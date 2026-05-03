Děkuji celému českému národu, sdělil Babišovi při osobním setkání prezident Zelenskyj

I když premiér Andrej Babiš několikrát v minulosti avizoval, že nemá v úmyslu navštívit Ukrajinu, aby se setkal s tamním prezidentem Volodymyrem Zelenským, na setkání obou státníků přesto došlo. Ne však na půdě Ukrajiny, ale v arménském Jerevanu, kam Babiš přicestoval v neděli. Tam oba politici přijeli na summit Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských zemí.
Bylo to svým způsobem výjimečné setkání, český premiér Andrej Babiš a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se totiž potkali vůbec poprvé od loňských podzimních voleb v České republice.
V předvolební kampani sice Babiš opakovaně tvrdil, že stojí za Ukrajinou, často se ale vyjadřoval kriticky na adresu ukrajinských uprchlíků v Česku. A zároveň vyjadřoval pochybnosti, jestli Ukrajinci dělají maximum pro ukončení války. Proto nebylo překvapivé, když avizoval, že se na návštěvu Ukrajiny na rozdíl od jiných politiků nechystá.
Nynější schůzka v Jerevanu je součástí celé řady osobních jednání politiků různých zemí na pozadí pondělního summitu Evropského politického společenství. Například Zelenskyj se kromě jednání s Babišem chystá kromě jiného také na schůzku se slovenským premiérem Robertem Ficem, který se na adresu Ukrajiny vyjadřuje ještě mnohem ostřeji a kritičtěji než Babiš, byť po nedávném telefonátu se Zelenským se vyjádřil značně opatrněji a přislíbil mu podporu.
Český premiér o jednání informoval na svém facebookovém profilu. „S panem prezidentem jsme jednali na čtyři oči, známe se dlouho, poprvé jsme se viděli v roce 2019, celkem už čtyřikrát,“ napsal a přiložil i fotku ze setkání.
Příležitost pro české firmy
„Mluvili jsme spolu o aktuální situaci na frontě a o tom, jak ukončit celou válku, ale řešili jsme i pomoc s poválečnou obnovou Ukrajiny, která může být velkou příležitostí pro české firmy,“ pokračoval a dodal, že se koncem června zúčastní konference v polském Gdaňsku, kde se se Zelenským opět potká - a budou obšírněji řešit právě poválečnou obnovu.
Podle českého předsedy vlády komplikuje uzavření míru zejména fakt, že americký prezident Donald Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu. Babiš však míní, že je šance válku ukončit. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí střední Asie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
„Je jasné, že Ukrajina asi těžko může akceptovat podmínky, které si představuje (ruský) prezident (Vladimir) Putin. Nicméně ty rozhovory probíhaly v minulosti. Určitě je potřeba v tom pokračovat, ale zatím se čeká, jakým způsobem se americká strana do toho vloží," řekl Babiš.
Český premiér uvedl, že Rusko neakceptuje účast evropských lídrů na řešení konfliktu. Zapojit by se podle Babiše mohla Organizace turkických států (OTS). Erdogan má podle něj dobrý vztah s Trumpem, zatímco lídři střední Asie udržují diplomatické vztahy s Moskvou i Washingtonem. Nejdůležitější roli podle Babiše však ve vyjednáváních hraje Trump.
Pokud jde o reakci Zelenského po schůzce s Babišem, označil ji za produktivní a poděkoval Čechům za podporu jeho země.
„Produktivní setkání s premiérem České republiky Andrejem Babišem. Podrobně jsme prodiskutovali bilaterální oblasti našich vztahů – existuje skutečný potenciál pro prohloubení naší spolupráce. Osobně jsme také prodiskutovali evropskou kolej a další kroky na cestě Ukrajiny k členství v Evropské unii,“ napsal na síť X ukrajinský prezident a dodal: „Děkuji celému českému národu za jejich obrovskou a srdečnou podporu Ukrajině – skutečně to velmi oceňujeme.“
