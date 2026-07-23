Ambiciózní Kuba se pokusil vysvětlit nejasnosti svého podnikání. Představil i posily

V průzkumech se nám daří, tak na nás oponenti hážou špínu, tvrdí předseda nového hnutí Naše Česko pro Aktuálně.cz
Předseda hnutí Naše Česko a zároveň hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba se netají tím, že by v příštích parlamentních volbách chtěl bojovat o křeslo českého premiéra. Kromě příznivců má i řadu kritiků, kteří tvrdí, že kolem jeho podnikání existují různé nejasnosti. Aktuálně.cz se proto Kuby zeptalo právě na tohle.
Martin Kuba nedávno vyrazil mezi novináře – hlavně proto, že chtěl ukázat, jak moc se snaží přitáhnout do politiky mladé lidi. Uspořádal tiskovou konferenci, během níž představil projekt pro vyhledávání mladých lidí do 35 let s talentem pro veřejnou činnost.
I když na toto téma mluvil nejvíce, mnohem podstatnější je, jak se Kubovo ambiciózní hnutí Naše Česko chystá na říjnové komunální a senátní volby a koho do svých řad získalo. Zejména když Kuba má velké plány a v některých místech k němu přeběhli členové ODS, jeho bývalé strany.
Ještě podstatnější ale je, jakou důvěru si Kuba získá u voličů. Podle průzkumů může mít podporu až pěti procent voličů, jenže podle názorů na sociálních sítích naráží u části společnosti na odpor.
Píšou o něm, že není zcela jasné, jak to v minulosti vypadalo s jeho podnikáním, jaké podnikatelské vazby má a do jaké míry není jeho motivací uspět v politice právě snaha podpořit své podnikání.
Mezi jeho nejostřejší kritiky patří tvůrci vlivného podcastu Kecy a politika, kteří mimo jiné naznačují, že jedním z jeho motivů v politice je ochránit své byznysové zájmy. Kuba něco takového odmítá.
„Zažíval jsem stejnou situaci v momentě, kdy jsme vstupovali do krajské politiky. Tehdy byla stejná debata, která mně přijde absurdní a úmorná. Někteří lidé ji schválně aktivují, je to součást politického souboje. Mrzí mě, že tam zaznívají úplné lži, nehorázné výmysly,“ tvrdí Kuba.
Podle něj jsou všechny věci ohledně jeho podnikání veřejně dostupné a zkontrolovatelné.
„Já nemám žádný problém se o nich bavit. To, že to někteří novináři přetáčí, mě extrémně mrzí, stejně jako to, že se používají naprosto lživé a nefér argumenty. Ale je to věc, se kterou se musíme vypořádat,“ uvedl v reakci na dotazy.
Jeden z nich se týkal spolupráce s ČEZ, o čemž byla i řeč ve zmiňovaném podcastu. Autoři mluvili o tom, že Kuba potřebuje co nejlepší vztahy s ČEZ kvůli prodeji své firmy.
„My jsme spolupráci s ČEZ ukončili. A to proto, že se úplně změnil solární byznys v Česku, už jsme nebyli schopni dodávat naše malé bateriové úložiště za ceny, které po nás ČEZ chtěl. Proto jsme se s nimi domluvili, že si výrobu převezmou, teď si ty věci vyrábějí sami, ta spolupráce se ukončila,“ sdělil Kuba.
„My už jsme byli v závěru v minusových číslech. Každý, kdo tomu byznysu rozumí, chápe, že se ten trh naprosto proměnil,“ dodal. Tvrdí také, že jedním z důvodů bylo i to, aby nemusel čelit dotazům právě ohledně svého podnikání.
Nejmladší členové hnutí lákají
Pokud jde o samotné fungování hnutí Naše Česko, Martin Kuba tvrdí, že jde všechno podle plánu. Připouští ale určité zpoždění, protože když Aktuálně.cz sledovalo start jeho hnutí, mluvil o tom, že na jaře už budou jezdit po Česku a budou s lidmi mluvit o programu. K tomu zatím nedošlo.
„Protože zájemců, kteří za nás chtějí kandidovat v letošních podzimních komunálních volbách, je mnohem více, než jsme čekali, tak nám to zabírá oproti původním plánům více času,“ reagoval Kuba. Podle dosavadních informací se skutečně hlásí k hnutí celá řada zájemců, ale teprve volby ukážou, kde a jak se Kubovo hnutí uchytí.
„Najednou se vám objeví sto obcí a měst, ve kterých chtějí za vás lidé kandidovat a dávají dohromady kandidátku. Pro náš malý tým to byl pres, protože my nemáme za sebou žádné profesionální zázemí politických stran. My jsme nějakých 32 milionů korun za krajské volby nechali v ODS. Všechno děláme ve velmi malém týmu,“ tvrdil Kuba, který postupně představuje kandidáty do voleb.
Mezi známější tváře bude patřit Vladimír Keblúšek, který byl dlouhá léta redaktorem i moderátorem České televize. Na podzim se ale bude snažit za Naše Česko získat hned dva posty. Je lídrem v boji o starostu Chebu a ještě k tomu kandiduje i do Senátu. Kuba už dal najevo, že takovou posilu velmi vítá, zároveň věří v úspěch i v některých dalších místech Česka. Nejvíc si jistě slibuje od měst ve svém domovském Jihočeském kraji.
Je ale nepochybné, že Kuba zároveň poznává, jak je obtížné získat do hnutí skutečně známé tváře nebo prostě lidi, kteří už neprošli několika stranami. I proto rozjel zmiňované hledání mladých tváří, kterých je v politice stále více. Ostatně to ukázaly loňské sněmovní volby, ve kterých se dostalo do sněmovny největší množství poslanců a poslankyň do 30 let.
Pokud jde o Kubovo setkání s novináři, věnoval ho především zmiňovanému projektu pro mladé, který se jmenuje Naše Česko hledá talent. V jeho rámci Kuba ukázal patrně nejmladší členy svého hnutí, kteří se budou podílet na získávání vrstevníků. Kuba je tak dalším z řady starších politiků, kteří se snaží oslovit mladou generaci. V minulých parlamentních volbách hráli mladí důležitou roli ve všech parlamentních stranách, v kampaních je bylo možné potkávat na mnoha místech.