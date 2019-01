Za vyhození kytic od Babiše zaplatí aktivisté pokutu. Jen jsme je přemístili, hájí se

Úředníci Prahy 1 rozhodli o uložení pokut dvěma aktivistům, kteří loni při oslavách 17. listopadu vyhodili v Praze u památníku na Národní třídě do odpadkového koše kytice od některých politiků. Za přestupek proti majetku musí zaplatit za každou kytici 2000 korun. Jeden z aktivistů tak zaplatí 2000 korun a druhý 4000.

Aktivisté nyní mají osm dní na odvolání. Informaci zveřejnila na webu Česká televize a ČTK ji potvrdila mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková.

V koši skončily při oslavách 17. listopadu kytice položené prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO) a poslancem a místopředsedou sněmovny Tomiem Okamurou (SPD).

K aktu, který vnímají jako vyjádření politického názoru, se přihlásili politický aktivista Otakar van Gemund a další členové skupiny Kaputin, která mimo jiné vystupuje proti politickému režimu v Ruské federaci a jejímu prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Rozhodli, aniž by nám dali vědět

Oba pokutované aktivisty rozhodnutí překvapilo, dozvěděli se o něm až z médií. "Nemůžu tomu uvěřit, nikdo mě o řízení neinformoval. Ničemu se nevyhýbám, pravidelně jsem kontroloval schránku a žádný dopis jsem nedostal. Navíc jsem na místě nebyl legitimován," řekl Aktuálně.cz van Gemund.

Potvrzuje to i druhá zúčastněná, aktivistka Vladimíra Klikarová. "Já ani Otakar jsme nedostali žádné předvolání, vyrozumění, prostě nic. Média to věděla dřív než my," odepsala na dotaz Aktuálně.cz.

Úředníci podle mluvčí první městské části poslali aktivistům vyrozumění až v pátek, po rozhodnutí o pokutě. "Šlo o takzvané zkrácené příkazní řízení. To znamená, že městská část může věc urychlit tím, že rozhodne na základě podkladů, které k přestupku má. V tomto případě to byly kamerové záběry. Účastníci mají možnost postavit se proti rozhodnutí do osmi dnů," vysvětluje mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková.

Oba aktivisté se zřejmě odvolají. "Ještě oficiálně nevím, z čeho jsem byl obviněný, protože mi nepřišlo vyrozumění. Ale nemyslím si, že jsem poškodil majetek nebo se dopustil vandalismu. Jen jsem opatrným způsobem květiny přemístil," říká van Gemund.

Pokud se aktivisté odvolají, otevře se klasické správní řízení, kde mohou svědčit a předkládat důkazy. Budou-li znovu uznáni vinnými, mohou se odvolat k magistrátu.

Gemund v rozhovorech s novináři vyhození kytic odůvodnil tím, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie. Lidé jako Babiš či Okamura se podle aktivisty nechovají podle demokratických pravidel. Prohlásil, že demokracii je potřeba chránit, a to i radikálně. Už v minulosti stál za protesty a happeningy. Prezident Zeman označil ty, kteří vyhazují kytice do koše, za primitivní hlupáky. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že rozumí rozhořčení lidí, kteří kytice vyhodili, ačkoli takový způsob vyjádření názoru není jeho šálek čaje.

Policie po incidentu uvedla, že věc považuje za přestupek a postoupila ji správnímu orgánu, kterým je úřad Prahy 1. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že policisté podle něj postupovali správně.