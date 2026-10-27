Český vynález mění curling. Na olympiádě už vyřadil řadu hráčů, teď pomáhá v Ostravě

V Ostravě právě začíná mistrovství Evropy v curlingu. Vůbec poprvé v historii hostí evropský šampionát v tomto ledním sportu právě Česko. Málokdo ví, že tuzemsko má v curlingu ještě jeden primariát – díky české inovaci může rozhodčí curling hodnotit přesněji. Novinka již vyřadila několik hráčů na olympijských hrách v Cortině, uplatnění našla i nyní na evropském mistrovství.
Buštěhradská firma Inosens CZ vyvinula elektronická curlingová madla, která poznají, že hráč pustil kámen až za čárou – což je proti pravidlům. Následně se rozbliká červené světlo na curlingovém kameni. Když hod proběhne správně, kámen svítí zeleně.
„Jedno z pravidel curlingu říká, že hráč musí kámen pustit skutečně předtím, než překročí takzvanou hog-line, což je modrá nebo zelená čára v ledu. No a protože je to hra, vždy se najde někdo, kdo má tendenci třeba ten kámen držet a směrovat ho déle, než je povoleno,“ přibližuje Jan Včelák, technický ředitel společnosti Inosens CZ, která se výrobou senzorových systémů dlouhodobě zabývá.
Jak Včelák dodává, nemusí jít vždy o úmysl. Hráč může kámen pustit později i proto, že špatně naplánuje časování odhozu.
Zatímco dříve pozdní puštění posuzovali rozhodčí pouze pohledem, což nechávalo prostor pro diskuse, nový sensor v handlu přesně rozezná, zda hráč pustil kámen včas, či nikoli. Pokud byl hod proveden chybně, rozhodčí kámen ze hry vyřadí tak, aby hru neovlivnil.
Vyzkoušeno na olympiádě
Senzory od Inosens CZ se poprvé uplatnily už letos v únoru na zimní olympiádě v italské Cortině.
„Na základě technologie bylo vyřazeno poměrně hodně kamenů. Dokonce opakovaně u té samé hráčky, která pouštěla kámen později, než měla. Hráči byli o použití senzorů informováni předem. Věděli, že tento nový systém bude integrovaný. Takže myslím, že si dávali trošku větší pozor,“ předpokládá Včelák.
V Inosens CZ doufají, že od nynějška se senzory uplatní na všech oficiálních soutěžích.
„Nemusí se jednat pouze o olympiády, veškeré světové soutěže s mezinárodním přesahem už dnes tento systém používají a nadále se vyvíjí. Takže pokud se budete koukat na mistrovství Evropy v Ostravě, shodou okolností tam uvidíte stejné handly, které se používaly v Cortině. Tedy se senzory a světly,“ zmiňuje Včelák.
Na otázku, jak tahle inovace curling změní, odpovídá jednoznačně: „Přispěje to k férovosti celé hry a k její čistotě. Už si žádný tým ani hráč nemůže stěžovat, že to protihráč pouštěl pozdě a podobně,“ podotýká Včelák.
Bez podpory EU by senzory nevznikly
Vývoj senzorů si zadala Světová curlingová federace a financován byl z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Ten přispěl 1,3 milionu korun, dalších více než 400 tisíc si firma Inosens CZ zafinancovala sama.
„Bez financování z EU by zřejmě celý ten projekt ani nevznikl. Tahle dotace nám umožnila nakoupit vývojovou kapacitu z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB ČVUT). Díky financování se rychle dokázal složit vývojářský tým. Byli na to dedikováni inženýři a technici, kteří stojí za celým úspěchem. A díky tomu jsme byli schopni vývoj zvládnout do tří měsíců od zadání,“ konstatuje Včelák.