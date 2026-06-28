Agentura lákala na modeling, ve skutečnosti točila porno. Teď čelí Czech casting obžalobě

Státní zástupkyně obžalovala devět lidí v kauze výroby pornografického materiálu v projektu Czech casting. Za obchodování se ženami jim hrozí pět až 12 let vězení, uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Podle obžaloby nalákali pachatelé mladé ženy pod smyšlenou legendou modelingového focení pro profesionální agenturu. Následně je ale nutili k účasti v sexuálních scénách.
„Mezi obviněnými lidmi jsou jak osoby organizující celý projekt označovaný jako Czech casting, tak osoby zajišťující jeho finanční stránku, produkci jednotlivých castingů, podepisování smluv, řešení stížností žen týkajících se castingu. Dále i lidé z řad fotografů, kameramanů, pornoherců či osob, které zajišťovaly pod zdáním jiného účelu castingů jejich inzerci a organizaci,“ shrnul mluvčí.
Rozsáhlá obžaloba popisuje dílčí skutky skupiny vůči 18 ženám a čítá 629 stran. Organizovaná skupina postupovala podle státní zástupkyně vysoce koordinovaně. Zájemkyně utvrzovala o tom, že castingy jsou standardní.
V místě konání náborů pak vytvářela dojem spěchu, případně nedůležitosti podepisovaných smluv. Ženy pak pod postupným nátlakem nakonec souhlasily s vytvořením pornografického materiálu.
Klientkami manipulovali
„V rámci podané obžaloby je mimo jiné řešena také otázka případné dodatečné akceptace nechtěného jednání a podřízení se cizí vůli, respektive přijetí role, do které byly poškozené vmanipulovány, neboť navenek se mohly tyto projevy jevit jako dobrovolné," doplnil Cimbala.
Podle něj se podařilo dostatečně prokázat, že přijetí role ze strany žen vyplývalo z jejich snahy vyrovnat se s situací, nepřipustit si negativní prožitek nebo celé jednání rychle ukončit a vymanit se z vlivu obviněných.
Podle dřívějších informací Národní centrály proti organizovanému zločinu působila skupina v letech 2016 až 2019. Pořízená pornografická videa zveřejňovala na internetu. V roce 2020 obvinili policisté devět lidí, z toho šest z nich skončilo na čas ve vazbě.
Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté počítačovou techniku i listinné a další důkazy. Média napsala, že projektu společnosti Netlook, jejímž majitelem byl Martin Stiborek, se zúčastnilo několik stovek žen.
Obvinění se hájí tím, že ženy k natáčení svolily a že i podepsaly smlouvy, které jasně uváděly, co bude obsahem videí. Případ bude řešit pražský městský soud.
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