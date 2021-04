Krycí jméno Bureš, vstoupil dobrovolně. Na Slovensku našli Babišovu kartu agenta StB

Ve slovenském archivu objevili při třídění kartoték StB statistickou kartu, kterou zavedla Státní bezpečnost na Andreje Babiše jako svého agenta. Soud tak po letech dostal nový písemný důkaz, který vyvrací tvrzení českého premiéra, že se Státní bezpečností nikdy nespolupracoval. Podle karty se stal agentem dobrovolně.

Informaci o nově nalezeném materiálu bývalé Státní bezpečnosti přinesl server Seznam Zprávy. Podle něj se na konci loňského roku objevil do té doby neznámý dokument, který může zapůsobit u soudu. Andrej Babiš se proti označení za agenta soudně brání už devět let. Tvrdí, že se k vědomé spolupráci se Státní bezpečností nezavázal. To ale dobové materiály StB vyvracejí.

Nově nalezeným důkazem je statistická karta StB z 80. let minulého století, která se našla ve slovenském Ústavu paměti národa (ÚPN). Ten spravuje písemnosti po Státní bezpečnosti a v současnosti se brání proti premiérově opakované žalobě u Krajského soudu v Bratislavě.

Karta, kterou ústav předložil soudu jako další písemný důkaz, obsahuje základní údaje o Andreji Babišovi a jeho spolupráci s StB, včetně označení "agent" a krycího jména "Bureš".

"Údaje korelují s údaji v registračním protokolu, kde se v chronologickém pořadí evidovaly všechny typy svazků StB, a s údaji ze svazku tajného spolupracovníka," uvedl pro Seznam Zprávy ředitel kanceláře ÚPN Jerguš Sivoš, který je zároveň předním odborníkem na fungování Státní bezpečnosti.

Jak šel čas s kauzou evidence Babiše ve svazcích StB 26. června 2014 Okresní soud v Bratislavě vyhověl Babišově žalobě a rozhodl, že ve svazcích StB spravovaných Ústavem paměti národa je vedený jako agent Státní bezpečnosti neoprávněně.

30. června 2015 odvolací Krajský soud v Bratislavě zamítl odvolání Ústavu paměti národa, platnost původního rozsudku potvrdil.

31. ledna 2017 odmítl dovolání Ústavu paměti národa Nejvyšší soud.

12. října 2017 do kauzy výrazně promluvil Ústavního soud. Předchozí dva rozsudky zrušil, kauza se vrátila bratislavskému krajskému soudu. Stěžejním argumentem bylo, že Ústav paměti národa nemůže být v této věci žalovanou stranou.

30. ledna 2018 krajský soud Babišovu žalobu zamítl.

31. května 2018 neuspěl Babiš s dovoláním u Nejvyššího soudu.

26. listopadu 2019 vyhověl Ústavní soud Babišově ústavní stížnosti, případ se vrací ke Krajskému soudu v Bratislavě.

Karta se jménem českého premiéra, kterou našli pracovníci ÚPN při třídění kartoték StB, obsahuje také evidenční číslo jeho svazku, datum jeho registrace coby tajného spolupracovníka, datum přerušení utajené spolupráce, jména příslušníků StB, kteří Babiše řídili, nebo podpis příslušníka statisticko-evidenčního oddělení.

Vyplněné údaje na Babišově kartě potvrzují informace z již dříve nalezených dokumentů. Například to, že ho StB získala k vědomé spolupráci 11. listopadu 1982 a za necelé dva týdny ho zaregistrovala jako tajného spolupracovníka s krycím jménem Bureš a evidenčním číslem 25085.

Význam karty jakožto důkazního materiálu je nezanedbatelný, uvádí server. Byl to zásadní dokument, který tajná policie používala k evidenci svých spolupracovníků. Jeho vyplňování vycházelo z pevně daných pravidel.

Babišovu kartu jako nový důkaz doručil ÚPN bratislavskému krajskému soudu loni v prosinci. Právní zástupce českého premiéra se mohl k novému důkazu vyjádřit. I když mu soud prodloužil lhůtu až do konce března, reakce od něj zatím nepřišla. Seznam Zprávy se zeptaly na reakci přímo Babišova právníka Vojtecha Agnera, na dotazy však neodpověděl.

