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Albánie, Bulharsko, Madeira. Polovina Čechů vyjede na dovolenou za hranice

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská,BeNative

Finanční kondice Čechů se zlepšuje. Alespoň tedy podle toho, jak lidé svou situaci vnímají. Exkluzivní průzkum společnosti Air Bank pro Aktuálně.cz s názvem Barometr finanční pohody českých domácností v druhém letošním čtvrtletí vystoupal na hodnotu 47,7 bodu ze sta. Oproti prvnímu čtvrtletí si Češi mírně polepšili.

Dovolená na Maledivách, ilustrační foto
Dovolená u moře, ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Čím vyšší počet bodů, tím větší pocit jistoty. A naopak. Čím méně bodů, tím více se lidé propadají do většího finančního stresu. Zmíněné číslo 47,7 znamená podíl lidí v populaci, kteří cítí finanční pohodu a nemají obavy z výše svých výdajů. Zbytek je na tom o něco hůř.

Vyšší podíl Barometru v druhém čtvrtletí je dán hlavně dubnovými výsledky. Jenom za duben totiž Barometr dosáhl podílu 48,6. „To může souviset s dubnovými výplatami, které v sobě často nesou odměny za předchozí rok,“ poznamenal šéf výzkumu Air Bank Petr Šmíd.

Barometr finanční pohody
Online výzkum
  • Pravidelně měří finanční pohodu obyvatel ČR
  • Reprezentativní vzorek populace
  • N = 3116 / ~1000 měsíčně
  • Věk 18–65 let
  • Sběr dat: duben až červen 2026
Detailní sonda do finanční kondice českých domácností, mapuje bydlení, nečekané výdaje, úspory i výdaje pro radost.

Průzkum zjišťuje pocity Čechů na základě několika otázek. Například zda dotyční zvládají své finance dobře, platí za bydlení víc peněz, mají dost financí na nejrůznější životní výdaje a zda je jejich aktuální finanční situace stresuje.

„Největším finančním nedostatkem Čechů je schopnost zvládnout nečekané výdaje, ať už v podobě výrazného zdražení nájmu či splátky hypotéky, nebo nedostatku úspor na pokrytí neočekávaných situací. Právě dostatečná finanční rezerva je přitom jedním z klíčových faktorů, které rozhodují o tom, zda lidé svou finanční situaci vnímají jako stabilní a zvládnutelnou,“ shrnuje data Petr Šmíd.

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„Přestože se celková finanční pohoda Čechů mírně zlepšila, stále platí, že přibližně polovina populace žije ve větším či menším finančním stresu. 67 procent lidí vnímá neustálé zdražování energií, což je oproti minulému kvartálu nárůst o tři procentní body. A 56 procent se obává růstu nákladů na bydlení,“ doplňuje.

Dle aktuálních dat mají Češi v průměru úspory v hodnotě téměř 80 tisíc na nečekané výdaje.

Barometr finanční pohody
47,7
0 100
Hodnota za druhý kvartál 2026 ukazuje mírné zlepšení o jeden bod.

Průzkum také zjišťoval, jak jsou na tom Češi s dovolenou. Data ukazují, že 45 procent z nich vyjede každý rok alespoň na jednu týdenní dovolenou do zahraničí.

Nejčastěji vyjíždějí na zahraniční dovolenou lidé z Prahy a Středočeského kraje. „Častěji do zahraničí vyrážejí domácnosti s vyššími příjmy, manažeři a rodiny s dvěma dětmi,“ doplňuje Šmíd.

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Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže jsou trendem posledních let poznávací zájezdy rodin. „Dříve nebyly podobné cesty za zážitky tak běžné, rodiny jezdily spíše za odpočinkem. Nyní směřují za poznáním, ta generace čtyřicátníků, která má děti ve věku zhruba 10 až 11 let, jim chce ukázat svět,“ vysvětluje Papež.

Stále je ale velký podíl těch, kteří jezdí za odpočinkem. V případě konkrétních zemí je trendem posledních let Albánie. „Sledujeme velký návrat Bulharska,“ říká Papež. Ti, kteří nemají rádi příliš velké horko, míří podle Papeže do Skandinávie. Velmi oblíbené jsou také Azorské ostrovy nebo Madeira. „Stále větší vliv mají na rozhodování sociální sítě,“ připomíná Papež.

Barometr finanční pohody, červen 2026
Barometr finanční pohody, červen 2026Foto: Aktuálně.cz – Petr Šimčík

Data z Barometru finanční pohody také ukazují, že pětina lidí na dovolenou v hodnotě 30 tisíc nedokáže našetřit. „ Zahraniční dovolená se pro řadu českých domácností stala běžnou součástí života, zároveň ale data ukazují, že většina lidí si na ni musí plánovaně odkládat peníze,“ připomíná šéf výzkumu Air Bank Petr Šmíd.

„Dovolená je jedním z největších jednorázových výdajů roku a sedm z deseti respondentů uvádí, že na ni spoří v průměru šest měsíců. To potvrzuje, že Češi své cestovatelské plány stále více promýšlejí a rozpočítávají dopředu,“ dodává.

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Nejméně pak jezdí na zahraniční dovolenou lidé se základním vzděláním. „A také domácnosti s příjmy do patnácti tisíc a důchodci,“ poznamenal Petr Šmíd. To nicméně neznamená, že na dovolenou nejezdí vůbec. Mohou totiž častěji trávit letní dovolenou v Česku, což naznačují i aktuální data české centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Podle čísel CzechTourism totiž podíl lidí, kteří se rozhodnou trávit dovolenou v zahraničí, klesá. A roste podíl těch, kteří chtějí trávit dovolenou doma.

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„Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit,“ vysvětluje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

„Vedle ceny a kvality služeb roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velkou výhodu,“ dodává.

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Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku je už tradičně Jihočeský a Jihomoravský kraj. Průměrná délka pobytu v tuzemsku letos dosahuje 11,7 dne, tedy téměř o tři dny více než loni. „Za dovolenou plánují Češi utratit v průměru 10 447 korun na osobu,“ poznamenal Reismüller.

Text vznikl ve spolupráci s Air Bank.

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