vlivový nástroj. Jejím jediným cílem je podle ní byznys. "Nákupem společnosti CME, respektive jejích mediálních aktivit v pěti evropských zemích, sledujeme především cíl doplnit náš telekomunikační byznys ve střední a východní Evropě. Chceme využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí. Naším motivem je tedy především rozvíjení telekomunikačního a mediálního byznysu. CME je dobře fungující společností a po jejím převzetí neplánujeme žádné překotné zásahy do jejího fungování," uvedl už dříve v tiskové zprávě oznamující dohodu o koupi Petr Kellner.

A v pondělí odpoledne k dopisu pirátských zákonodárců PPF vydala další oficiální prohlášení. "Akcionáři PPF, stejně jako vrcholový management, vždy zastávali principy svobody, liberální demokracie a volného trhu. Ze skutečnosti, že podnikáme také v Číně, kde stejně jako my podnikají tisíce dalších západních firem, nelze vyvozovat nic o našem světonázoru. Naopak: jako lidé, kteří nemalou část svého života prožili v totalitním komunismu, si extrémně vážíme svobody projevu," píše Kellnerova skupina.

Většinový vlastník AT&T, jež ve firmě drží 75,7% podíl, s fúzí souhlasí, a pokud nedojde k intervenci USA, ta tedy proběhne. Potřeba pro to je 75 % hlasovacích práv akcionářů. Tím ale proces neskončí. PPF pro transakci také potřebuje souhlas Evropské komise a národních regulátorů v některých zemích, kde CETV působí. To bude nejspíše trvat dalších několik měsíců.