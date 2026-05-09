VÚ 6192. To je název skryté základny, kterou Československá lidová armáda budovala v severní části Drahanské vrchoviny od poloviny minulého století. V nízkých stavbách rozesetých podél lesních cest za dvojitým plotem se tu desítky roků skladovala munice do těžkých zbraní. A i když je tahle historie už dávno pryč, teď se granáty do přírody u Skřípova vrátí. Areál koupil miliardář Michal Strnad.
Výčep otevřený jen o víkendech, samoobsluha zase pouze ráno, aby si pár místních mohlo nakoupit české potraviny. Vesnička Runářov rozdělená okresní silnicí a vklíněná mezi dva kopce je zkrátka především prázdninovou destinací nebo rodištěm těch, kdo odtud odešli do větších měst Olomouckého kraje.
„Já su Litovelák, bydlím tu mnoho let,“ říká starší muž o berlích, který právě šlape podél krajnice. Pamatuje si dobu, kdy v areálu nad městem ještě fungovala česká armáda. „Měli tam i jednou cvičení, jezdili tam na čtyřkolkách,“ vybavuje si. To, že lesy nad vesnicí jsou plné vojáků, prý tady nebylo znát. Do Runářova nepřicházeli.
Ozbrojené síly v roce 2008 svou muniční základnu VÚ 6192 po dlouhých desetiletích opustily, bezplatně ji pak získala obec Skřípov. Ta sice některé z celkových čtyřiceti objektů schovaných za vysokým plotem dokázala využít, ale s většinou areálu si nevěděla rady.
Situace se změnila až v roce 2015. Bývalé armádní sklady od Skřípova odkoupila firma Linaplast vyrábějící plastové komponenty pro automobilky. A nyní přichází další změna. Společnost podnikatele Petra Rajchmana lesní část areálu prodala zbrojařskému koncernu CSG miliardáře Michala Strnada.
Když se reportér deníku Aktuálně.cz na Rajchmana obrátil s několika dotazy, nepochodil. Asistentka společnosti jen oznámila, že majitel je zaneprázdněný a nejlepší bude poslat otázky e-mailem. Na ně už ale nikdo neodpověděl.
Letos rekonstrukce, příští rok první granáty
Věc se začala řešit před dvěma měsíci. To když na březnové jednání skřípovského zastupitelstva dorazil Jaroslav Skála, jednatel firmy Excalibur Army. S několika kolegy přítomným konšelům a obyvatelům oznámil, že jsou novými majiteli bývalého vojenského areálu a mají s ním jasný úmysl.
Jak to v muničním areálu vypadá? Podívejte se:
„Sdělili, že v areálu po nezbytných úpravách v rámci zákona bude provozován muniční sklad. (…) uvedli, že v areálu bude skladována dělostřelecká munice, ne výbušniny. Skladování bude dle nových norem v jednotlivých nově zabezpečených skladech. (…) Výroba této munice je na Slovensku,“ stojí v zápisu ze zastupitelstva.
Skála měl přítomným oznámit, že navezení munice život ve Skřípově nijak neomezí, obec bude mít dále přístup k tamějšímu zdroji vody i své komunikaci. Dělostřelecké granáty by se v opravených skladištích měly začít skladovat od roku 2027.
„Dle sdělení budou do konce roku 2026 probíhat rekonstrukce v areálu. K dotazům na pracovní příležitosti zástupci společnosti sdělili, že půjde spíše o odborné pyrotechnické zaměstnance a prověřenou ostrahu areálu. Areál bude využíván dlouhodobě, pokud nebudou válečné konflikty, může být množství uložené munice i nižší,“ tlumočí zápis průběh březnového jednání.
„A co s tím naděláme?“
Do areálu se dnes dá dostat dvěma cestami. Ta první je asfaltová a vede od Skřípova. Právě tudy by měly, alespoň dle vyjádření Jaroslava Skály, náklaďáky CSG přivážet a expedovat munici. Silnice končí u autobusové zastávky, odkud zaměstnance Linaplastu rozváží linka do okolních měst.
Dál není možné jít. Komunikaci přehrazuje mohutná automatická brána, původní přístřešek pro vrátného je opuštěný. „Neodcházíme, budeme tu fungovat dál, vždyť naše firma plánuje rozvoj,“ ozývá se mužský hlas na druhé straně telefonu, když novinář vytočí jedno z telefonních čísel uvedených na plotu.
Linaplast, který má hned za vjezdem několik nových budov, zatímco na kraji prostranství stojí prázdné nízké stavby po armádě, tak bude nejspíš za Skřípovem fungovat společně s CSG.
