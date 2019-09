Nebyl bych ve vládě, která by byla zodpovědná za Babišovu abolici, tvrdí Zaorálek

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by nezůstal ve vládě, která by byla spoluodpovědná za abolici premiéra Andreje Babiše. Řekl to v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Abolice je podle něj mimořádné opatření, které "by se mělo spouštět ve chvíli zásadních politických změn".

Prezident Miloš Zeman tento týden uvedl, že předsedovi vlády udělí milost v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil Babišovo stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. Dnes dodal, že bude na premiérovi, zda ji přijme. Abolice vyžaduje kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena kabinetu. Následně za ni odpovídá vláda. "Tak v takové vládě bych nebyl," uvedl v České televizi (ČT) Zaorálek. Dodal, že by stejně nemohl být v kabinetu, který byl spoluodpovědný za amnestii bývalého prezidenta Václava Klause. Ministr kultury je však na základě dřívějších slov předsedy vlády přesvědčen, že taková situace nemůže nastat. K rozsáhlé amnestii, kterou vyhlásil bývalý prezident Václav Klaus před odchodem z funkce v roce 2013, přirovnal případnou abolici premiéra i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Podle něj je takový krok prezidenta bezprecedentní a už samotný záměr vyžaduje radikální kritiku. Zeman v neděli řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že městské státní zastupitelství už pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných v případu Čapího hnízda. "Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního pingpongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil," zdůvodnil své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno. Trestní stíhání premiéra Andreje Babiše i dalších obviněných v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo zastavilo nedávno pražské městské státní zastupitelství. Rozhodnutí je pravomocné. Městské státní zastupitelství ho předložilo společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce. Video: Zeman je tragikomický a jeho abolice zvrácená, je to čirý mečiarismus, tvrdí Němeček 17:13 Rodí se tu něco horšího než papalášské manýry, je to zápas o charakter státu, je přesvědčen právník Tomáš Němeček | Video: Daniela Drtinová