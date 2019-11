V den popravy napsal dceři. Advokáti připomínají kolegy stíhané komunisty a nacisty

V místech, kde byla odsouzena k trestu smrti Milada Horáková, probíhá v úterý unikátní projekt s názvem Advokáti proti totalitě. V rámci něj se lidé mimo jiné seznámí s osudy advokátů, kteří svou odvahu odnesli smrtí, tresty vězení či další perzekucí. Součástí projektu je také kniha a výstava, která začíná rovněž v úterý.

Není to náhoda - ani datum, ani místo. V úterý 5. listopadu se zaplní Velká porotní síň Vrchního soudu v Praze, aby právě tady proběhla konference s názvem Advokáti proti totalitě. V místnosti, kde byla odsouzena k smrti Milada Horáková a další nevinné oběti komunistického režimu. A to přesně 70 let poté, co byla na Pankráci popravena šestice mužů, kteří v roce 1948 připravovali společně mnoha dalšími puč proti totalitní komunistické moci.

"Mezi popravenými byl advokátní koncipient Jaroslav Borkovec, jehož osud si na konferenci připomeneme společně s osudy několika dalších odvážných advokátů," upozorňuje Petr Toman, který je sám advokátem a na projektu pracoval téměř dva roky společně s Ondřejem Šebestou.

Součástí projektu je hned několik akcí. Vedle zmiňované konference bude možné navštívit od středy 6. listopadu stejnojmennou výstavu a také si koupit knihu Tomana a Šebesty, kterou právě vydává Česká advokátní komora. V ní popisují příběhy deseti advokátů, jejichž jména zazní také na konferenci. Včetně Jaroslava Borkovce, s jehož dcerou se Petr Toman setkal.

"Kromě jiného mi ukázala dopis, který jí otec napsal v den popravy 5. listopadu. Tehdy ještě neměla ani čtyři roky a obsah dopisu samozřejmě pochopila až o několik let později. Držet něco takového v ruce a číst to, je něco, co nelze zprostředkovat, byl to pro mě nejsilnější okamžik během dvouletých příprav celého projektu," sdělil Toman Aktuálně.cz.

Účastníci úterní konference uslyší i nepříliš známý příběh doktora Emila Sobičky, který hájil od roku 1945 Lichtenštejnské knížectví ve sporu o konfiskovaný majetek. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl Sobička vyloučen z advokátní komory, v roce 1955 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 20 let - a i když byl po 10 let propuštěn a nakonec rehabilitován, nadále jej komunistický režim perzekvoval.

Ve Velké porotní síni bude během konference umístěný také jeden cenný historický předmět. A to ohrádka, za kterou stáli při zmanipulovaných soudních procesech obžalovaní, poslankyně národněsocialistické strany Milada Horáková a mnozí další. Ohrádka pochází z Muzea vězeňské služby.

Na výstavě je i skleněné oko K. H. Franka

Na výstavě bude celkem deset vitrín, zaplněných řadou osobních věcí, které jsou spojeny s desítkou statečných advokátů. Počínaje Kamilem Resslerem, který obhajoval K. H. Franka, přes advokáta Jiřího Křížka, odsouzeného k 22 letům v procesu s Miladou Horákovou, až po disidenty ze sedmdesátých a osmdesátých let - Otakara Motejla, Dagmar Burešovou, Jána Čarnogurského, Jiřího Machourka a Milana Halíka.

Proč je mezi těmito jmény i muž, který obhajoval jednoho z největších nacistických zločinců K. H. Franka? Toman tvrdí, že jedním z důvodů je to, jak v současnosti podle jeho mínění veřejnost advokáty mnohdy vnímá.

"Zatímco za první republiky byli advokáti váženými osobami a veřejnost mnohdy vnímala rozdíl mezi advokátem a jeho klientem, v poslední době se mi zdá, že advokáti jsou vnímáni odlišně. Jednoduše řečeno, když zastupují případného zločince, tak podle veřejnosti jsou sami zločinci. A my chceme ukázat na příkladu doktora Resslera, že tomu tak není," vysvětluje Toman.

Mimochodem, na výstavě bude i jedna poněkud zvláštní věc spojená s Frankem - jeho skleněné oko. Jeho vystavení ale není samoúčelné, veřejnosti má ukázat, co všechno musí advokáti řešit. V tomto případě se Frankův obhájce podílel na tom, aby jeho klient tuto protézu měl.