Aktuálně.cz získalo ocenění za investigativní počin o podezřelých obchodech v Lánech

Redaktor Aktuálně.cz Lukáš Valášek získal společně s redaktorkou Hospodářských novin Adélou Jelínkovou novinářskou cenu v kategorii nejlepší analyticko-investigativní příspěvek za sérii o podezřelých obchodech v Lánech. Aktuálně.cz získalo v soutěži Novinářská cena celkem čtyři nominace.

Cenu Novinářská křepelka pro talentované mladé žurnalisty do 33 let letos získala Apolena Rychlíková, dokumentaristka a redaktorka serveru A2larm, která přinesla v poslední době například svědectví dívek v kauze Dominika Feriho společně s redaktorem Deníku N Jakubem Zelenkou. V děkovné řeči apelovala na to, že by měla každá žena mít šanci věnovat se své vysněné profesi.

Cenu za nejlepší rozhovor v kategorii psané žurnalistiky obdržela Jana Ciglerová z Deníku N za rozhovor s maskérkou o sexuálním obtěžování.

Vítězkou v kategorii nejlepší audiovizuální rozhovor, beseda či diskuse se stala Alžběta Havlová z rádia Proglas za rozhovor s Jiřím Kylarem a Martinou Vintrovou Týrané ženě říkají, že je to její kříž. Je to "katolická past".

Nominaci za nejlepší reportáž v oblasti psané žurnalistiky proměnil ve vítězství redaktor a editor Deníku N Michael Švec za regionální reportáž Oživili skomírající nemocnici, pak přišel vyhazov. Nečekaný krok rozbouřil kraj pod Šumavou a ovlivnil volby.

V kategorii nejlepší audiovizuální reportáž zvítězila redaktorka Radia Wawe Tereza Reková za dokument o životě s rakovinou.

Československou cenu veřejnosti, v níž o vítězi rozhoduje počet nasbíraných on-line hlasů, získaly redaktorky slovenského deníku SME Zuzana Kovačič Hanzelová, Michaela Žúreková, Soňa Jánošová, Beata Balogová za svědectví 22 žen z veřejného života o sexuálním obtěžování.

Cenu za nejlepší audiovizuální analyticko-investigativní příspěvek získali Janek Rubeš, Jan Mikulka a Jiří Burýšek z redakce Seznam Zprávy za investigativní minisérii, která rozkrývá, jak funguje byznys se směnárnami v Praze.

Čtyři nominace pro Aktuálně.cz

Aktuálně.cz bylo v soutěži Novinářská cena 2020 nominováno se svými projekty celkem ve čtyřech kategoriích. Nominované texty byly v kategorii za nejlepší rozhovor, nejlepší analyticko-investigativní příspěvek, v ceně za inovativní on-line žurnalistiku a potom také v ceně za Solutions Journalism, tedy žurnalistiku zaměřenou na řešení.

Porota pro každou kategorii vybírá z přihlášených projektů vždy tři nejlepší, které následně nominuje a vyhlásí jednoho vítěze. Pro rok 2020 získal pro Aktuálně.cz v kategorii nejlepší rozhovor nominaci Tomáš Maca s textem magazínu Farářka: Budujeme kariéru a nepečujeme o vztahy. Dobu mateřství by si ženy měly užít.

Lukáš Valášek s Adélou Jelínkovou se se svou sérií o podezřelých obchodech v Lánech dostali mezi tři nejlepší projekty v kategorii o nejlepší analyticko-investigativní příspěvek a v této kategorii zvítězili.

Projekt Chytré Česko, na kterém pracovala redaktorka Zuzana Hronová, byl nominován v kategorii Solutions Journalism - žurnalistika zaměřená na řešení.

Sestava Jan Hejl, Simona Fendrychová, Helena Truchlá, Jiří Kropáček, Blahoslav Baťa a Jakub Zuzánek obdržela nominaci v ceně za inovativní online žurnalistiku s projektem Planeta v nouzi.

Do 11. ročníku soutěže bylo přihlášeno 691 příspěvků, cena se uděluje v celkem 14 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Porotci a porotkyně vybírají pro danou kategorii vždy tři nejlepší příspěvky, ze kterých vzejde vítěz. Novinářskou cenu pořádá Nadace OSF od roku 2010 a oceňuje v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Přihlášené příspěvky do Novinářské ceny hodnotí nezávislé odborné poroty složené z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru.