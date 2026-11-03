„A máte všechno zaplaceno?“ Boudařka Sovová ukázala na KRNAP, šéf odvolal dva náměstky

Poté co se v září ministr životního prostředí Igor Červený zaměřil na ekologickou zátěž na Šumavě, teď zacílil na Krkonošský národní park (KRNAP). A opět je v tom stopa Kláry Sovové, krkonošské boudařky a neúspěšné kandidátky Motoristů na pražskou primátorku. Ministr Červený straší, že správa národního parku přijde o sto milionů korun, její šéf se už zbavil dvou svých náměstků.
Opět začátek měsíce, opět Igor Červený (Motoristé) a opět údajně kritická situace v národním parku. Zatímco před dvěma měsíci ministr životního prostředí vyděsil „objevem“ chemických látek po Československé lidové armádě v nejcennějších partiích Šumavy, tentokrát se přesunul severněji. Do Krkonoš.
„Audit není veselý. Je ohrožena pětina rozpočtu Správy KRNAP na příští rok ve výši až sta milionů korun,“ tvrdil Červený na úterní tiskové konferenci svolané do poslanecké sněmovny.
Podle jeho slov KRNAP několik let po sobě „špatně účtoval“ daň z přidané hodnoty. A národní park v tom podle Červeného pokračoval i přesto, že mu „bylo doporučeno, aby to napravil.“
„Budeme nuceni podat trestní oznámení na neznámého pachatele, účetnictví za roky 2023 až 2026 se musí opravit, to nebude jistě lehká záležitost. KRNAP vybere firmu, ta provede přeúčtování,“ prohlásil Červený s tím, že všechny tyto výdaje bude chtít resort zaplatit po tom, kdo věc zavinil.
„Náš audit potvrdil naši chybu“
Z jeho dalších slov je však zřejmé, že situace není až tak úplně horká. Hledají se prý „řádná i mimořádná opatření“, na jejichž základě by se mohla s finanční správou vyjednat minimalizaci údajného dluhu a pokuty za - dle Červeného - chybně vyměřenou daň.
„Bohužel došlo k pochybení. I náš audit potvrdil, že pravda je na straně finanční správy,“ zhodnotil ministr Červený stále nedořešené odvolání, kterým se Správa Krkonošského národního parku před centrálním „berňákem“ snaží svůj dlouhé roky používaný výpočet DPH obhájit.
„Mým úkolem je, abychom všechny kontroly dotáhli do konce a všechno bylo korektní a podle zákona,“ doplnil Petr Moravec. Ten jako nominant Igora Červeného i přes citelný nesouhlas regionálních osobností vede Správu KRNAP od letošního června.
„Mohla bych to vidět, prosím?“
Není bez zajímavosti, že výpad Igora Červeného namířený proti minulému vedení ministerstva a samotného národního parku přichází jen dva týdny poté, co se zmínka o daních a Krkonoších objevila na sociálních sítích Luční boudy. Tu vlastní Klára Sovová, jež s Motoristy velmi úzce spolupracuje.
„A máte všechno zaplaceno? Mohla bych to, prosím, vidět?“ píše se na obrázku na Facebooku hřebenového hotelu z 20. října vytvořeném umělou inteligencí. V jeho další části je pak žádost o informace podle zákona, kde se tazatel Správy KRNAP ptá na „daňové závazky, plnění daňových povinností, DPH a závazky po splatnosti.“
Reportér deníku Aktuálně.cz se pokusil se Sovovou, neúspěšnou kandidátkou Motoristů na pražskou primátorku a předtím poslankyni, spojit, telefon mu ale nezvedla.
Faktem je, že její otisk zůstal i v šumavské „chemické“ kauze. Jak už totiž deník Aktuálně.cz informoval před pár dny, několik milionů bez soutěže letos od ministerstva životního prostředí získala za průzkum lokality firma Dekonta. Sovová až do června 2026 fungovala v radě firmy, dodnes si v ní drží 7,5procentní vlastnický podíl.
„Paní Klára Sovová je minoritní akcionářkou společnosti od roku 2000. Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti,“ stojí v prohlášení Karla Petrželky, generálního ředitele společnosti.
„Pokud nejsem spokojen, mám na to právo“
A přestože šéf Správy KRNAP Petr Moravec v úterý odpoledne před novináři tvrdil, že s nynějším daňovým případem to nesouvisí, ještě ráno odvolal své dva náměstky - Jakuba Kašpara, vedoucího odboru vnějších vztahů a také Luďka Khola. Ten měl na starosti právě ekonomickou sekci.
„Moje představy o fungování náměstků v rámci hospodaření správy jsou jiné,“ zdůvodnil to Moravec. Jak Khol, tak Kašpar agentuře ČTK popsali, že doteď neznají důvody, proč na svých místech museli s okamžitou platností skončit.
„Pánům náměstkům byla sdělena informace o tom, že je odvolávám, mám na to určitě právo, pokud nejsem spokojen,“ řekl Moravec novinářům. „Ty důvody, myslím, uvádět nemusím, jsou to obecné formulace, obecné věci, obecné fungování,“ dodal s tím, že další propouštění prý neplánuje.
Chaotické odvolání vyvolává otázky
„Dnešní chaotické odvolávání náměstků z KRNAP vyvolává mnohé otázky. Nejzvláštnější je asi načasování, jelikož ve středu se má konat happening za odvolání ředitele Moravce, za které se v petici postavilo okolo čtyř tisíc lidí,“ komentuje to třeba královéhradecká poslankyně Jana Patková (Piráti).
„Ministr Červený uvedl, že docházelo ke špatnému účtování DPH, ale případ ještě není uzavřen. Jde tedy zatím jen o odhady,“ dodává ještě zákonodárkyně.
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