Adršpach opět nezvládal nával turistů z Polska, silnici k hranicím museli uzavřít

Zhruba po třech hodinách policie opět otevřela silnici od hraničního přechodu s Polskem do Zdoňova. Kvůli náporu turistů ze zahraničí mířících do skalního města v Adršpachu ji dnes po 11:00 opět musela uzavřít. Parkoviště v Adršpachu a v Teplicích nad Metují už nestačila automobily pojmout. Podobně přeplněné bylo skalní město již 2. května, loni doprava kolabovala v srpnu a říjnu.

"Situace se v místě uklidnila a parkovací kapacita je dostačující," řekla před 14:00 mluvčí krajské policie Magdalena Vlčková. Silnice byla uzavřená, aby "divoce" parkující auta neblokovala průjezd složek Integrovaného záchranného systému. Později policie umožnila alespoň vpouštět další vozidla náhradou za ta, která z Adršpachu odjela.

Královéhradecký kraj před začátkem turistické sezony posílil spojení do Adršpachu. Od 1. do 5. května jezdí vlaky mezi Teplicemi a Adršpachem dvakrát v hodině, a to v časovém rozmezí přibližně od 8:30 do 16:00. Posílení spojů bude pokračovat od 9. června do konce září, přičemž v září pojedou posílené vlaky jen o víkendech.

Tyto spoje uvítají hlavně návštěvníci, kteří se nevejdou na parkoviště u vchodu do adršpašských skal. V Teplicích je možné parkovat i nedaleko hlavního vlakového nádraží, odkud jezdí vlaky do nedalekého Adršpachu.

Obec Adršpach se také letos od 1. dubna vrátila k původnímu režimu na parkovištích u vstupu do skal, protože parkování zdarma nesplnilo očekávání plynulejšího provozu na přilehlých komunikacích a zrychlení odbavení aut. Parkování na den tam nyní stojí stokorunu.

Atraktivní Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině a místo se dlouhodobě potýká s náporem turistů. Většina návštěvníků přijíždí auty, a v okolí skal jsou tak často zácpy.