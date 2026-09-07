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Domácí

Lze úspěch AfD přenést z Německa do Česka? Expertka vysvětluje, co u nás hrozí

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
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Politoložka Kateřina Smejkalová, která se dlouhodobě zabývá mimo jiné politickou situací v Německu, se v rozhovoru pro Aktuálně.cz obšírně věnuje dvěma otázkám: v čem tkví kořeny víkendového úspěch Alternativy pro Německo (AfD) a zda je v nějaké modifikované podobě přenositelný do Česka. Především odpověď na druhou otázku je pro naši budoucnost zásadní.

Saxony-Anhalt state elections in Magdeburg
Hlavní kandidát krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Ulrich Siegmund hovoří na volebním večírku AfD po skončení voleb v zemském státě Sasko-Anhaltsko v Magdeburgu.Foto: Reuters – Thilo Schmuelgen
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A Smejkalová předkládá pro někoho možná provokativní, leč zcela jasnou odpověď: „V zásadě si myslím, že lze současnou podobu pravicového extremismu a populismu všude vysvětlit podobnými faktory – jakkoli se detaily mohou měnit. A tak nebudeme-li s nimi doopravdy něco dělat ani u nás, trajektorie je jasná a východ Německa jen předvoj širšího vývoje.“

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Přesto je potřeba připomenout, že se víkendové zemské volby konaly v Sasku-Anhaltsku, což je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. A hlavně: patří mezi nejchudší země Německa. „Celá jeho východní část zažila po převratu velmi náročnou transformaci,“ upozorňuje politoložka.

A zdůrazňuje, že se vyznačovala například vysokou nezaměstnaností a deindustrializací, odlivem lidí – převážně mladých a žen – na západ, propadem porodnosti a nárůstem tzv. smrtí ze zoufalství. Tím myslí například sebevraždy. „Ve sjednoceném Německu navíc zůstalo doteď podreprezentované jak na spolkové úrovni, tak dokonce na svém vlastním území – východoněmecké elity jsou povětšinou ze západu.“

Kořeny úspěchu AfD

Příčin, které lze identifikovat za drtivým vítězstvím krajně pravicové AfD v Sasku-Anhaltsku, je ale podle Smejkalové mnohem více. Připomíná třeba velké finanční transfery na rozvoj ze západu. Ty podle ní měly také svou odvrácenou stranu: „Totiž masivní převzetí východoněmeckého majetku lidmi a firmami ze západu - východní Němci si nemohli ani byty zprivatizovat.“

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„Zůstávají na chvostu,“ pokračuje Smejkalová, „co se týká příjmů, důchodů, ale hlavně právě i majetků. Podcenit nelze ani psychologickou stránku věci – v jeden okamžik ještě východní Němci na ulicích bojovali za svobodu a demokracii, ve druhém už byli tak trochu nesvéprávnými žáčky, kteří se měli hlavně přizpůsobit a všechno naučit od západu.“

Země podle ní navíc nevyužila příležitost ke společné inventuře. „Sjednocení bylo de facto přenesení západních institucí a hodnot na východ (východní Němci někdy mluví o převzetí či dokonce kolonizaci). Za zmínku taky stojí, že dlouhou dobu zůstali ve veřejné debatě terčem v lepším případě nepochopení, v tom horším výsměchu a napadání za nevděčnost.“

Občané druhé kategorie

Na základě dlouholetého a soustavného pozorování pak tvrdí, že o sobě mnozí lidé z bývalého východního Německa soustavně mluví jako o „občanech druhé kategorie“.

A připomíná souslednost krize migrační, inflační a geopolitické. To vše podle jejích slov definitivně odhalilo zranitelnost východního Německa, frustraci, nespokojenost. „A taky masivní krizi důvěry v etablovanou politiku, která všechno tohle dopustila.“

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I ona si pak všímá sociálně-ekonomických souvislostí. „Sasko-Anhaltsko je vůbec nejchudší spolkovou zemí, je mimořádně venkovské a panuje zde nadprůměrná nezaměstnanost osm procent. Po převratu zaznamenalo odliv až 25 procent lidí na Západ, zůstali převážně muži, kterých teď spolková země má největší převis nad ženami.“

