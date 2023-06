Nejlepší čas na to se narodit. Letošní novorozence čeká nejdelší život v historii

Více než sto třicet milionů dětí, které se letos narodí na celém světě, čeká nejdelší život v dějinách lidstva. Takzvaná naděje dožití při narození se po covidovém propadu z předchozích let vyšplhá na nový celosvětový rekord - v průměru 73,4 roku, odhadují demografové OSN. A stoupat bude dál. Za dalších padesát let by měla celosvětově činit téměř 80 let, píše v aktuálním vydání týdeník Ekonom při příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Obdobně pozitivní trend přinášejí i data o kojenecké úmrtnosti. Zatímco před půl stoletím se prvních narozenin nedožilo 93 dětí z tisíce narozených, letos to bude 27 z každé tisícovky. A číslo bude dál klesat.

Jenže šance na dlouhověkost se stále hodně odvíjí od toho, kde děti přijdou na svět. Zatímco evropští novorozenci včetně českých mají šanci dožít se skoro 80 let, ti afričtí jen 63 roků. A například děti, které letos přijdou na svět v Čadu či Nigérii, jen necelých 54 let.

Kolik dětí se letos narodí v jednotlivých zemích světa a jak dlouhý život je čeká, si můžete proklikat v následující interaktivní mapě.