Počty Čechů s HIV přestaly stoupat. Nemocní mají dnes lepší vyhlídky než Mercury

Když se člověk v 80. letech nakazil virem HIV, měl před sebou v průměru zhruba 10 let života. Od té doby ale medicína pokročila natolik, že už tato diagnóza není rozsudkem smrti. "Je to dnes něco jiného, než když se o nákaze dozvěděl Freddie Mercury v době, kdy léčba nebyla," říká Ivo Procházka, zástupce přednosty Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice.

Frontman slavné kapely Queen se o svém zdravotním stavu dozvěděl v roce 1987 a zemřel za čtyři roky ve věku 45 let. K viru HIV a nemoci AIDS, v níž nákaza u neléčených lidí časem přechází, opět přitáhl pozornost nejen nový film o Mercurym Bohemian Rhapsody, ale také Světový den boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince.

V Česku v posledních letech počet nových případů nákazy znepokojivě rostl, především v pražské gay komunitě. Nejnovější data Státního zdravotního ústavu ale naznačují, že se nárůst zastavil. "Z dat za prvních deset měsíců se zdá, že letos bude méně nových případů než loni. Ukazovalo by to na určitý trend, který by mohl být brán mírně optimisticky," říká opatrně Ladislav Machala, vedoucí AIDS centra pražské Nemocnice Na Bulovce.

Ke konci letošního října bylo nových případů nákazy 180, loni 254 za celý rok. Zatím nejvyšší počet zaznamenal zdravotní ústav v roce 2016, tehdy si diagnózu vyslechlo 286 lidí. Na dvě třetiny z celkového množství nových případů klesl počet nakažených gayů. Naopak na více než čtvrtinu vzrostl podíl heterosexuálních přenosů. V roce 2016 jich bylo 18,5 procenta.

Ve východní Evropě je přitom výskyt viru HIV až dvacetkrát vyšší než v Česku. V Rusku ročně přibude 100 tisíc diagnostikovaných.

Odborníci si pokles počtu nakažených v Česku vysvětlují nástupem nových léků, kteří například ve zmíněném Rusku nejsou příliš dostupné. "Antiretrovirové léky jsou k dispozici už od 80. let, ale stále se zlepšují. V posledních letech byla uvedena na trh řada léků, které jsou velmi účinné a mají minimální nežádoucí účinky," vysvětluje Machala.

Žádný lék sice zatím nedokáže nakaženého viru zbavit, včas diagnostikovaný pacient ale může žít podobně dlouhý a kvalitní život jako zdraví lidé, aniž by u něj kdy propukl AIDS. Zachová si i schopnost pracovat a při dodržení určitých pravidel také může založit rodinu a mít zdravé dítě.

Užívání nových léků je navíc pro pacienty mnohem komfortnější než dříve. "Dříve se mi stávalo, že já jsem sice byl spokojený s výsledky léčby, ale pacient mi řekl: pane doktore, mně v životě nebylo tak blbě, jako když jsem začal brát ty vaše prášky. To už se dneska neděje," popisuje Machala.

To je také důvod, proč se ještě nedávno se zahájením léčby čekalo na to, až nákaza pokročí do určitého stádia. Nové léky se nyní nasazují hned po sdělení diagnózy. "Myslíme si, že to je ten klíčový moment, který situaci, doufejme, zlepšil," dodává profesor. A vysvětluje, že správně léčený pacient je prakticky neinfekční a nákazu tedy nešíří dál. "Jeden z důležitých údajů je počet zdrojů infekce. Ten se léčbou snižuje," dodává Procházka z VFN.

Moderní dražší léky zároveň přinášejí vyšší náklady zdravotním pojišťovnám. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je největší, loni za léčbu HIV pozitivních klientů zaplatila 376 milionů korun, tedy v průměru 218 tisíc za jednoho pacienta. Před pěti lety byla celková částka necelých 214 milionů.

Může se člověk nakazit z drobné ranky na ruce? Mýty přetrvávají

Podle Procházky mají výdobytky moderní medicíny vliv také na to, že jsou HIV pozitivní lidé méně stigmatizováni. Zároveň ale podle něj rozhodně neplatí, že by se společnost přestala bát nákazy jako takové.

Lékař se také stále setkává s některými mýty. Například se někteří lidé obávají, že se mohou nakazit podáním ruky, když na ní budou mít drobnou ranku. "To jsou nesmysly. Lidé se obávají více tam, kde se nakazit nemůžou, než tam, kde se nakazit můžou," myslí si Procházka. Například se setkává s muži, kteří se nechají otestovat po sexu s prostitutkou, s níž použili kondom, ale nepřipouští si, že se mohli nakazit od předchozích partnerek, protože to byly "slušné ženské".

"Představy, že se nakazí jenom ten, kdo se chová nějak hrozivě, zdaleka neplatí. Mezi nakaženými jsou i lidé, kteří nijak výlučné sexuální chovaní nemají. Prostě měli smůlu," varuje Procházka a doporučuje testy každému páru, který se rozhodne přestat používat kondom.

Tak jako neexistuje lék na nákazu HIV, není k dispozici ani žádné očkování. V některých zemích se ale jako prevence začala využívat takzvaná pre-expoziční profylaxe, zkráceně v PrEP. Zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že zdravý člověk užívá léky pro HIV pozitivní, tím se "předléčí" a riziko, že se nakazí, výrazně klesne. Tento typ prevence doporučuje lidem, u nichž je riziko nákazy vyšší, například Světová zdravotnická organizace.

V Česku tato metoda k dispozici je, zdraví lidé si ale lék musejí celý zaplatit. O tom, zda přípravek dát zdravým k dispozici "na pojišťovnu", se v Česku vedou spory i mezi odborníky.

"Je to řešení pro lidi, kteří se chovají hyperrizikově a nemají žádné sexuální zábrany," myslí si Machala, který je vůči PrEP velmi zdrženlivý. Zdraví lidé se podle něj mohou setkat s nežádoucími účinky léku. "A hlavně se bojím, že jakmile se tyto léky budou užívat ve velkém, tak si na ně virus vytvoří rezistenci a ztratíme je pro léčbu," vysvětluje vedoucí AIDS centra, který se o HIV pozitivní pacienty stará přes třicet let.

Sexuolog Procházka to ale vidí jinak. "Když se zaváděla hormonální antikoncepce, bylo to to samé: Když dáme ženám hormonální antikoncepci, budou souložit všude, kde je potkáte. Víte, že je to nesmysl," říká s tím, že právě u lidí, kteří se chovají rizikově, by společnost měla mít zájem, aby se nenakazili. "Čím víc lidí bude brát PrEP, tak i když vy ho brát nebudete, tím nižší bude riziko, že narazíte na někoho, od koho se nakazíte," popisuje Procházka.