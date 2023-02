Advokát vyhrožoval ředitelům škol kvůli covidovým opatřením. Dostal pokutu 12 tisíc

Česká advokátní komora (ČAK) uložila advokátovi Tomáši Nielsenovi pokutu 12 tisíc korun za to, že v době koronavirové pandemie rozesílal ředitelům škol dopisy, ve kterých vyhrožoval trestním oznámením za dodržování vládních opatření. Rozhodnutí je nepravomocné.

Kárnou žalobu na Nielsena podal předseda kontrolní rady ČAK. Kárný senát následně dospěl k závěru, že se právník provinil vůči zákonu o advokacii a etickému kodexu advokátů. "Kárný senát ve svém rozhodnutí konstatoval, že projevy JUDr. Nielsena, které učinil v době covidové pandemie směrem k vedením škol, jež tehdy ale jednaly v souladu s platnými proticovidovými opatřeními, byly nepřiměřeně agresívní, zjednodušující a velmi nepřesné v otázce právních souvislostí," uvedla Chaloupková. Advokát vyhrožoval trestním oznámením a řízením před Mezinárodním trestním soudem. Podle ČAK byly tyto výhrůžky vědomě plané.

Nielsen se může proti rozhodnutí odvolat. Případem by se tak následně zabýval odvolací kárný senát komory.

Server Seznam Zprávy již dříve uvedl, že advokát, který se stal jednou z hlavních postav odpůrců boje s covidem, předloni pod hlavičkou spolku Pro Libertate rozeslal vedení všech škol v Česku dopis, v němž je důrazně varoval před testováním a očkováním. Ředitelkám a ředitelům sdělil, že na ně podá trestní oznámení, například pro ublížení na zdraví nebo diskriminaci. Dodal, kolik let by mohli strávit ve vězení. Někteří to pochopili jako nemístné vyhrožování.

"V případě, že kterákoliv škola či školské zařízení nebo jednotlivý pedagog či nepedagogický pracovník bude jednat shora popsaným způsobem i po obdržení tohoto upozornění, bude proti odpovědným osobám bez dalšího upozornění iniciováno trestní oznámení k příslušným orgánům činným v trestním řízení," ocitoval Nielsena server.

Nielsen jako právník také napadal u soudu vládní opatření. V listopadu 2021 založil odborovou organizaci Pro Libertate, která měla hájit práva zaměstnanců a také policistů, vojáků nebo hasičů v souvislosti s povinným očkováním. V médiích se vyjadřoval proti omezování svobody a cenzuře ve vztahu ke covidové situaci.