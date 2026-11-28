Oblast kolem bývalého černouhelného Dolu Frenštát se má proměnit k nepoznání. Z dříve uzavřeného průmyslového areálu, jehož poznávacím znamením jsou dvě chátrající důlní věže, se má stát moderní prostor pro podnikání, ale také příjemné místo pro život. Celkem sem mají z evropských i státních peněz přitéct tři miliardy korun.
Cérka Trojanovice patří mezi projekty, které usilují o proměnu bývalých černouhelných regionů v Česku. Důl Frenštát v okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji je ale trochu netypický příklad, protože reálně se v něm uhlí nikdy netěžilo. Jen se zde vyhloubily jámy, pak přišla revoluce a důl se zakonzervoval.
Nyní se má z mementa doby stát moderní smart village, která bude lákat inovační specialisty z univerzit i firem. Celkem jde o investice ve výši tří miliard korun, částečně hrazených z fondů EU, částečně ze státního rozpočtu a také z rozpočtu Trojanovic. Třítisícové obce, na jejímž území se vyústění Dolu Frenštát nachází.
„Tento dobývací prostor byl největším v České republice, měl 64 kilometrů čtverečních. Transformace se ale zdaleka netýká jen území kolem dvou těžebních věží, tedy lokality o rozloze 27 hektarů, nýbrž mnohem většího území, kde v dojezdové vzdálenosti do 20 minut žije téměř 250 tisíc obyvatel,“ říká Jiří Novotný, starosta Trojanovic (nestraník).
Ten stojí v čele obce už více než dvacet let, Cérka Trojanovice se stala jeho životním projektem.
V podcastu Proměny Česka Novotný vysvětluje, že cílem Cérky Trojanovice není zamazat důlní minulost a tvářit se, že nikdy neexistovala. Naopak projekt má jizvy po černouhelné minulosti uchovat a na svou průmyslovou historii navázat moderním způsobem.
„U nás jsme schopni tu jizvu předělat tak, že bude vlastně sexy. Kdybych to měl přirovnat, jsme takový Jeoffrey de Peyrac, který je sexy právě tím, že tu jizvu má. Ač já sám jsem přes 20 let bojoval s těžaři, nakonec jsem pro to, aby minulost byla zachovaná. Cením si práce místních lidí,“ říká Novotný.
Vyroste zde všestranný inovační distrikt
Co tedy má v rámci Cérky Trojanovice vzniknout? Například zázemí pro terénní pracoviště Ostravské univerzity, inovační věž propojující studenty s praxí nebo prostory pro růst firem a start-upů navazujících na čipové technologie. Své místo najdou v domě služeb i menší podnikatelé s lokálními produkty.
Chystá se zde také infrastruktura pro mateřskou a základní školu i aktivity pro vysokoškoláky. Pro běžné občany zde má vyrůst také dům služeb, který nabídne vše od lékaře a fyzioterapie až po kavárny, obchody či holičství.
„Dnes už máme v tom území nainvestováno zhruba 500 milionů korun a současně stavebně povolené stavby v hodnotě zhruba tří miliard korun. Ty by měly nastartovat celý inovační ekosystém, jehož koncepci jsme vytvořili,“ přibližuje starosta.
Trojanovice dnes mají uzavřena memoranda s šesti univerzitami, s firmami a podnikateli.
„Chceme vybudovat synergické místo, ve kterém se budou propojovat technologie s kreativci. A to tak, aby nám začaly vznikat nové produkty, nové start-upy, aby byl region diverzifikovaný,“ vysvětluje starosta.
„Uzavřeli jsme již smlouvy s podnikatelskými klastry, ať už jde o čipový klastr nebo například automobilový klastr. Naposledy, když jsme měli kulatý stůl s některými zaměstnavateli, zastupovali téměř 18 tisíc zaměstnanců,“ počítá starosta Novotný.
Oblast se však má stát nikoli výrobnou, nýbrž mozkem regionu. Samotnou výrobu nových produktů pak mají realizovat výrobní firmy v okolních městech a obcích.
Obec potřebuje peníze na kofinancování
Velkorysý projekt Cérka Trojanovice, který byl spuštěn v roce 2020, nabyl na dynamice loni, kdy stát převedl na Trojanovice nemovitosti a obec získala stavební povolení pro první a zásadní etapu výstavby v celkové hodnotě 2,5 miliardy korun.
Významnou roli zde sehrál státní podnik Diamo, který nejen že převedl majetky, ale také zlikvidoval budovy a rekultivoval území. Tím lokalitu obci nachystal.
Důležité je také financování z Fondu pro spravedlivou transformaci, který alokoval pro takzvané strategické brownfieldy 500 milionů korun na projekci a první etapu výstavby ve formě inženýrských sítí. Trojanovice všechny tyto peníze využijí.
Zbytek financování je ale v ohrožení. Každý dotační projekt EU si totiž žádá kofinancování, a jelikož jsou Trojanovice malá municipalita, tak velké množství peněz ze svého rozpočtu vyčlenit nemůže.
Nyní tedy starosta jedná s českým premiérem a dalšími vládními představiteli o tom, v jaké výši by kofinancování mohl převzít stát či kraj. Z veřejných peněz budou Trojanovice v příštích šesti letech potřebovat zhruba 400 milionů korun a starosta doufá, že stát nebo kraj budou podporovat proinvestiční politiku v rámci inovací a podnikání.
Cérka se uživí sama
„Inovace a podnikání je to, co z našeho regionu může vytvořit superregion, jeden z budoucích motorů ekonomiky Česka. Obec Trojanovice se nyní stará o inovační ekosystém v regionu velikosti přibližně Karlovarského kraje a to nejde z rozpočtu třítisícové obce dělat. Proto navazujeme na současné politické strategie ministerstva průmyslu s konkrétními projekty,“ říká starosta Novotný.
Dodává, že Cérka Trojanovice nebude potřebovat finance na svůj provoz, protože se uživí sama.
„Máme jasný plán prvních investic, které potřebují dotaci a kofinancování. A pak již poběží plán investic čistě komerčních, které budou hrazeny z komerčních úvěrů. V tom naplňujeme požadavky jak státu, tak EU,“ vysvětluje Novotný.
Podle jeho slov se jedná nikoli pouze o rozvoj obce Trojanovice, ale o rozvoj celého regionu Beskyd s 250 tisíci obyvateli.