ŽIVĚ: Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Před 30 lety skončila válka v Bosně

Dne 14. prosince 1995 podepsali v Paříži prezidenti Srbska, Chorvatska a Bosny tzv. Daytonskou mírovou dohodu. Skončila tak nejstrašnější válka v Evropě od roku 1945, která si v třímilionové zemi vyžádala 100 tisíc obětí. Jak se něco takového mohlo v Evropě po pádu železné opony stát? Mohla Evropa reagovat rychleji? Došlo by k míru bez Američanů?
Hosty šéfredaktora Aktuálně.cz a odborníka na Balkán Matyáše Zrna budou Michael Žantovský, bývalý poradce Václava Havla a velvyslanec v USA, a Filip Tesař z katedry kulturní a sociální antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, který v Bosně za války pobýval.