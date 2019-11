Aktivisté vnikli do sídla Severní energetické v Mostě, žádají konec těžby uhlí

Aktivisté z hnutí Limity jsme my pronikli v pondělí ráno do sídla těžařské společnosti Severní energetická (Sev.en) v Mostě a na budovu vyvěsili transparent s nápisem Konec uhlí bez výjimek. Na místě zasáhla policie, dva z nich zadržela. Do budovy vniklo celkem devět lidí.

"Chceme upozornit na to, co dělá Severní energetická, soukromá společnost, která vlastní kontroverzní elektrárnu Chvaletice a která si žádá o výjimky, aby mohla ještě více znečišťovat ovzduší. Zisk jde do soukromých rukou, ale změny klimatu a dopady neseme my všichni v České republice," řekla Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Od roku 2013 ji vlastní Společnost Severní energetická (Sev.en). "Nebudu se vyjadřovat k chování vandalů a výtržníků, vyzýváme policii, aby zasáhla," řekla mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová. Dalším důvodem dnešního protestu je podle hnutí prodej hnědouhelné elektrárny Počerady skupině Sev.en Energy.