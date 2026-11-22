Vláda Andreje Babiše poplatky za Českou televizi a rozhlas navzdory protestům obrovského množství lidí a stávkujícím zaměstnancům zruší. O víkendu to řekli zástupci koalice včetně Andreje Babiše, Tomia Okamury nebo Filipa Turka. Konkrétní podobu financování médií veřejné služby ale ještě pořád neodtajnili.
Do poloviny příštího roku poplatky za Českou televizi a Český rozhlas zrušíme. Tak zní aktuální plán vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů. Během víkendu společnou pozici koaličních stran potvrdily její špičky včetně premiéra Andreje Babiše.
Znamená to jediné: vláda neustoupí tlaku veřejnosti a zaměstnanců obou médií v tom hlavním – tedy aby poplatky za ČT a ČR nerušila, stáhla svůj zákon a zahájila širokou debatu o budoucím fungování ČT a ČRo.
„Zrušení poplatků, které je pro voliče prioritou číslo 13, přikládá vládní koalice evidentně větší význam než fungujícímu zdravotnictví, dostupnému bydlení, bezpečnosti nebo férové podpoře v nezaměstnanosti,“ reaguje na plán vlády předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.
A připomíná, že šedesát procent respondentů, tedy i voliči vládních stran, v průzkumu Medianu řeklo, že vláda by měla o této věci vést dialog. „A vláda na volání po dialogu odpovídá: Schválíme to tak jako tak. Vláda, která dlouhodobě ignoruje potřeby a požadavky lidí, nevládne dobře a nemůže vládnout dlouho,“ uvedl v neděli Rakušan pro Aktuálně.cz.
Andrej Babiš a další zástupci vlády to ale zjevně vidí jinak. „Doufám, že to bude nejpozději 1. července 2027,“ uvedl předseda hnutí ANO a premiér české vlády v rozhovoru pro server iDnes.cz.
„My jsme zrušení poplatků slíbili lidem. Mluvili jsme o tom před volbami, máme to v programovém prohlášení. Opozice teď v podstatě nedemokraticky brání v prosazování programu demokraticky zvolené vlády. My se s opozicí bavíme ve sněmovně, ne na náměstích,“ dodal Babiš.
„Když spočítáme lhůty, na které my jako koalice nemáme vliv, tak se dostáváme do dubna,“ řekl pak v nedělní Partii na CNN Prima News předseda SPD Tomio Okamura. Vláda podle něj pracuje s tím, že zákon, který zruší koncesionářské poplatky, sněmovně vrátí nejprve Senát a pak i prezident Petr Pavel.
Česká televize a Český rozhlas navíc podle něj budou potřebovat určitý čas, přechodné období, aby se přizpůsobily nové situaci. „Nejpozději to tedy vychází do konce léta,“ má jasno Okamura. A tak jako už několikrát zopakoval, že pokud jde o SPD, tak platí, že čím dříve se to stane, tím lépe.
Nikdo se zástupců vlády naopak doposud neřekl, jak přesně budou veřejnoprávní média financována a s jakou částkou mohou po zrušení poplatků počítat. „Mechanismus jsme si na koaliční radě odsouhlasili,“ reagoval na tuto otázku v Partii na CNN Prima News Okamura.
Podobně mluvil také Filip Turek z Motoristů, kteří před volbami tvrdili, že pro ně je zrušení poplatků nepřijatelné. Okamura své voliče ubezpečil, že jeho SPD nedovolí, aby se kvůli změně financování ČT a ČRo zvyšovaly daně. „Víc teď ale naznačovat nemůžu,“ dodal předseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD.
Okamura s Turkem se také ohradili vůči výroku, který v týdnu řekl vicepremiér Karel Havlíček v tom smyslu, že je vláda ochotná uvažovat o racionálních pojistkách nezávislosti veřejnoprávních médií, a to včetně ústavní pojistky.
„Nesouhlasíme s tím, aby se kvůli tomu otevírala ústava, takže my bychom to ještě projednali na koaliční radě. Ale s tímto asi nesouhlasíme,“ reagoval Turek. „Na koalici toto projednáváno nebylo. My máme připravený jiný mechanismus financování, než o kterém mluvil pan vicepremiér Havlíček,“ doplnil Turka Okamura.
Plán vlády je příkrém rozporu s požadavky opozice, zaměstnanců obou médií, kteří před časem stávkovali, a několika set tisíc občanů, kteří minulý týden kvůli rušení poplatků dorazili na Letnou v Praze. Akci uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii.
A jeho nejvýraznější tvář Mikuláš Minář už v týdnu pro Aktuálně.cz řekl, že je ještě pořád realistické, že vláda svůj návrh zákona, který v dolní komoře prošel prvním čtením, stáhne. „Pořád je to ve hře,“ uvedl.
Podobně to vidí zástupci iniciativy Veřejnoprávně v ČT a ČRo. „Zatím vše trvá: naše požadavky na stažení zákona, otevření odborné veřejné debaty. Zatím nevidíme důvod k debatě o ústupcích,“ uvedla pro Aktuálně.cz Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně.
A podle Mináře se sice zástupci vlády na veřejnosti „prsí“, avšak v zákulisí údajně dost panikaří. „A budou zvažovat cokoli. Takže: dokud bude ten zákon na stole, my požadujeme jeho stažení. Zákon, který leží ve sněmovně, rozhodně odmítáme,“ dodal už ve středu Minář pro Aktuálně.cz.
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