Desatero finančního klidu: Proč jsou naše obavy o peníze často zbytečné
Internet je plný rad, jak vydělat víc. Mluví se o investicích, výnosech i nových příležitostech. Mnohem méně pozornosti ale věnujeme otázce, jak své peníze chránit. Přitom právě pocit bezpečí bývá základem finančního klidu. Jak poznat, že jsou vaše úspory opravdu v bezpečí, a čemu se naopak vyhnout?
Základem je nenechat se ovlivnit mýty, které kolem bezpečnosti peněz stále panují. Podle průzkumu agentury IPSOS se například 38 procent mladých do 30 let domnívá, že by v případě krachu banky získali zpět jen část svých uložených peněz a o zbytek by přišli.
Právě podobné představy mohou zbytečně oslabovat pocit finančního bezpečí. Ve skutečnosti jsou totiž vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách s licencí ČNB chráněny systémem pojištění vkladů, a to až do výše ekvivalentu 100 000 EUR na osobu u jedné instituce. Peníze, které mají sloužit jako finanční rezerva a dodat klid v nejistých situacích, jsou tak často bezpečnější na účtu než doma pod polštářem.
Finanční klid přitom nestojí na složitých strategiích ani na neustálém sledování trhů. Často vychází z několika jednoduchých pravidel, která pomáhají oddělit fakta od obav. Přinášíme deset z nich.
Deset pravidel finanční jistoty
1. Finanční klid začíná u bezpečí
Než začnete řešit výnosy, investiční strategie nebo nové finanční trendy, ujistěte se, že máte bezpečně uloženou finanční rezervu. Peníze, které vás mají podržet v nečekané situaci, by měly být především chráněné a snadno dostupné.
2. Prověřujte, zda je finanční produkt pojištěn
Ne všechny finanční produkty spadají do systému pojištění vkladů. Ověřte si, zda je daná instituce zapojena do systému pojištění vkladů a zda se na konkrétní produkt pojištění vztahuje.Pojištěny jsou vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách. Seznam pojištěných institucí včetně poboček zahraničních bank si můžete ověřit na webu Garančního systému finančního trhu.
3. Pojištění vkladů funguje automaticky
Mnoho lidí si myslí, že pojištění vkladů je služba navíc, kterou je potřeba aktivovat nebo si za ni připlatit. Ve skutečnosti funguje automaticky ze zákona. Jakmile uložíte peníze do pojištěné instituce, ochrana je součástí systému. Nemusíte o ni žádat ani podepisovat zvláštní smlouvu.
Pojištění se vztahuje na vkladové produkty, jako jsou běžné účty, spořicí účty, termínované vklady nebo stavební spoření. Naopak se nevztahuje na investiční produkty, například podílové fondy, akcie nebo dluhopisy, u nichž nese investor investiční riziko.
4. Limit, který určuje hranici jistoty
Zákonem zřízený systém chrání úspory až do výše 100 tisíc eur (přibližně 2,5 milionu korun) na jednoho klienta u jedné banky. Stejně důležitá jako samotná částka je i rychlost celého procesu. Garanční systém finančního trhu zahajuje výplatu náhrad už do sedmi pracovních dní od takzvaného rozhodného dne, kdy Česká národní banka oznámí, že instituce není schopná dostát svým závazkům.
5. Nepanikařte
Pokud se v médiích objeví zpráva o problémech banky, není dobré jednat pod vlivem emocí. Hromadné vybírání hotovosti, označované jako „run na banku“, může zhoršit situaci finanční instituce a urychlit její pád.
6. Aktivujte si Bankovní identitu
Bankovní identita (BankID) už dnes slouží milionům Čechů. Je klíčem k tomu, abyste v případě jakýchkoliv problémů s bankou vyřídili vše pohodlně online z domova, včetně případné výplaty náhrad vašich pojištěných vkladů.
7. Diverzifikace jako jednoduchá pojistka
Jako nejlepší prevenci proti strachu i reálnému riziku doporučuje Maria Šimůnková z organizace Nekrachni jednoduché pravidlo diverzifikace.
V praxi to znamená mít například běžný účet na každodenní platby u jedné banky a finanční rezervu na spořicím účtu u jiné. Dnešní doba to výrazně usnadňuje. Založení účtu online trvá jen pár minut v mobilu.
8. Prověřujte zdroje a nevěřte fámám
V krizových situacích se bleskově šíří dezinformace a podvodné zprávy. Všechny kroky a oficiální oznámení vždy ověřujte přímo na stránkách GSFT nebo ČNB.
9. Mluvte o penězích otevřeně
Peníze bývají často citlivé téma, ale právě ticho kolem nich zbytečně zvyšuje nejistotu. O to důležitější je umět o financích mluvit přirozeně v rodině, s partnerem i s přáteli.
Maria Šimůnková z organizace Nekrachni v rámci nedávného rozhovoru doporučila: „Bavte se víc o financích. Nestyďte se a otevřete tohle téma u večeře s partnerem nebo s rodiči. Být ve finančním zenu znamená vědět, jak věci fungují.“
Sdílení zkušeností i otázek pomáhá lépe chápat, jak finanční systém funguje v praxi, a zároveň odbourává zbytečný strach z toho, co se děje s penězi v bankách nebo v krizových situacích.
10. Věřte pravidlům, ne obavám
Garanční systém finančního trhu stojí na zákonem daných pravidlech a financují ho samotné banky. Není to improvizovaný fond, ale stabilní mechanismus, který má jediný úkol: zajistit, aby se lidé ke svým penězům dostali i v krizových situacích.
Finanční klid není o tom mít peníze pod kontrolou do poslední koruny. Je o tom vědět, že i v horší situaci existují pravidla, která vás nenechají spadnout bez záchytné sítě.
Článek vznikl ve spolupráci s institucí GSFT.
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