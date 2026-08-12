„Alenka je mimořádná.“ Havlíček řekl, jak to má Babišovo ANO s prezidentskou volbou

Prezidentské volby jsou sice daleko, nicméně začínají promlouvat do kampaně pro nadcházející komunální volby. Přesvědčilo se o tom hnutí ANO, které začalo vysílat klíčové tváře do regionů, aby podpořily stranické kolegy v podzimním klání o křesla ve vedení měst.
V pondělí vyrazil vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) do Pardubického kraje. Navečer kolem šesté přijel na chrudimské Resslovo náměstí podpořit místního starostu Františka Pilného (ANO), který stojí v čele města osm let a chystá se na říjnové volby do zastupitelstva.
Havlíček během úvodní krátké řeči zvládl obsáhlý výčet, co už podle něj hnutí ANO a celá Babišova vláda prosadili, ale také to, co ještě má kabinet v plánu. Následoval prostor pro dotazy, hned v úvodu se jedna z místních obyvatelek zeptala, kdy už konečně hnutí ANO představí svého prezidentského kandidáta.
„Teď se k tomu ještě nemáme, ale nedivte se nám,“ reagoval Havlíček. „Považujeme za zásadní dneska exekutivu a plnění toho, co jsme vám slíbili,“ dodal.
Podle něj ještě nenastal čas. „Dneska ještě nemáme tolik síly stavět kandidáty na Hrad a férově říkáme, že ty lidi, které potřebujeme ve vládě, prostě nemůžeme uvolnit na případné prezidentské klání,“ naznačuje Havlíček, kam (ne)míří hledáček hnutí ANO.
„Nemáme dnes kapacity, abychom ty nejschopnější lidi z vlády uvolnili do toho politického klání o prezidentské křeslo,“ zopakoval Havlíček po skončení diskuse s občany Chrudimi pro deník Aktuálně.cz.
Konkrétní lidi jmenovat nechtěl, ani když padl dotaz na známá jména, například na vicepremiérku Alenu Schillerovou. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš už dříve dal najevo, že Česku by „slušela“ prezidentka.
A o Schillerové, která je spolu s Karlem Havlíčkem po Babišovi nejviditelnější tváří hnutí, se mluvilo jako o potenciální prezidentské kandidátce už před posledními volbami.
„Alenka je schopná, mimořádná. Ale my ji potřebujeme ve vládě. Nepochybně i ostatní lidé od nás by mohli – někteří, neříkám všichni – být důstojným kandidátem prezidenta Pavla,“ tvrdí nyní Havlíček a zopakoval, že zatím pro hnutí ANO není téma hledat kandidáta na Hrad.
V nedávném šetření agentury STEM/MARK, které zjišťovalo, koho by si Češi přáli za prezidenta, se navíc Schillerová umístila na pátém místě, ze všech žen nejvýš a hned za Markem Ebenem, ale i Babišem a Havlíčkem.
Podle některých analytiků přitom stále není vyloučeno, že nakonec bude kandidovat sám Andrej Babiš, neboť jde o jediného reálného soupeře pro případný souboj se současnou hlavou státu.
Šéf hnutí ANO a premiér v jedné osobě nicméně před měsícem zopakoval, že kandidovat nebude. „Co bych tam dělal,“ řekl Babiš před novináři.
Kdy bude mít ANO jasno?
„Vidíme priority někde jinde než na Hradě,“ říká dnes Babišův vicepremiér Havlíček. „Neříkám, že v čase nedojdeme k někomu, ale jestli to bude náš kandidát, nebo to bude někdo, koho podpoříme, to je věc druhá,“ doplňuje.
Vicepremiér také řekl, kdy bude mít hnutí ANO o „svém“ prezidentském kandidátovi jasno. „Jsem přesvědčen, že čím více budeme plnit náš program, o to více bude rezonovat náš hlas v rámci toho, komu dáme tu podporu. Já si myslím, že to bude někdy na konci roku nebo na začátku příštího roku, protože všichni víme, že bitva (o Hrad) se rozjede od jara příštího roku a v té době bychom už měli mít jasno,“ dodal.
Havlíček rovněž pochválil Radka Vondráčka, kterého už zmínil bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Aktuálně.cz. „Je pro mě optimálním kandidátem,“ řekl Zeman před měsícem. Vondráček pak v diskusním pořadu Poledne s Moravce kandidaturu nevyloučil s tím, že si to rozmyslí.
„Miloš Zeman je člověk, který si nebere servítky, říká to, co si myslí, s panem Vondráčkem má dobré vztahy,“ řekl k tomu deníku Aktuálně.cz Havlíček. „Vondráček je zkušený člověk, byl předsedou parlamentu, je ostřílený v politice, má mezinárodní rozhled, jazykové vybavení, ale my fakt v tuhle chvíli žádného kandidáta nestavíme,“ uzavřel.
Během své řeči k občanům se Havlíček vrátil také ke konfliktu s prezidentem a potvrdil, že najaté vztahy mezi Hradem a Strakovou akademií stále trvají.
„Pokud sestoupí z toho piedestalu, vrhne se do exekutivní politiky a stane se našim oponentem, my se logicky musíme bránit. A neznám vládu, která by se nebránila,“ vysvětloval Havlíček. „A jestliže se začnou rozdávat rány v tom politickém kolbišti, pak je logické, že kdo do něj vstoupí, nemůže očekávat, že bude jen ty rány dávat, ale taky že nějakou dostane,“ pokračoval.
„My to nevyvoláváme, my nechceme válčit, na druhou stranu (…) on je velkým oponentem,“ uzavřel Havlíček ve své řeči směrem k občanům města Chrudim prezidentské téma.
Současný prezident Petr Pavel zatím nepotvrdil, že bude v roce 2028 kandidovat. Slíbil ale, že to oznámí s dostatečným předstihem pravděpodobně někdy příští rok. „Jsme téměř rok a půl od příští volby a já si nemyslím, že bychom chtěli rok a půl žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo,“ řekl Petr Pavel během svého vystoupení na červencovém festivalu Colours of Ostrava.