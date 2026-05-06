Advokátní komora bude kvůli bitcoinům řešit pozastavení činnosti Blažka a Titze

Česká advokátní komora (ČAK) se bude zabývat možným pozastavením výkonu advokacie jak exministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (dříve ODS), tak brněnskému advokátovi Kárimu Titzovi. V souvislosti se stíháním obou mužů v takzvané bitcoinové kauze to uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková.
„Řízení o možném pozastavení výkonu advokacie je na samém počátku, neboť komora obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání JUDr. Blažka a JUDr. Titze v pondělí odpoledne. S ohledem na nutnost dodržení stanovených procesních postupů a lhůt nelze v tuto chvíli odhadnout, kdy budou v těchto věcech nařízena jednání,“ sdělila mluvčí stavovského sdružení bez dalších podrobností.
Podle příslušného ustanovení zákona o advokacii může ČAK pozastavit advokátovi výkon činnosti, pokud proti němu bylo zahájeno stíhání za úmyslný trestný čin a "skutečnosti nasvědčující tomu, že byl takový trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie tímto advokátem".
Blažek i Titz sídlí jako advokáti v Brně, jsou dlouholetí známí. Zatímco Titz k začátku května stále aktivně poskytuje právní služby, Blažek má podle webu ČAK advokátní činnost pozastavenou již od roku 2012, kdy se stal poprvé ministrem spravedlnosti. Práci advokáta tehdy přerušil z vlastního rozhodnutí, a mohl by ji tedy kdykoliv obnovit. Po rozhodnutí představenstva komory o pozastavení výkonu advokacie kvůli aktuální kauze by to již možné nebylo.
Titz, Blažek a jeho někdejší ekonomický náměstek Radomír Daňhel nově čelí obvinění v souvislosti s miliardovým bitcoinovým darem, který státu prostřednictvím ministerstva spravedlnosti loni poskytl Titzův klient - odsouzený drogový dealer Tomáš Jiřikovský. Národní centrála proti organizovanému zločinu trojici stíhá na svobodě, a to za zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Mužům hrozí pět až 12 let vězení. Jiřikovský byl obviněný už dříve, a to kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market a legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Blažek kvůli bitcoinové kauze rezignoval na funkci ministra, trvá však na tom, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Na Titze podala ČAK letos v březnu kárnou žalobu. Podle kontrolní rady komory totiž důsledně nezkontroloval původ Jiřikovského bitcoinů a nevyhodnotil jeho dar jako podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz. ČAK v tomto ohledu prověřovala i Blažkův postup, žalobu na něj se však rozhodla nepodat. Zdůvodnila to mimo jiné tím, že politikovo tehdejší počínání nesouviselo s výkonem advokacie.
