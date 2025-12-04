Domácí

ŽIVĚ: Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Před 30 lety skončila válka v Bosně

před 34 minutami
Dne 14. prosince 1995 podepsali v Paříži prezidenti Srbska, Chorvatska a Bosny tzv. Daytonskou mírovou dohodu. Skončila tak nejstrašnější válka v Evropě od roku 1945, která si v třímilionové zemi vyžádala 100 tisíc obětí. Jak se něco takového mohlo v Evropě po pádu železné opony stát? Mohla Evropa reagovat rychleji? Došlo by k míru bez Američanů?
Hosty šéfredaktora Aktuálně.cz Matyáše Zrna jsou Michael Žantovský, bývalý velvyslanec v USA, a Filip Tesař, který v Bosně za války pobýval. | Video: Aktuálně.cz

Hosty šéfredaktora Aktuálně.cz a odborníka na Balkán Matyáše Zrna budou Michael Žantovský, bývalý poradce Václava Havla a velvyslanec v USA, a Filip Tesař z katedry kulturní a sociální antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, který v Bosně za války pobýval.

 
Macinka neuvažuje o kompetenční žalobě, situaci kolem Turka chce řešit dialogem

Stát zahájil správní řízení se zadluženou pravoslavnou církví

Za vraždu muže v Teplicích poslal ústecký soud cizince na 14 let do vězení

Nevysvětlitelně zbohatli. Šéfka finanční správy spočítala, kolik dluží na daních
před 2 minutami
Bratři utopili sestru v bažině. Brutální vraždu ze cti měl nařídit jejich otec

Osmnáctiletá Ryan měla také poškodit dobré jméno rodiny, protože měla přítele a chovala se příliš podle západních zvyklostí, píší média.
před 6 minutami
Jak vychovat Ronalda v Česku? Mezi vámi a Portugalskem není rozdíl, tvrdí experti

Proč tuzemský fotbal nechrlí do nejlepších fotbalových lig tolik borců jako země ze západního pobřeží Pyrenejského poloostrova?
Aktualizováno před 12 minutami
ŽIVĚ
Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 18 minutami

Mocní hosté, mladé oběti: Nové záběry z Epsteinova karibského "ráje"

Snímky zachycují exteriér i interiér Epsteinova rozlehlého domova na Amerických Panenských ostrovech, včetně bazénu, ložnic, koupelen či lázní.
Epstein vlastnil také ostrovy Little St. James někdy přezdívaný "Little St. Jeff's" a "Great St. James". Tyto soukromé ostrovy Epsteinovi umožňovaly po léta provozovat svoji síť obchodu se sexem mimo dohled veřejnosti.
před 32 minutami
Stát zahájil správní řízení se zadluženou pravoslavnou církví

Ministerstvo už dříve sdělilo, že církvi 23. listopadu vypršela lhůta pro úhradu finančních závazků vůči státu.
před 1 hodinou
Rusko maže moderní Ukrajinu z mapy „tradičním“ způsobem. Expertka vysvětluje proč

Jména nesou významy, které jim přisuzují jejich uživatelé. A právě na Donbasu je to dnes dramaticky vidět.
Aktualizováno před 1 hodinou
NATO kvůli hrozbám převede severské státy pod velitelství v USA

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
