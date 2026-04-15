A zase ta videa. Po koberečku u Okamury drtí Zůnu natáčení u prezidenta

Po tlaku od samotné vládní koalice, kterému musel Jaromír Zůna (za SPD) překvapivě čelit hned po svém nástupu na ministerstvo obrany, se před vysloužilým generálem objevilo další úskalí. Postavily se proti němu jak opoziční strany, tak Hrad. Důvodem, proč se nyní stále hlasitěji mluví o Zůnově konci, je video s Petrem Pavlem, k jehož odvysílání nezískal generální štáb od resortu obrany povolení.
„Generální štáb nerespektoval principy integrity ministerstva obrany a civilního řízení resortu.“ Takhle se Jaromír Zůna (za SPD) se svými kolegy z resortu v úterý dopoledne snažili uzavřít kauzu neodvysílání rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem.
Jak deník Aktuálně.cz popsal už v pondělí ráno, generální štáb chtěl podcast Kamufláž z Hradu vydat v úterý 7. dubna. Což se ale nestalo, protože armádní velení nezískalo potřebné svolení od ministerstva.
„Tiskový odbor ministerstva obrany třikrát žádal generální štáb, aby poskytl tento rozhovor, abychom si mohli připravit komunikační strategii, abych já hovořil v principu shodně s prezidentem a věděli jsme, jaké myšlenky sděluje,“ říká Zůna, kterého v úterý odpoledne před sněmovnou zastihla novinářka Nora Fridrichová.
Z ministrových slov je tak zřejmé, že resort chtěl dopředu vědět, o čem prezident ve videu mluví, ale armádní velení, které se k věci nechce vyjadřovat, takovou kontrolu odmítlo. To vše v situaci, kdy graduje spor mezi vládou Andreje Babiše (ANO) a Petrem Pavlem.
Rozhovor zveřejnil Macinka
Rozhovor nakonec zveřejnil na svém Facebooku ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Více než 36 minut dlouhé video natočené na Pražském hradě doprovodil rýpavými poznámkami, ve kterých se pustil do médií i do opozičních stran.
„Lepší lidé z pražské kavárny se pohoršují nad odpudivou cenzurou prezidenta. Opozice bez tématu se dožaduje interview svého lídra. Kvalitní média nejsou schopna se rozhovoru dopátrat, aby mohla dále předat hluboké myšlenky, které v něm nepochybně zazněly,“ kritizoval Macinka.
Generální štáb na to reagoval prohlášením, že jej dosud nikdo neinformoval o tom, kde jejich video skončí. A že vojsko pod vedením Karla Řehky už nechce s kauzou mít nic společného. Jak se přitom video dostalo do rukou Macinky, jenž řídí úplně jiný resort, dosud není jasné.
Bývalá ministryně vyvrací slova Jaromíra Zůny:
„Nikdy se to nedostalo na stůl k ministrovi“
I když nyní obrana tvrdí, že rozhodně nejde o cenzuru, bývalá ministryně Jana Černochová (ODS) namítá, že kontrola natočeného videa rozhodně není normální. „Pořad Kamufláž a nahrávání různých rozhovorů s různými osobnostmi ve formátu, který si dělá armáda, je naprostým standardem a nikdy se to nedostalo na stůl k ministrovi, aby odsouhlasil, který příspěvek bude nebo nebude publikován,“ prohlásila Černochová v úterý ve sněmovně.
A Martin Kupka, stranický šéf Černochové, ještě před ní zavelel: „Vyzýváme ministra obrany Zůnu, aby rezignoval. A pokud nenajde SPD spolu s ním dostatek sebereflexe, tak ať ukáže svůj špičkový manažerský um Andrej Babiš a ministra odvolá.“
V úterý se k němu přidal také další opoziční lídr Matěj Ondřej Havel (TOP 09): „Požadujeme, aby ministr Zůna odstoupil, nebo aby ho premiér odvolal.“ Hradní mluvčí Vít Kolář se do Zůny opřel ještě o den dříve. „Je absurdní, aby někdo z obrany cenzuroval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky a generála ve výslužbě,“ zlobil se Kolář.
Další zásadní moment
Koaliční politici zatím k současným peripetiím Jaromíra Zůny mlčí. I to je ovšem výmluvný signál toho, jakou pozici vlastně ministr obrany v současné vládě Andreje Babiše (ANO) má.
Jak už před několika dny napsal deník Aktuálně.cz, Zůnova role v koaličním kabinetu ANO, Motoristů a SPD je stále marginálnější. A trpělivost s ním neztrácí jen premiér Babiš, ale i Tomio Okamura, jenž - alespoň formálně - adepta na rozvědčíka Československé lidové armády do čela ministerstva obrany loni v prosinci dovedl.
Hned v prvních dnech si Zůna čelné představitele SPD popudil, když před novináři začal mluvit o Ukrajině nebo letounech F-35. Ve velmi nepřirozených videích pak musel v doprovodu poslance Radima Fialy (SPD) upravovat svá vyjádření, aby vyhovovala fanouškům Okamurovy strany.
Poslední březnovou středu pak za Zůnou do jeho kanceláře na ministerstvu obrany - jen pár dnů po Okamurovi nespokojeném se Zůnovým tempem - dorazil sám Andrej Babiš. I tato tři hodiny trvající schůzka pak měla zdůraznit nesoulad vlády s tím, jakým způsobem nyní resort funguje.
A současné politické pnutí, které způsobilo nevydání podcastu s Petrem Pavlem, je dalším z řady momentů, jenž na síle pozice Jaromíra Zůny v kabinetu rozhodně nepřidá.
Jaromír Zůna je kritizován i za to, jakým způsobem komunikuje.
