A je to tady zase. Obrana chce tryskáč za stamiliony. Zatím se pokaždé spálila

Dokáže ministr obrany Jaromír Zůna to, co ani s vypětím všech sil před sedmi lety nadvakrát nezvládl jeho předchůdce Lubomír Metnar? Armádní nákupčí si totiž vytyčili (staro)nový cíl. I vzhledem ke stáří a stále větší nespolehlivosti strojů takzvané vládní letky by politikům a menším podnikatelským delegacím chtěli udělat radost nákupem moderního business jetu. O záměru už informovali zbrojaře.
Nákup dalšího velkého letadla typu Airbus A320 nepřichází v úvahu. Takhle lze ve zkratce s pohledem na český obranný rozpočet a jeho výhled odbýt čerstvé stesky podnikatelů.
Právě před pár dny přitom česká podnikatelská delegace uvízla v Ázerbájdžánu poté, co se porouchal jeden ze dvou Airbusů takzvané vládní letky.
„My sháníme letenky, abychom mohli pokračovat v cestě,“ zlobil se v úterý na sítích Radek Špicar, viceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Ta letadla mají katastrofálně krátký dolet, takže cestou ztrácíme spoustu času, nenabijete si v nich ani telefon nebo notebook,“ kritizuje dále služby, jež armádní letouny nabízí svým pasažérům.
„Je opravdu potřeba stav armádní/vládní letky řešit a doufám, že na to vláda bude mít odvahu,“ obrací se Špicar na politiky. Ovšem vzhledem ke škrtům v obranném rozpočtu a vůbec postoji kabinetu Andreje Babiše (ANO) k penězům pro armádu není bez zásadních změn modernizačních plánů vojska nic takového nyní reálné.
Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, alespoň jedna malá náplast pro nespokojené podnikatelské a politické delegace se chystá.
Zůna odkryl plán na „malý dopravní letoun“
Rozšíření takzvané vládní letky, tedy strojů určených k přepravě ústavních činitelů kotvících v pražských Kbelích, bylo totiž jedním
z nejpřekvapivějších bodů ostravské vyzbrojovací konference v druhé polovině září.
Ta proběhla vpředvečer Dnů NATO v ostravském hotelu Clarion. A byť ministerstvo obrany reportérovi deníku Aktuálně.cz na akci, kde Jaromír Zůna (za SPD) a jeho kolegové prezentovali zbrojařům své plány, nepovolilo vstup, novinář si pak ověřil, že tam bylo rozšíření kbelské letky ohlášeno.
Podle úředníků z resortní vyzbrojovací sekce se má pořídit dvoumotorový business jet. Tedy menší, nejspíš tryskový stroj pro VIP delegace, do něhož se vměstná kolem dvacítky cestujících a zvládne uletět zhruba 8000 kilometrů.
Nový „malý dopravní letoun“, jak je chystaná zakázka zatím vedena, by měla česká armáda získat v polovině roku 2029. A byť se redakce deníku Aktuálně.cz chtěla zeptat na některé detaily, do vydání článku resort na otázky nebyl schopný zareagovat. Přitom je novinář odeslal už 21. září.
„Kolegové z generálního štábu na přípravě odpovědi již pracují. Zkusím se dnes připomenout a zjistit, jak to s odpovědí vypadá,“ odpověděla jen mluvčí obrany Johana Starková na urgenci ve středu 14. října. V pátek pak oznámila, že odpovědi dodá resort v pondělí. Tedy den po vydání tohoto textu.
Nejběžnějšími stroji této kategorie jsou americký stroj Gulfstream, Global 5000 od kanadské společnosti Bombardier či francouzský Dassault Falcon. Pokud se Česká republika rozhodne pro jejich nákup v salonní verzi, je reálné, že pořizovací cena vysoce přesáhne miliardu korun.
Aby Praha ušetřila, může nakupovat v bazaru. Tedy vybírat mezi letadly z druhé ruky, jejichž cena se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun.
Přišla jediná nabídka
Právě tuto cestu ministerstvo obrany pod vedením Lubomíra Metnara (ANO) zkoušelo v letech 2019 a 2020. V té době armáda odstavovala své menší tryskáče Jak-40 a postupně i Canadair Challenger CL-601 a začala hledat náhradu.
Nejdříve v létě 2019 vyhlásila obrana zakázku na tryskáč s kapacitou až 19 cestujících a maximální hmotností 42,5 tuny, za nějž chtěla dát maximálně 800 milionů korun. Vyroben měl být po roce 2012 a nalétáno neměl mít víc než 4000 hodin.
Jenže záměr se nepovedl, o kontrakt na trhu nebyl zájem. „Důvodem je obdržení jediné nabídky neodpovídající požadovaným parametrům,“ vysvětlil před sedmi roky Jan Pejšek, tehdejší mluvčí ministerstva obrany, proč byl obchod zrušen.
Po několika týdnech resort upravenou zakázku vyhlásil znovu. Upravil i požadavky na technickou kvalifikaci případného dodavatele. „Od tohoto kroku si slibujeme větší počet podaných nabídek. Technické požadavky na letoun se nemění,“ vysvětlil Pejšek.
A nabídek pak skutečně dorazilo víc. Ovšem i přesto, že obraně se ozvaly celkem tři společnosti, která každá shodně nabízela stroj Global 5000, nákup se opět nepovedl.
Sám Metnar na začátku roku 2020 informoval členy sněmovního výboru pro obranu, že všechny tři uchazeče muselo ministerstvo vyloučit. Poté co dva nesplnili požadované podmínky a zakázku vyhrál Omnipol, firma oznámila, že nabízený Bombardier už není k dispozici.
Po dvou nepovedených pokusech Metnar tehdy prohlásil, že tímhle způsobem není možné bazarový tryskáč pořídit. A že je tak možné, že se ministerstvo v budoucnu vrátí k původním záměru koupit úplně nový business jet.
V následujících letech se pak diskutovalo o tom, že takové „bizjety“ bude třeba koupit rovnou dva, aby jejich provoz a s tím spojená logistika dávala smysl. To by ale znamenalo, že si obchod celkově vyžádá přes dvě miliardy korun.
„Protože nejde o zbrojní, ale běžný komerční, materiál, není možné pořizovat napřímo bez soutěže, musí se jít cestou otevřeného výběrového řízení,“ popisuje seniorní úředník ministerstva obrany.
Je zřejmé, že Jaromír Zůna nyní oprašuje plány svých předchůdců. O tom, jestli bude úspěšnější než Metnar, rozhodne hlavně to, kolik peněz mu do rozpočtu v příštích letech přiteče.
Připomeňte si, jak se jednoho ze svých Airbusů zbavovala německá vládní letka:
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