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Pokud jde o elektorát AfD, připomíná, že zde vykazuje velmi podobný vzorec jako u jiných voleb. „Jsou to spíš muži, zejména u těch nejmladších dominantně, nejčastěji mladšího středního věku (zde tím pádem pokulhává vysvětlení totalitní mentalitou - vůbec ji nezažili), přes půlku z dělnické třídy, a hodně živnostníků, lidí s nižším vzděláním.“

S prekérní ekonomickou situací jak spolkové země jako takové, tak specificky voličů a voliček AfD v neposlední řadě podle Smejkalové souvisí to, že 89 procent z nich říká, že se bojí růstu cen, které si už nebudou moci dovolit. „Spolu s obavou z odcizení v důsledku migrace jde o zdaleka nejsilnější strach,“ zdůrazňuje politoložka.

Migrace

V médiích se v souvislosti s expanzí AfD dominantně zmiňuje migrace. Podle Smejkalové lze mimořádně silné obavy z migrace na východě vysvětlit jak již zmíněnou špatnou ekonomickou situací, kdy panuje pocit, že o nikoho dalšího se už postarat nejde, tak i demografickou krizí.

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A vysvětluje: „Vylidňuje-li se vám dekády vaše okolí k nepoznání, vy se ale k odchodu nerozhoupete, takže na neutěšeném východě zůstáváte, a jste-li muž, na kterého tím pádem nezbývá partnerka, je pochopitelné, že skočíte na lep i konspiraci o cílené výměně obyvatelstva za muslimské uprchlíky.“

Podle ní je ale za drtivým úspěchem AfD také revolta proti přehlíživosti západem dominované politiky. „Ta totiž dlouho situaci a nálady na východě právě kvůli podreprezentovanosti východního Německa neměla vůbec na radaru,“ má jasno Smejkalová.

Do očí podle ní bije i většinově vstřícný postoj k Rusku mezi voliči AfD. „Pro východní Německo celkově je typický a hodně kontrastuje s postoji u nás. V tomto kontextu je dobré zmínit, na co upozorňovali někteří pozorovatelé: totiž že nedávný incident na letišti v Lipsku a reakce spolkové vlády na něj mohla u některých lidí hrát roli i pro jejich rozhodování v těchto volbách ve prospěch AfD.“

Zdůrazňuje také, že pokud se vyhraňování proti Rusku na spolkové úrovni zkrátka rozchází s postoji na východě Německa, může to být opět vnímáno jako projev chybějící reprezentace východu. „Není náhoda, že východní Němci konstantně reportují, že sice jsou pro demokracii, ale ne tu, jaká v Německu panuje,“ připomíná.

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AfD a česká politika

Pokud jde o situaci v České republice, Smejkalová hovoří o tom, že vývoj v každé zemi nebo regionu má pochopitelně svá specifika. „Dlouhodobě si ale myslím, že máme s východním Německem více společného, než co nás rozděluje – jakkoli se na první pohled může jejich porevoluční trajektorie jevit jako zcela jedinečná.“

Podle ní je ale zcela zjevné, že v radikalizaci hraje podstatnou, ne-li nejpodstatnější roli právě porevoluční vývoj, ne nutně nějaká „totalitní mentalita“. To by koneckonců – připomíná politoložka – strana neměla nejvyšší podporu u mladší střední generace, která totalitní režim nikdy nezažila, zatímco mezi nejstaršími ročníky je nejnižší.

„Jde zjevně o ekonomickou prosperitu a stabilitu,“ má jasno Smejkalová, „ale i přehlížení toho, že porevoluční vývoj nebyl pro všechny jednoduchý a mnozí na něm mohli ve finále i prodělat, jak ekonomicky, tak statusově a symbolicky. Možnosti to artikulovat jsou nicméně omezené.“

V Německu tak drží podle jejích slov výkladovou autoritu lidé ze západu, kteří mluví o zaostalosti a nevděčnosti. „U nás zase elity, které jsou z definice vítězi porevolučního vývoje, které na něm logicky až tolik problematického neshledávají,“ uvažuje.

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Tím se podle jejího mínění v obou zemích politické i jiné elity vcelku jasně demograficky definovatelným skupinám – těm s nízkým vzděláním, méně kvalifikovanými profesemi, z periferií – dramatickým způsobem vzdalují. „A pohání tak hlubokou systémovou nedůvěru, která se pak projevuje u voleb,“ uzavírá politoložka.

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