Dlouhodobé ubytování v Praze? Nabízí ho i ubytovny

Hokejisty extraligového Třince posílí třiatřicetiletý kanadský obránce Cam Barker. Třetí hráč draftu NHL z roku 2004, který v kanadsko-americké soutěži odehrál včetně play off 327 zápasů, bude za Oceláře hrát nejméně do první reprezentační přestávky, tedy do začátku listopadu. Úřadující český šampion zareagoval angažováním juniorského mistra světa z roku 2005 na početnou marodku.