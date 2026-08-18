Akademie věd žádala zvýšení rozpočtu o 900 milionů. Se Schillerovou se nedohodla

Předseda Akademie věd ČR (AV ČR) Radomír Pánek požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) o navýšení rozpočtu na příští rok o 900 milionů korun. Letos instituce hospodařila s 8,05 miliardy. Podle Pánka se na podobě rozpočtu nedohodli, jednání proto budou opakovat.
Termín zatím neurčili. Pánek to v úterý řekl novinářům po jednání. Vláda podle něj počítá výhledově spíše se snižováním výdajů, což by mělo pro AV ČR fatální následky.
Snížení rozpočtu by podle předsedy instituce mohlo zapříčinit uzavření některých výzkumných ústavů a odchod špičkových vědců. "Peníze navíc potřebujeme především na pokrytí nových zákonných požadavků a podporu transferu našich poznatků do praxe, abychom naše výsledky dostávali do hospodářství a podpořili tak hospodářský růst Česka," řekl Pánek.
Na konci minulého roku sdělil, že podíl státních výdajů na výzkum, vědu a inovace za posledních pět let postupně klesl z 0,65 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 0,5 procenta HDP. Jedná se o pokles téměř o čtvrtinu, Česko tak podle něj zdaleka nedosahuje průměru Evropské unie.
Z posledních dat Eurostatu vyplynulo, že Česko investovalo v minulém roce do výzkumu a vývoje 43,3 miliardy korun. Meziročně se jedná o zhruba desetiprocentní nárůst, což představuje desáté nejrychlejší tempo v EU. Země se díky tomu zařadila na 16. místo v EU.
Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) dopočítala, že česká vláda v současnosti dává do výzkumu a vývoje 0,51 procenta HDP, zatímco průměr EU činí 0,69 procenta. V přepočtu na obyvatele jde o 160,8 eura (3900 korun), tedy 56 procent evropského průměru.
Asociace dále uvedla, že Česká republika sice zvýšila veřejné investice do výzkumu a vývoje na obyvatele za posledních deset let o 66 procent, například sousední Polsko ale o 158 procent a Bulharsko o téměř 500 procent.
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