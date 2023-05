Advokátka Samková odmítala opustit soudní síň, dostala kvůli tomu pokutu od komory

Známá právnička Klára Samková chtěla odvrátit pokutu, kterou dostala od České advokátní komory. Stavovské sdružení ji potrestalo za její vystupování u soudu. Během jednání opakovaně nerespektovala soudce. Na komoru podala kvůli sankci žalobu. Jak ale zjistilo Aktuálně.cz, soud její podání zamítl. Rozsudek je pravomocný. Není to první profesní postih pro Samkovou.

"Žalobkyni bylo uloženo kárné opatření ve formě pokuty 25 tisíc korun za porušení zákona o advokacii a usnesení představenstva České advokátní komory. Žaloba byla zamítnuta," potvrdil Aktuálně.cz Adam Wenig, mluvčí Městského soudu v Praze, jenž v případu minulý týden rozhodl.

Samková se proti předpisům provinila v částech, jež určují pravidla pro vystupování advokátů. Podle nich musí při výkonu praxe zachovávat důstojnost stavu. Konkrétně je jeho povinností chovat se poctivě, slušně a čestně. Současně musí vůči soudcům vystupovat s úctou a zdvořilostí.

"Kárné provinění Kláry Alžběty Samkové spočívalo v nepřiměřeném chování v průběhu soudního jednání," sdělila Aktuálně.cz bez podrobností mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. Za profesní sdružení rozhodl s konečnou platností o trestu pro Samkovou odvolací kárný senát. Redakce zjistila podrobnosti.

"Mé chování nebylo bezdůvodné"

Samková zastupovala klientku v opatrovnickém řízení, v němž se rozhodovalo o svěření dětí do péče. Během jednání soudci opakovaně skákala do řeči. Advokátce kvůli tomu nařídil, aby opustila jednací síň. Samková ale jeho výzvu odmítla uposlechnout. Zůstala po boku klientky.

"České advokátní komoře a nyní i soudu jsem předestírala, že pokud jsem soudci skákala do řeči, což nepopírám, tak to nebylo bezdůvodné, ale bylo to ve snaze zajistit své klientce dodržování práva na spravedlivý proces, kterého soud nedbal," popsala Aktuálně.cz advokátka.

Jednání probíhalo od rána do pozdního odpoledne, pokračovalo i po uzavření budovy soudu veřejnosti. Samková vysvětluje, že její klientka byla po desetihodinovém jednání vyčerpaná. Justiční stráž kvůli pozdní hodině odmítla pustit do síně občany, což je podle advokátky v rozporu se zásadou veřejnosti soudního jednání.

"Soudce se rozhodl, že navzdory těmto porušením ústavně zaručených práv ten den rozhodne. To byl také důvod, proč jsem nemohla klást v rámci výslechu otázky, které jsem položit chtěla, a nemohla jsem se jménem klientky vyjádřit. Marně jsem žádala o přerušení řízení a využila veškeré dostupné procesní postupy," popisuje.

Vůči soudu vždycky v rámci pravidel

Městský soud v Praze při vyhlášení rozsudku vysvětlil, že jakkoliv může být jednání soudce nezákonné, protiústavní či jinak nepřijatelné, advokát si musí zachovat profesní přístup. Nikoliv soudce přerušovat nebo odmítat uposlechnout jeho výzvu. Má také využít běžných opravných prostředků, jako je podání stížnosti či námitky proti podjatosti.

"Všechny tyto nástroje jsem samozřejmě využila," podotkla však Samková. Upozorňuje, že takový verdikt brání tomu, aby advokáti bránili své klienty s větším nasazením. "Aktivní vystupování může být kdykoliv vyhodnoceno jako kárně stíhaný delikt a advokát může třeba přijít o živobytí," uvádí.

Jaké předpisy porušila advokátka § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

Advokát postupuje zejména při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže.



článek 4 odstavec 1 a článek 17 odstavec usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997

Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.



Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je advokát povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.





Ačkoliv je rozsudek soudkyně Gabriely Bašné pravomocný, lze se proti němu bránit kasační stížností. Vyřizoval by ji Nejvyšší správní soud. Samková vyčká s rozhodnutím o podání stížnosti, až bude mít k dispozici písemné odůvodnění verdiktu. Z jejího vyjádření však plyne, že je obraně před Nejvyšším správním soudem otevřená.

"Zemřete dřív, než zplodíte syny"

Samková už se do sporu s advokátní komorou dostala. Přivedly ji do něj výroky na adresu někdejšího tureckého velvyslance Ahmeta Bigaliho. Samková při veřejném semináři v Poslanecké sněmovně prohlásila, že islám je svého druhu totalitní režim. Velvyslanec reagoval, že takové vyjádření je nepřijatelné a měla by se jím zabývat policie.

"Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti," vzkázala pak Samková velvyslanci před tureckou ambasádou v červnu 2016 na manifestaci, jež se konala na její podporu. Profesní sdružení jí za porušení povinnosti zachovávat advokátní důstojnost udělilo pokutu 25 tisíc korun.

Samková se proti sankci úspěšně bránila u Městského soudu v Praze. Instance ji loni v dubnu zrušila s odůvodněním, že Samkové vystoupení před ambasádou nebylo součástí výkonu její praxe. Proto ji za něj profesní sdružení nemůže postihovat. Advokátní komora proti tomu podala kasační stížnost.