Airsoftové zbraně zabalte, uniformy nechte doma. Sudetský sjezd znervóznil sousední akci

Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu dělá jiným brněnským akcím vrásky. Největší český festival japonské popkultury Animefest, kterého se účastní i redakce Aktuálně.cz, upozorňuje návštěvníky na možné nepokoje a zveřejnil také doplňující pravidla. „Pokud jste plánovali vzít kostým, který může připomínat něco z období druhé nebo i první světové, raději ho nechte doma,“ uvedli organizátoři na webu.
Brno je od čtvrtka centrem celé řady událostí. Proběhne uctění památky holokaustu, pouť smíření z Pohořelic, bohuslužba porozumění a v neposlední řadě sjezd sudetských Němců, který se koná v rámci festivalu Meeting Brno. To vše budou doprovázet nejen policejní manévry, ale také protesty ze strany komunistů a odpůrců sudetoněmeckého sjezdu celkově. Více jsme o tom psali zde.
Hlavní program sjezdu se odehraje na brněnském výstavišti, kde se ovšem zároveň koná jiná, zcela nesouvisející akce. Animefest je největší festival japonské popkultury a asijské kultury obecně, každý rok přiláká přes 10 tisíc návštěvníků z celé České republiky i ze zahraničí. Tradičně se v rámci pestrého programu mihnou zpěváci, umělci, výtvarníci i cosplayeři s ručně vyrobenými kostýmy. Na akci zpravidla nechybí ani japonský velvyslanec.
„Úplně klidní nejsme“
Ačkoliv se 21. ročník Animefestu uskuteční v jiné části výstaviště než sjezd sudetských Němců – od festivalu bude navíc oddělený plotem a návštěvníci budou proudit jinými vchody – kvůli plánovaným protestům a možným střetům mezi odpůrci landsmanšaftu a účastníky sjezdu organizátoři přiznávají určitou nervozitu.
„Žádná vysloveně speciální opatření v tuto chvíli nemáme, spolupracujeme jak s ochrankou výstaviště, tak s Policií České republiky. V ideálním případě by protesty proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení neměly Animefest nijak ovlivnit,“ sdělil redakci Jan Horgoš, programový ředitel festivalu.
Pro návštěvníky mají organizátoři pár souvisejících rad, které se objevily na webu. „Část protestujících se v Brně příliš neorientuje, takže se může stát, že na ně natrefíte i kolem našich bran. Při organizaci vstupu návštěvníků proto spolupracujeme s ostrahou výstaviště. Na zajištění bezpečnosti bude dohlížet také policie, která je připravena preventivně posílit hlídky v okolí vstupních bran. Dbejte prosím pokynů pořadatelů, ostrahy a policie,“ píše se na stránkách Animefestu.
Sám doufá, že se protesty proti sudetským Němcům nakonec nijak nepromítnou do průběhu akce. „Ale úplně klidní nejsme. Letos čekáme rekordní návštěvnost rodin s dětmi a opravdu bych nerad, aby měli zážitek zkažený lidmi, kteří protestují proti zcela nesouvisející akci, která má vstupy kilometr od těch našich,“ poznamenal Horgoš.
Vojenská uniforma? Nechte ji radši doma
Speciální pravidla ovšem dopadla na důležitou součást festivalu – cosplaye, tedy kostýmy postav z anime, komiksů, videoher, filmů, seriálů či knih. Nové doporučení v reakci na sjezd se objevilo i na webu Animefestu.
Na letošním Animefestu vystoupí také Viet Tran, redaktor Aktuálně.cz. V sobotu ho čeká rozhovor na AF Studio pódiu v A2, kde bude mluvit o reportážních cestách v Asii. Přiblíží například, jak vypadají vládní letouny, co vše se loni odehrálo v Japonsku během návštěvy prezidenta Petra Pavla a jak se během studia omylem stal televizní „tváří rebelie“ proti výstavbě skládky na japonském venkově. Rozhovor, který začne ve 14:00, bude živě přenášený také na YouTube kanále Animefestu.
„Pro jistotu jsme vydali doporučení, aby lidé letos pokud možno vynechali kostýmy, které neznalý člověk může omylem vyhodnotit jako něco, co odkazuje na světové války, případně aby v těchto kostýmech necestovali a převlékli se až v areálu,“ vysvětlil programový ředitel.
V případě, že jsou součástí kostýmů také airsoftové nebo jakékoliv i jen trochu realisticky vypadající zbraně, návštěvníci je mají mimo areál přenášet zabalené nebo v zavazadlech. „Připomenuli jsme také stávající pravidla pro zbraně kategorie NO (tzn. volně dostupné zbraně bez nutnosti zbrojního průkazu, jako jsou airsoftky - pozn. red), které někteří návštěvníci jako součást kostýmu využívají,“ dodal pro Aktuálně.cz.
Mnozí nevědí, co čekat od protestů
Poněkud vyhrocené diskuse kolem sudetoněmeckého sjezdu znervóznila nejen organizátory, ale také návštěvníky. Mnozí z nich podle Horgoše netuší, co mohou od účastníků protestů čekat. Navíc jsou podle něj některé komentáře na sociálních sítích, které se týkají sjezdu, zvlášť agresivní.
„Máme dlouhodobě velmi ukázněné návštěvníky, takže i když nadšení samozřejmě nejsou, chápou, že my se vzniklou situací nemáme nic společného, a opatření respektují. Část z nich má samozřejmě obavy, protože zejména mladší ročníky často nechápou, proč ti lidé chystají protesty před branami Animefestu,“ pokračoval programový ředitel akce.
„Snažíme se je uklidňovat, že na bezproblémový průběh bude dohlížet policie, ale občas to není snadné – oni se často těší celý rok a najednou mají pocit ohrožení ze strany lidí, kteří by klidně mohli být jejich příbuzní,“ uvedl na závěr člen organizátorského týmu Animefestu.
