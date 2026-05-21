21. 5. Monika
Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboly, uvedla nemocnice

ČTK

Američan hospitalizovaný ve Fakultní nemocnici Bulovka (FNB), který byl v kontaktu s jedním z nakažených, je dál bez příznaků eboly. Ve čtvrtek to řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Nepodstoupil žádná vyšetření, je na pozorování. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy poté, co americké velvyslanectví požádalo, zda by mohl do konce inkubační doby pobývat v Česku.

U.S. doctor who is being transferred from Uganda after he came into contact with a patient infected with Ebola, arrives at the Faculty Hospital Bulovka
Sanitka převážející amerického lékaře, který byl po kontaktu s pacientem nakaženým ebolou transportován z Ugandy do Fakultní nemocnice Bulovka, přijíždí k nemocnici v Praze.Foto: REUTERS
Podle středečního vyjádření primářky Kliniky infekčních nemocí FNB Hany Roháčové je muž na klinice sice v naprosté izolaci, ale je považovaný za zdravého, není nijak léčený. "V okamžiku, kdy pacient nemá příznaky, tak žádné testy neprokáží, zda je v inkubační době nebo nikoliv," řekla. Pokud se příznaky objeví, diagnózu může potvrdit laboratoř v Berlíně.

Podle informací zahraničních médií, například americké televizní stanice NBC, je šestačtyřicetiletý muž lékařem křesťanské misijní organizace Serge, zaměřuje se na péči o děti. Podle údajů na webu Serge ve východní části Demokratické republice Kongo působí v oblastech Nyankunde a Bunia.

Právě v nemocnici v Nyankunde v provincii Ituri podle NBC působil lékař transportovaný do Česka. Pracoval tam také jeho kolega, který se ebolou nakazil. Ten byl ve středu transportovaný do Berlína, později letadlo převezlo na stejné místo i pět členů jeho rodiny, kteří jsou bez příznaků.

Organizace se v Kongu zaměřovala na zdravotní pomoc, zejména v porodnictví, gynekologii, pediatrii a interní medicíně, a vzdělávání tamních lékařů. "Mezi přetrvávající problémy patří nedostatečné zdroje potravin, podvýživa, špatný přístup ke kvalitní zdravotní péči, politická nestabilita, kmenové spory a šíření povstaleckých skupin," uvedla organizace k situaci v Kongu. Z infekčních nemocí se zabývá například malárií, tuberkulózou nebo HIV.

Sweden hosts multinational forces in exercises on key Baltic island
ŽIVĚ Lotyšsko hlásí další průnik dronu do svého vzdušného prostoru

Lotyšská armáda ve čtvrtek dopoledne uvedla, že vzdušný prostor země narušil nejméně jeden dron. Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních dnech a týdnech vzbudily obavy v pobaltských státech, jež v některých případech přisuzují vinu za jejich přelety Ukrajině.

Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Drama v Pardubicích. Po útoku je jeden zraněný, policie evakuuje školu

Při konfliktu mezi dvěma mladými lidmi v Poděbradské ulici v Pardubicích, kvůli kterému ve čtvrtek policie evakuovala Střední průmyslovou školu chemickou (SPŠCH), byl jeden člověk zraněn. Je v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

