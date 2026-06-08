Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Vietnamci, Češi, obojí, nebo něco mezi? Sledujte živě

Vietnamská komunita v Česku se mění. Už dávno nejde pouze o trhovce a večerkáře, druhá generace vyrostla a nabídla nové manažery, zubařky, právníky, ředitelky, novináře, mluvčí, úředníky i doktorky. Jaké pro ně bylo vyrůstání na pomezí vietnamské a české kultury? Která mentalita v nich převládá, jak se vyrovnávají se stereotypy? O tom bude další debata v Aktuálně.cz v Knihovně Václava Havla.
Vyrůstali na pomezí dvou kultur, zatímco rodiče pracovali od rána do večera. Dnes druhá generace Vietnamců splynula s českou společností. Komunita není jen o večerkách, není homogenní. Která mentalita v nich převládá, jak u nich vypadaly Vánoce a jak dobře vůbec umí vietnamsky ti, kteří se narodili v Česku a o které se staraly české „babičky a tetičky“? Nejen o tom bude červnová debata Aktuálně z Knihovny.
Moderování se ujme redaktor Aktuálně.cz Viet Tran, který si do Knihovny Václava Havla pozve další české Vietnamce (či vietnamské Čechy) napříč různými obory, aby se podělili o své příběhy. Debatovat s ním budou majitelka restaurace „Tinni“ Tran Phuong Anh, vývojář „Minho“ Trieu Quang Minh a porodní sestra „Tují“ Minh Thuy Naumovičová.
Živý přenos debaty z Knihovny Václava Havla můžete sledovat zde:
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