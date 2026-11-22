Aktuální návrh rozpočtu Evropské unie je pro Českou republiku absolutně nepřijatelný, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném na síti X. Kritizoval snížení peněz pro Česko a výdaje na provoz europarlamentu a dalších evropských struktur a také na Ukrajinu.
Přepracovaný vyjednávací rámec budoucího sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 představil předseda Evropské rady António Costa v sobotu.
Počítá se škrty za 204 miliard eur (asi pět bilionů korun) oproti plánu představenému původně Evropskou komisí. Ten některé země považují za příliš zatěžující.
Babiš naopak snížení výdajů rozpočtu kritizuje. Irské předsednictví podle Babiše navrhuje snížení rozpočtu o 32 miliard eur. "Je to pro nás absolutně nepřijatelné," řekl. Česko podle premiéra do unijního rozpočtu přispívá stále víc peněz. "Teď v rámci návrhu irského předsednictví dokonce nám mají snížit 7,5 miliardy korun," dodal.
Babiš kritizoval to, že evropské struktury budou stát podle návrhu unijního rozpočtu za sedm let 100 miliard eur, jmenoval Evropský parlament, Evropskou komisi a úředníky.
Odmítl, aby 100 miliard eur z rozpočtu šlo na pomoc Ukrajině. "Proč my máme dávat peníze z evropského rozpočtu Ukrajině? Ukrajina má dostávat peníze mimo evropský rozpočet," řekl premiér.
Česko je stále čistým příjemcem z unijního rozpočtu, ale v souvislosti s tím, jak bohatne, už tomu tak v dalších letech nemusí být, uvádějí analytici. Za loňský rok obdrželo Česko z rozpočtu EU o 31,1 miliardy korun více, než odvedlo, uvedlo dříve ministerstvo financí. Při započítání příjmů z dočasného Nástroje EU na podporu oživení ve výši 46,8 miliardy korun dosáhla celková čistá bilance ČR vůči EU kladného salda 77,9 miliardy korun.
Costa, který zastupuje 27 členských států EU, se snaží do konce roku najít takovou dohodu, která by vyvažovala příspěvky členských států s novými zdroji příjmů. Jeho poslední návrh kritizoval i německý kancléř Friedrich Merz, jeho výtky ale byly proti Babišovým protichůdné.
Německo je na rozdíl od Česka čistým plátcem rozpočtu EU. Objem návrhu rozpočtu je podle Merze potřeba snížit a rozpočet EU musí zajistit robustní a udržitelnou víceletou podporu Ukrajiny.
Evropská komise loni v červenci navrhla dlouhodobý rozpočet ve výši 1,763 bilionu eur (asi 43,1 bilionu korun) v cenách roku 2025. O podobu rozpočtu se přou členské země. Německo kritizovalo už návrh zveřejněný minulý měsíc, podle kterého by sedmiletý rozpočet měl být seškrtán o 140 miliard eur.
Mohlo by vás také zajímat: Trump, Si a Putin brojí proti jaderné válce. Chtějí si rozdělit svět, má to ale zádrhel
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
„Takového Procházku nechceme.“ Ve světě atakují Čecha, padají nepříjemné otázky
Tvrdé novozélandské rány, které v tomto roce poslaly k zemi Jiřího Procházku, jsou ve světě smíšených bojových umění interpretovány jednoznačně: jako značný ústup ze slávy českého bojovníka. Zahraniční experti i média po Procházkově katarské porážce s Navajo Stirlingem na jedné straně vyzdvihují minulé Čechovy úspěchy, na druhé ale pokládají nepříjemné otázky.
Rakousko v šoku. Po debaklu zpochybňuje národní pýchu
Potupa. A ještě na domácím "hřišti". Rakousko, země posedlá sjezdovým lyžováním, těžce vstřebává výsledky sobotního slalomu žen.
Messi jako Řepka. Jenže na Argentince měl rozhodčí opět jiný metr
Hvězdný fotbalista Lionel Messi opět díky benevolenci rozhodčího unikl červené kartě. V utkání play off MLS úmyslně hodil míč do obličeje protihráče, jenže dostal nepochopitelně jen žlutou kartu. Jeho Miami ovšem i tak prohrálo s Columbusem 0:3 a je na hraně vyřazení.
ŽIVĚ Ruský dron zasáhl panelový dům u Kyjeva. Pod troskami může být osm lidí
Ruská armáda v noci na neděli zasáhla pětipodlažní panelový dům v obci Dymer severně od Kyjeva, informuje velitel vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko. Dva lidé utrpěli zranění a podle záchranářů se dalších osm může nacházet pod troskami poničené budovy.
Ruský “ostrov” v Evropě zažil první poplach. Sirény varovaly před vzdušným útokem
V ruské Kaliningradské oblasti se v sobotu večer rozezněly sirény varující před vzdušným útokem. Podle ruských médií se to stalo poprvé od začátku pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu. Gubernátor této ruské exklávy oznámil, že se to stalo kvůli podezřelému objektu mířícímu ze strany Litvy. Tato baltská země uvedla, že s tím nemá nic společného.