Alza chce dodávat léky do výdejních boxů. Ministr s tím má problém

Společnost Alza chce lidem dodávat léky na recept do svých výdejních boxů, využije k tomu plnou moc od pacienta. V pilotním provozu chce službu od pondělí umožnit vybraným zákazníkům v Praze a okolí, informovala v pondělí firma v tiskové zprávě. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) na dotaz ČTK uvedlo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje léků na předpis, který zákon zatím neumožňuje.
Mluvčí Alzy Eliška Čeřovská ČTK sdělila, že asistovaný výdej na základě plné moci je v souladu s platnou legislativou.
„Současná legislativa zásilkový výdej léků na předpis neumožňuje a tato pravidla nelze obcházet ani prostřednictvím plné moci nebo označením služby jako asistovaný výdej,“ uvedl k tomu pro ČTK ministr Adam Vojtěch (za ANO).
Firma v reakci na stanovisko ministerstva uvedla, že nejde o klasický zásilkový výdej a je připravená s příslušnými institucemi vést odbornou debatu.
Pokud podle ministerstva Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) při kontrole prokáže porušení zákona, může přistoupit i k uložení sankcí. Podle zákona o léčivech mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léky bez lékařského předpisu, za jeho porušení hrozí pokuta až dva miliony korun.
„Asistovaný výdej léků na předpis realizujeme v souladu s platnou legislativou, kdy k výdeji léků dochází přímo v naší lékárně v její provozní době farmaceutem,“ uvedla mluvčí Alzy.
Farmaceut podle ní lék vydá stejně jako při běžném výdeji v lékárně konkrétní fyzické osobě a na krabičku uvede doporučené dávkování. Lékárník může pacienta kontaktovat, případně se telefonicky na lékárnu může obrátit zákazník Alzy.
„V první fázi bude služba dostupná pro vybranou skupinu zákazníků. Zákazníci si tak mohou své léky vyzvednout kdykoliv v určené termo-monitorované schránce v jednom z více než 700 AlzaBoxů v Praze a blízkém okolí,“ uvedla Alza v tiskové zprávě. Kdy službu spustí, firma neuvedla.
Zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého elektronického receptu a udělí firmě plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do boxu. Vhodnost takového postupu podle ní posoudí lékárník.
„Nepůjde automaticky o všechny léky ani o službu, která by byla vhodná pro každý recept,“ doplnila na dotaz ČTK Čeřovská. Podle ní lékárník posoudí vhodnost asistovaného výdeje pro každého pacienta.
MZd chce možnost zasílat léky do výdejních boxů do budoucna umožnit. „Právě proto jsme připravili novelu zákona, která zásilkový výdej léků na předpis za jasně stanovených podmínek umožní,“ podotkl Vojtěch. Novela zákona je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení, které končí 30. října.
Lékárníci zásilkový výdej kritizují, v zahraničí podle České lékárnické komory (ČLnK) vedlo k zavírání lékáren nebo nutnosti jejich finanční podpory od státu. Upozorňují také na vyšší riziko neodhalených lékových chyb.
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