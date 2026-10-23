„Aby vyžebral miliardové dotace.“ Piráti nedají Tykačovi spát, další žaloba je u soudu

Petr Poledne, právní zástupce uhlobarona Pavla Tykače, je na roztrhání. Zatímco už od loňského roku řeší na Žižkově miliardářovu žalobu proti Jakubovi Michálkovi, v posledních týdnech se kousek vedle, u soudu v Praze 2, projednává další případ. Tentokrát žádá Tykač omluvu po pirátské poslankyni Kateřině Stojanové. Ta prohlásila, že uhlobaron chce okrást obce v okolí Lomu ČSA na Mostecku.
Poslankyně Kateřina Stojanová (Piráti) je jednou z těch, kdo tvrdí, že přírodní sukcese (zarůstání) povrchového Lomu ČSA na Mostecku je výhodná především pro jeho majitele Pavla Tykače. A nikoliv pro stát či lidi z regionu. Z ušetřených peněz, které získal odpuštěním nákladných rekultivací lomu, chce Tykač dle Stojanové dát lidem jen malou část.
„Pavel Tykač roky zneužíval Ústecký kraj pro svůj zisk. Uhlobaron drancoval region a vydíral stát hrozbou zavírání elektráren, jen aby vyžebral miliardové dotace na ztrátový byznys, do kterého odmítal investovat,“ uvedla ústecká poslankyně loni na podzim na svém Instagramu.
„Zároveň chce okrást postižené obce. Místo slíbených 800 milionů na kompenzace nabízí jen zlomek a snaží se ušetřit miliardu na rekultivacích. Tykačova manipulace a ignorování závazků ukazují jediné: jde mu jen o jeho kapsu, ne o energetickou bezpečnost ani o lidi z Ústeckého kraje,“ doplnila ještě Stojanová v příspěvku.
Právě tato slova a doprovodné video se uhlobarona dotkla. Na Stojanovou totiž podal žalobu. Obvodní soud pro Prahu 2 případ otevřel letos v srpnu, v pátek proběhlo další jednání. Na programu bylo tentokrát předkládání a projednávání řady důkazů.
„Chybí 530 milionů“
Jedním z nich byly materiály, které měly soudu ukázat, jakým způsobem se oceňovaly pozemky v lomu. Právě ty jsou součástí balíku, který má Tykač a jeho Severní energetická převést státu v rámci vyrovnání. Jenže zatím nepanuje shoda na hodnotě půdy. Podle státu je daleko vyšší, než stanovil těžař.
V síni se tak mluvilo i o posudku, který letos vytvořila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Na něj ale Petr Poledne, advokát Pavla Tykače, zareagoval s tím, že nacenění vzniklo až poté, co v těžební zóně vznikla Národní přírodní památka Lom ČSA. Což prý hodnotu daných pozemků ovlivnilo.
„Obvodní báňský úřad rozhodl, jaká část finanční rezervy se uvolňuje provozovateli hornické činnosti,“ odmítl Poledne i to, že celou odpuštěnou miliardu, kterou měl původně Pavel Tykač dle zákona investovat do rekultivací lomu, má uhlobaron dát okolním obcím a státu.
Pro připomenutí – společnost Severní energetická letos v létě oznámila, že nebude čekat na dohodu s ministerstvem životního prostředí a finance začne radnicím na Mostecku vyplácet sama. Celkově tak chce v příštích týdnech rozeslat 213 milionů korun.
Filip Hajný, právní zástupce Kateřiny Stojanové, v té souvislosti upozornil na setkání ministerských úředníků s těžaři z 12. srpna 2025. Už tam se podle něj objevily výhrady nad objemem peněz, které chce Severní energetická po odpuštěné rekultivaci nechat regionu a České republice.
„Poté co se seznámil s výpočtem žalobce (Pavla Tykače), namítal představitel státu, že tam chybí 530 milionů korun. To bylo tehdejší stanovisko státu,“ reagoval Hajný.
Další soud Tykače s Piráty
Pátečního jednání se zúčastnila i sama Stojanová. Po hodině a půl se však omluvila a odešla pracovat do sněmovny. To Pavel Tykač se před soudem opět neukázal, na jeho místě sedí jen právní zástupce Petr Poledne.
Po dalších 30 minutách líčení skončilo. Soudce Luděk Pilný v 11 dopoledne oznámil, že jednání odročuje na leden 2027. To už by měl vyhlásit i definitivní rozsudek. Tedy zda Tykač se svou žalobou proti Stojanové uspěl.
Soud s Kateřinou Stojanovou je v pořadí už druhý, jenž uhlobaron Tykač s Piráty vede. Od loňského roku justice řeší i jeho žalobu na Jakuba Michálka. Bývalý pirátský poslanec totiž na podzim 2024 napsal text, kde miliardáře vykresluje jako někoho, kdo přes spřízněné lidi údajně ovládá dění v České televizi.
Zatím poslední jednání v této věci proběhlo na začátku října. To před žižkovský soud dorazil Pavel Matocha, Tykačův přítel a bývalý výrazný člen Rady ČT. Ten poprvé veřejně potvrdil, že když jako místopředseda Rady ČT vyrazil v roce 2024 do Karibiku na ostrov Svatý Bartoloměj oslavit miliardářovy šedesátiny, bylo to na pozvání manželky Ivany Tykač.
„Ona (Ivana Tykač) poslala pozvánku, jejíž součástí bylo ,dostavte se na letiště‘, tam bylo letadlo a do toho já jsem nasedl,“ popisoval Matocha svůj odlet na miliardářovu oslavu. „Pavla Tykače jsem potkal až na tom ostrově, ani paní Tykač v tom letadle nebyla,“ vybavuje si ještě.
Když chtěl soudce vědět, kým byla financována Matochova letenka a pobyt v Karibiku, odpověděl: „To platil ten, kdo mě pozval. Oni (Tykačovi) bydleli v jiném hotelu, než jsem bydlel já a další pozvaní hosté.“
Podívejte se na reel poslankyně Stojanové, který vyvolal Tykačovu žalobu:
Autor pracoval v letech 2022 až 2024 v České televizi.
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