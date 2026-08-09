První velký test má před sebou hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. V říjnových komunálních a senátních volbách bude usilovat o posty ve 130 městech a obcích v Česku a o čtyři křesla v horní komoře parlamentu. Důležité jsou ale pro Kubu především domácí jižní Čechy, z krajských měst to hnutí zkusí jen ve třech.
Kuba vstupuje do klání ve spolupráci s hnutím My dalšího hejtmana – pardubického Martina Netolického. Podle Kuby ani nebylo jejich cílem kandidovat všude.
„Rozhodně jsme kandidátky nestavěli, jenom abychom získali někde funkci jednoho radního ve velkých městech,“ řekl deníku Aktuálně.cz jihočeský hejtman.
Netají se nicméně ambicí, že by chtěl, aby jeho hnutí bylo konkurenceschopné v dalších sněmovních volbách v roce 2029. „Jde nám opravdu o to postupně a s pokorou budovat strukturu politického hnutí, které chce být tím, které dokáže měnit českou politiku a za tři roky uspět v parlamentních volbách,“ uvedl Kuba.
Klíčový bude pro Naše Česko výsledek na předsedově domácí půdě.
Tam bude hnutí kandidovat nejen v krajských Českých Budějovicích, ale i ve všech okresních městech regionu. Kuba při krajských volbách v roce 2024 vyhrál přesvědčivě se 47,51 procenta hlasů ještě pod hlavičkou samotné ODS, nikoliv koalice Spolu.
Při sněmovních volbách – v nichž hejtman nekandidoval – ale bralo vítězství v kraji přesvědčivě hnutí ANO. Pokud chce nicméně za tři roky proniknout Kuba do sněmovny, musí se opřít právě o Jihočeský kraj a poté zabodovat v dalších regionech.
Ani Praha, ani Brno
Z krajských měst zkusí hnutí zabodovat ještě ve spolupráci s hnutím My v Pardubicích. A také v Ostravě. Ve třetím největším českém městě je kandidátkou na primátorku Ivana Lucáková Nesétová.
Naše Česko ale naopak nepostaví kandidáty v Praze, ani Brně.
„V téhle chvíli nemáme natolik zajímavé osobnosti a tak silný tým, u kterého bychom si byli jistí, že by dokázal uspět tak, aby tam něco mohl měnit. Jsou města, kde potřebujete mít významný politický úspěch, jinak se tam stáváte jen nějakým ‚přívěškem‘ v koalici, o což já v téhle chvíli příliš nestojím,“ míní Kuba.
Co se týče možných budoucích koaličních partnerů, nechává si Kuba zatím pole působnosti celkem otevřené. „Máme nějaké ideové mantinely. Neumím si představit, že bychom někde spolupracovali třeba se Stačilo! nebo s SPD,“ řekl hejtman s tím, že koalice na komunální úrovni ale mohou být pestré díky různým místním uskupením.
Na dotaz, jak se staví ke spolupráci s ANO či s Motoristy na komunální úrovni, Kuba odpověděl, že coby člen ODS viděl „desítky komunálních koalic, které byly na úrovni ANO a ODS úplně běžné“. A podotkl, že na komunální úrovni velmi záleží na konkrétních lidech a na jejich ochotě se domluvit.
„Počkejme, jak to v jednotlivých místech a městech dopadne. Nevím, kdo kde z nich kandiduje, nebo nekandiduje. Ani teď nevím, kolik mají Motoristi kandidátek,“ doplnil Kuba, který je podle svých slov zastáncem toho, aby získal co nejsilnější mandát a až pak řešil možné koalice. Právě o Našem Česku se v politických kruzích spekulovalo, že by mohlo být v budoucnu potenciálním koaličním partnerem hnutí ANO Andreje Babiše.
Co by pro něj osobně bylo úspěchem ve volbách, ale šéf Našeho Česka v tuto chvíli prý říct neumí a odhady dělat nechce. Hnutí si podle svého předsedy uvědomuje, že je začínajícím politickým subjektem, který nemá všude silnou značku.
Vlastní klub v Senátu
Už letos by ale mohlo po volbách Naše Česko proniknout do parlamentu. V boji o Senát totiž zkouší štěstí čtveřice jeho kandidátů. Královéhradecký Jan Holásek a strakonický Tomáš Fiala svá křesla v horní komoře obhajují. Holásek byl dosud v klubu SEN21 a Pirátů, Fiala u ODS a TOP 09.
Na Chebsku a Tachovsku hnutí vsadilo na bývalého známého reportéra České televize Vladimíra Keblúška a v Kladně bude kandidátem Jan Klas, šéf Řízení letového provozu.
„Myslíme si, že máme kandidáty, kteří jsou v daných místech opravdu osobnostmi a jsou schopni něco nabídnout. Ale nebudu si definovat nějaký cíl. Pro nás by cílem mělo být – a o to se budeme snažit – ustavit senátní klub,“ popsal Kuba.
Mít vlastní klub znamená mít v Senátu pět zástupců. Toho ale může Kuba docílit i jinak. Na dotaz, zda se poohlíží po některém ze současných senátorů, hejtman odpověděl, že stávající senátoři naopak „pokukují“ po jeho hnutí. „To není tak, že my bychom se koukali po nich,“ dodává Kuba a připomíná, že v Senátu nejsou lidé tak silně vázaní na stranické struktury.
„Zaznamenávám teď čím dál, tím větší debatu, kdo by případně zůstával ve stejném klubu a kdo by měl úvahu se někam přesunout. To jsou věci, o kterých se dnes v Senátu diskutuje. A někteří se na nás obracejí. Počkejme na výsledek voleb a uvidíme,“ sdělil Kuba.
O které senátory se jedná, ale říct nechtěl. Prozradil nicméně, že nejde výhradně o členy ODS. „Je to opravdu napříč politickým spektrem,“ dodal.
První vlaštovkou byl v tomto ohledu českobudějovický senátor Zbyněk Sýkora, který přestoupil ke Kubovi loni. Před dvěma lety byl do horní komory zvolen ještě v barvách ODS.
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