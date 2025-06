Nejpozději v roce 2028, říká o letu do vesmíru český astronaut. Jde ale o mnohem víc

Byla to dvojnásobná premiéra, která přitáhla pozornost každého, koho zajímá vesmír a zároveň i české ambice dostat do kosmu astronauta Aleše Svobodu. V pražském Planetáriu, které se po rekonstrukci pochlubilo největší LED kopulí na světě, v tomto týdnu zároveň představili projekt Česká cesta do vesmíru. Deník Aktuálně byl u toho a mluvil i se zmíněným astronautem.

Aktuálně.cz přináší ukázku z prezentace projektu Česká cesta do vesmíru, slova ministra Martina Kupky i rozhovor s astronautem Alešem Svobodou. | Video: Radek Bartoníček

"Dá se určit okno, ve kterém chceme my letět jako Česká republika. To je rok 2027 nebo nejpozději 2028," uvedl v rozhovoru s Aktuálně.cz astronaut Aleš Svoboda, který by měl být tím vyvoleným, jenž poletí s českou vlajkou na rukávu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

S Aktuálně.cz mluvil v tomto týdnu těsně po skončení slavnostního galavečera v pražském planetáriu, kde mohli diváci sledovat představení národního projektu Česká cesta do vesmíru, jehož hlavní hvězdou je právě Svoboda. Od roku 2016 bojový armádní letec, který pravidelně létá ve stíhačce JAS-39 Gripen a který v roce 2022 prošel velmi náročným sítem Evropské kosmické agentury jako ten nejlepší možný český astronaut.

Jeho misi nedávno oficiálně schválila česká vláda i Rada Evropské kosmické agentury, což bylo velmi důležité. Pokud jde o vládu, její členové schválili uvolnění 400 milionů korun, které má Česko zaplatit za let ještě letos. Další peníze, celkem přibližně dvě miliardy korun, stát vynaloží do tří let.

Ministr dopravy Martin Kupka na zmiňovaném galavečeru několikrát s nadšením v hlase mluvil o Svobodovi i mnoha aktivitách českých firem a odborníků, kteří se podílejí na vesmírných projektech. "S Alešem Svobodou vstupujeme do fáze, kdy se naše vesmírné ambice stávají realitou. Mise na ISS je silným symbolem toho, že Česko má ve vesmíru své pevné místo a toto místo chce do budoucna dále posilovat," avizoval Kupka. Je přesvědčený, že vynaložené peníze se vrátí v podstatně větších sumách, protože tuzemským firmám se podle něj otvírají nebývalé možnosti podnikat v tomto odvětví.

Kupka na galavečeru vzpomínal, s jakými reakcemi se setkával, když před rokem začal mluvit o českém plánu na dobytí kosmu. "Na sociálních sítích se ozývalo: 'Vy politici byste tam měli letět.... To je nějaká švejkovina… Kde by nějaký český národ měl pomýšlet na cestu ke hvězdám…' No a vidíte, máme za sebou rok, kdy se ukázalo, že český národ není jenom národem Švejků, ale i národem Remků, Svobodů, Komenských, Masaryků, Čapků, Wichterlů, národem lidí, kteří chtěli něčeho dosáhnout a něčeho dosáhli," sděloval Kupka.

V České cestě do vesmíru nejde "jen" o samotného astronauta, možná ještě více jde o to, jak se Česko bude rozvíjet v oblasti kosmického průmyslu, kde má šanci proniknout do evropské špičky. S Alešem Svobodou bude na palubě také 14 vybraných českých vědeckých experimentů. Například náramkové hodinky, které budou fakticky dozimetrem, monitorujícím přesně expozici ionizujícího záření.

"Hned několik experimentů má ambice zdokonalit systémy podpory života budoucích kosmických lodí a další zkoumají vliv kosmického prostředí, zejména mikrogravitace, laicky stavu beztíže, a radiace na lidské tělo. Další experimenty přispějí k výzkumu rakoviny, plodnosti nebo odolnosti potravin vůči klimatické změně," upozorňuje na speciálním webu předseda výboru a koordinátor národního projektu Česká cesta do vesmíru Václav Kobera.

Na tomto webu je možné najít spoustu dalších informací. Například katalog českých subjektů, které uspěly v Evropské kosmické agentuře, video medailonky vybraných českých firem, které se účastní kosmických aktivit, ale také celé znění Národního kosmického plánu.

Ministru Kupkovi, astronautu Svobodovi a celé řadě dalších lidí velmi záleží také na získání mladých lidí, kteří by se pro kosmické projekty nadchli. Vznikl tak projekt ZERO - G, za kterým jsou mladí vesmírní kadeti, kteří zažili stav beztíže během letu právě s názvem Zero - G. Celkem 26 kadetů a kadetek prošlo náročným výběrem a šesti koly testování. Během galavečera byla většina z nich přítomna a bylo vidět, jak moc jsou z projektu nadšeni. Všichni jsou zároveň ambasadory českého vesmírného programu, takže budou na mnoha místech tento program popularizovat.

Nechyběl ani jediný československý kosmonaut Vladimír Remek, který si povídal se Svobodou a zároveň byl i jedním z kmotrů jeho knihy Ke hvězdám - Od gripenů do vesmíru. Jde o knižní rozhovor, který se Svobodou vedli manželé Veronika a Martin Jonášovi. Zároveň Svoboda představil i svou knížku zejména pro děti s názvem Do oblak.

Podobně jako ministr Kupka ani astronaut Svoboda nepochybuje o smysluplnosti vynaložených peněz ze státní pokladny. "Je obtížné vyčíslit finanční návratnost v horizontu nejbližších let. Ten primární přínos ale je ve vědě, výzkumu a technologických inovacích. Pro špičkové české výzkumné týmy a technologické subjekty je to jediná příležitost, jak dostat svou práci na Mezinárodní vesmírnou stanici. Zároveň se snažíme o maximální zapojení průmyslu, byla už podepsána například memoranda o spolupráci s významnými komerčními partnery z USA, když my budeme dělat byznys s nimi, tak oni přitáhnou zakázky k nám," vysvětloval Aktuálně.cz Svoboda.