Američana s podezřením na ebolu propustili z Bulovky. Už odletěl do Spojených států

Fakultní nemocnice Bulovka ve středu po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a Patrick LaRochelle odletěl zpět do Spojených států. Sdělila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
Američan přiletěl do České republiky 21. května speciálním letadlem, sanitka s policejním doprovodem ho potom převezla na Bulovku. Tam pobýval ve speciálním uzavřeném pokoji, takzvaném bioboxu. Zdravotníci k němu vstupovali ve speciálních oblecích podobných skafandrům.
Nemocnice i zdravotnická záchranná služba na podobné situace pravidelně cvičí, naposledy v polovině dubna.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.
K neděli bylo v Kongu z 550 potvrzených případů nemoci zaznamenáno 101 úmrtí. Epidemie se soustřeďuje v provincii Ituri na severovýchodě země, kde se vyskytuje více než 90 procent případů. Celkový počet je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla vyhlášena s několikatýdenním zpožděním.
V tuzemsku už podle dostupných informací několik pacientů s podezřením na nákazu ebolou nebo jinými krvácivými horečkami pobývalo, u žádného se nákaza nepotvrdila.
V květnu byl také izolován v Centru biologické ochrany v Těchoníně preventivně český voják, který pobýval na pozorovatelské misi OSN v Kongu.
Péče byla skvělá a profesionální, řekl lékař
Americký misijní lékař LaRochelle pociťoval v bioboxu odloučení od rodiny, ale také komfort, řekl v úterním rozhovoru s českými novináři. Ocenil mimo jiné péči českých zdravotníků. Nucenou samotu podle svých slov snášel překvapivě dobře, denně telefonoval s rodinou a snažil se na dálku pomáhat svým kolegům. V budoucnu by se rád vrátil ke své práci v Kongu.
LaRochelle, který v Kongu s přestávkami působí od roku 2015, nebyl kvůli možnému kontaktu s pacienty nakaženými ebolou evakuován poprvé. V roce 2018 byl převezen na specializované pracoviště v americké Nebrasce. Do Prahy byl evakuován v květnu poté, co jeho převoz na žádost Spojených států umožnila česká vláda.
„První emoce, kterou jsem měl, když jsem se dozvěděl o šíření eboly, byla, že budu ten chlap, kterého musejí evakuovat podruhé,“ líčil. V obou případech byla podle něj péče velmi profesionální.
„Jedním z rozdílů bylo, že tentokrát byla přijatá výrazně přísnější opatření. V obou případech jsem byl bez příznaků. Když mě v roce 2018 evakuovali do Nebrasky, přistupovalo se ke mně více jako k člověku, který nakažený není. Tentokrát se ke mně přistupovalo jako k potenciálně nakaženému pacientovi, a tomu odpovídala i mnohem přísnější opatření,“ popsal LaRochelle.
Dodal, že každá země má jinou toleranci k riziku a že pandemie covidu-19 změnila pohled veřejnosti na podobné situace. Zdravotnictví se podle něj také stalo více politizovaným tématem. Americký lékař zároveň opakovaně poděkoval veškerému českému zdravotnickému personálu, který se o něj staral.
„Cítil jsem se tu velmi komfortně. Zjevně jsem se narodil pro život v bioboxu. Ta vynucená jednoduchost a samota byly místy vlastně příjemné,“ pronesl.
Nejtěžší podle něj bylo odloučení od rodiny. Kvůli karanténě přišel o oslavu výročí svatby i narozenin svého syna. „Upřímně ale nebylo mnoho okamžiků, kdy bych si říkal, že už to dál nevydržím. Samozřejmě by bylo příjemné dát si normální sprchu nebo používat běžnou toaletu. Jinak jsem ale karanténu snášel překvapivě dobře,“ doplnil lékař.
Svůj čas na Bulovce se LaRochelle snažil využívat co nejproduktivněji. Zůstával proto ve spojení s kolegy v Kongu a na dálku pomáhal zajišťovat podporu místním nemocnicím. Četl, cvičil a televizi sledoval jen minimálně.
V bioboxu měl kromě lůžka, ledničky a hygienických potřeb také fotografie rodiny. Dostal během pobytu také několik dárků, včetně slivovice, piv, čokolády či učebnice češtiny. Několik českých slov se stihl naučit. „Jsem šťastný,“ poznamenal česky s úsměvem.
Mohlo by vás zajímat: Nemocnice Na Bulovce v noci převzala amerického pacienta s podezřením na nákazu ebolou
Přízrak krvavé války se vrací. Jen nepřátelé na "bojišti" se zásadně mění
Ty záběry šokovaly Británii. Azylant ze Súdánu klečí v Belfastu na zhruba čtyřicetiletém muži a bodá ho kuchyňským nožem do hlavy. Oběť zachrání až pohotový zásah kolemjdoucích, zůstává ale v kritickém stavu. Stovky násilníků následně začnou drancovat azylové domy a zapalovat automobily. Jako kdyby se Severní Irsko vrátilo o desítky let zpět. Jen s tím rozdílem, že nyní jsou nepřítelem azylanti.
Atlético se brutálně vysmálo nabídce Realu: Za nic vám neděkujeme a přestaňte krást!
V Madridu se rozhořela svérázná válka slov. Důvodem je snaha Realu získat fotbalistu konkurenčního Atlétika Juliána Álvareze.
Průzkum: ANO vede, ODS ztrácí na Starosty. SPD oslabilo, Piráti i Motoristé poskočili
Hnutí ANO by nyní při volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6 procenta hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí (STAN), kteří přeskočili ODS. Oproti předchozímu průzkumu klesly preference dalšího vládního subjektu SPD, kterou by nyní volilo 7,5 procenta lidí. Motoristé by získali 5,8 procenta hlasů. Ve středu o průzkumu agentury NMS informoval server Novinky.cz.
Skvělý comeback pokračuje i na trávě. Plíšková si v Londýně zahraje čtvrtfinále
Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Victorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.