„A co s tím naděláme,“ odpovídá jeden z místních zaměstnanců na to, co si o obnovení muničních skladišť myslí. „Je to prostě soukromý záměr, musíme se s tím naučit žít,“ přidává se další žena ze Skřípova.
I když z téhle strany vypadá oplocený areál vybavený mohutným kovovým vjezdem takřka nedobytně, zdejší starousedlíci vědí ještě o jiném vstupu. „Tam se jděte podívat, to něco uvidíte. Hned na kraji Runářova odbočte doprava a cestou lesem jeďte pořád rovně. Tam je druhá brána,“ radí mladší muž novináři.
Po několika minutách vyjetá kamenitá stezka skutečně ústí u starého vjezdu. Mezi dvěma ploty, dnes už značně prořídlými, potaženými několika pruhy ostnatých drátů, dříve pravděpodobně procházely dvojice vojáků střežící smrtonosné zásoby granátů.
Pár desítek metrů od děravých zábran stojí první nízká opuštěná stavba s několika místnostmi a otevřenými okny chráněnými mřížemi. Zřejmě jde o původní armádní zázemí, které pro svůj odpočinek využívaly zdejší vojenské hlídky.
Po několika minutách chůze za prvním lesním rozcestím se otevírá větší prostranství. Dlouhé nízké skladiště je jednou z desítek budov, které tu Československá lidová armáda vybudovala pro uchovávání munice. Střechu dodnes chrání mohutné bleskosvody. Právě ty napovídají, že za okny kdysi skutečně ležely tuny granátů.
„Konkrétní detaily nemůžeme zveřejňovat“
„Přibližně do přelomu tisíciletí areál provozovala Armáda ČR. S ohledem na bezpečnost a další faktory sehrála tato skutečnost významnou roli při hledání řešení pro rozšíření stávajících skladovacích kapacit Excalibur Army,“ vysvětluje Andrej Čírtek, mluvčí CSG, z jakého důvodu si firma vybrala právě Skřípov.
Zároveň ale nechce upřesnit, kolik peněz podnik miliardáře Michala Strnada do oživení lokality dá. „Stejně jako v dalších našich skladech počítáme s kamerovým systémem, komplexním monitoringem, včetně pozorovacích dronů monitorujících prostor areálu, a nepřetržitou přítomností bezpečnostního personálu. Konkrétní detaily investice nemůžeme zveřejňovat,“ doplňuje mluvčí.
CSG slibuje, že bývalý VÚ 6192 bude využívat pouze k uložení dělostřeleckých granátů vlastní produkce. Nemělo by tu tedy docházet k jakýmkoliv zásahům do vyrobených nábojů. „Areál není určen a nebude využíván k výrobě munice, zkouškám nebo její delaboraci či likvidaci,“ upřesňuje Čírtek.
A i když Jaroslav Skála v březnu skřípovským konšelům tvrdil, že pro dopravu bude CSG využívat pouze asfaltku vedoucí skrz hlavní bránu Linaplastu, mluvčí zbrojního koncernu teď taková slova nechce potvrdit. Na novinářův dotaz, zda budou náklaďáky využívat i „zadní“ lesní cestu od Runářova, Čírtek odpovídá mnohoznačně: „S ohledem na bezpečnost nebudeme logistické trasy přesně specifikovat.“
Otázkou ještě je, jak se k věci postaví ministerstvo obrany. Právě jeho podnik – Vojenské lesy a statky (VLS) – je totiž podle skřípovského starosty Igora Crhy (SNK) majitelem rybníků a cest v areálu bývalé muniční základny. Petr Toman, mluvčí státního podniku, informace potvrdil.
„V současné době probíhá prvotní jednání o záměrech nových vlastníků, o kterém následně bude VLS teprve informovat svého zakladatele (ministerstvo obrany). Komentovat jakékoliv podrobnosti je tak v tuto chvíli velice předčasné,“ oznámil Toman.
„Vyloženě obavu tu nikdo z příchodu CSG nemá,“ popisuje Crha náladu v malé obci na Prostějovsku. „Lidi to prostě berou jako fakt,“ potvrzuje i on smíření místních s návratem munice do lesů za vesnicí.
Což dokládá i starší muž s berlemi v blízkém Runářově. „Mně je to v podstatě jedno, já se budu stěhovat do Litovle,“ mává rukou nad blížícím se příjezdem prvních náklaďáků s municí. Kvůli granátům odtud ale neodchází. Stěhuje se prý proto, že zůstal sám a jednodušší život bude mít, tak jako většina jiných, ve městě.
