Aktuálně v Knihovně Václava Havla: čeká nás ekonomická nukleární zima?

První debata v novém společném projektu Knihovny Václava Havla, vydavatelství Economia a Aktuálně.cz je tu! Miroslav Singer, Alexandr Vondra a Martin Ehl budou diskutovat o tom, co nás čeká v souvislosti s Trumpovou obchodní politikou.

Univerzální základní clo ve výši 10 procent na veškerý dovoz, speciální clo 25 procent na automobily vyrobené mimo USA, stále se zvyšující clo na čínské zboží (zatím 145 procent) a nakonec možná i padesátiprocentní clo na zboží z EU od poloviny července.

0:39 na živou debatu Aktuálně z Knihovny: Čeká nás ekonomická nukleární zima? | Video: Matyáš Zrno

Podaří se Donaldu Trumpovi vrátit výrobu zpět do Ameriky a vyrovnat obchodní deficit? Nebo zasadí smrtící ránu globálnímu systému volného obchodu, který se postupně vytvářel od druhé světové války? Anebo je to všechno jen jeden velký bluf, který má obchodní partnery přimět k přijetí amerických podmínek? A jak to celé dopadne na evropskou a českou ekonomiku?

Nejen o tom budou debatovat v úterý 27. května od 19:00 v Knihovně Václava Havla bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, někdejší velvyslanec v USA a nynější europoslanec za ODS Alexandr Vondra a hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl. Večerem bude provázet šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno. Půjde o první z debat v rámci "Aktuálně z knihovny", který zajišťuje server Aktuálně.cz z vydavatelství Economia.