U moře levněji než doma. Podívejte se, kde se během dovolené můžete rozšoupnout

V mnoha oblíbených zahraničních destinacích bude dnes Čechům na jídlo stačit méně peněz než doma. Datová redakce Aktuálně se podívala na to, na kolik vyjdou obědy v restauracích a nákupy v obchodech v jednotlivých evropských zemích.

Účet za tříchodový oběd pro dva včetně nápojů v restauraci střední cenové kategorie se v Česku pohybuje kolem třinácti stovek, vyplývá z dat portálu Numbeo. Za srovnatelné peníze se mohou Češi najíst na Balkáně, v zemích visegrádské čtyřky, ale třeba i v Portugalsku. V Turecku se dokonce vejdou do tisícovky.

V populárním Chorvatsku si už ovšem budou muset více než čtyři stovky připlatit. Chorvatští restauratéři si za své služby účtují víc než například Španělé. Podobně draho je i v Řecku. V Itálii a v Německu se útrata blíží dvěma tisícům. V Dánsku a ve Švýcarsku pak za oběd pro dva nechají lidé více než tři tisíce korun.

Ti, kteří mají v plánu vařit si na dovolené z místních surovin, pocítí ještě menší cenové rozdíly. V drahých zemích v posledních letech rostly ceny potravin pomaleji než ve státech, kde bylo dřív jídlo mnohem levnější. Dokládá to ukázkový nákup o 13 položkách, který v Česku vyjde na tisícovku.

Levněji se dá nakoupit nejenom v Turecku a téměř všech zemích bývalého východního bloku, ale nově i ve Španělsku a Portugalsku. Ani v dalších oblíbených dovolenkových destinacích se lidé nemusí při návštěvě supermarketu příliš uskromňovat. V Chorvatsku jim na ukázkový nákup bude stačit v přepočtu 1027 korun, ve Slovinsku 1116 korun, v Řecku 1157 korun a v Itálii 1259 korun. Výrazně dráž je pouze ve Švýcarsku, kde se účet vyšplhá na 2313 korun.

Že je ve Švýcarsku nebo ve Skandinávii draho, asi překvapí málokoho. Datové redakce Aktuálně se ovšem podívala i na to, jak se z českého pohledu změnila cenová dostupnost jednotlivých zemí za posledních pět let, tedy v porovnání s posledním předkrizovým rokem 2019. Výpočet změny cenové dostupnosti je založený na třech číslech: růstu cenové hladiny v daném státě, vývoji kurzu koruny vůči místní měně a růstu průměrné mzdy v Česku.

V porovnání s dobou před pěti lety nejlépe vychází Norsko, kde si nyní Češi mohou dovolit o pětinu více zboží a služeb než tehdy. Ceny zde totiž rostly v posledních pěti letech dvakrát pomaleji než v Česku, tedy zároveň pomaleji než české mzdy. Navíc česká koruna vůči norské zpevnila.

Levné východní Středomoří

Vedle Skandinávie je v současnosti dostupnější i většina středomořských států v čele s Tureckem bojujícím s vysokou inflací a devalvací liry, úporně šetřícím Řeckem a Kyprem rozděleným mezi tyto dva národy. "Řecko je spolu s Tureckem lídrem u leteckých zájezdů i v oblibě u českých turistů, co se týká ceny," potvrzuje mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

"Dovolená v Turecku, Řecku či Egyptě je pro Čechy dostupná a čím dál častěji pozorujeme i snahu užít si dovolenou v co největším komfortu," popisuje rostoucí koupěschopnost rekreantů Jiřina Ekrt Jirušková ze společnosti Invia. Češi tak vyměnili tříhvězdičkové hotely s polopenzí za čtyřhvězdičkové hotely s all inclusive. Ceny přitom vzrostly jen mírně. V roce 2019 Invia prodávala týdenní pobyt v Turecku průměrně za 17 tisíc korun, letos za 18 200 korun.

Dostupnější než dříve jsou také Španělsko, Portugalsko či Francie. "Ceny zájezdů jsou v posledních dvou letech víceméně srovnatelné, měnily se dle konkrétních ubytování pouze v jednotkách procent," upřesnila Pavlíková.

Příznivější ceny dovolených potvrzují i další agentury. "Ceny našich zájezdů nerostly takovým tempem jako inflace. Oproti roku 2019 jsou letos vyšší jen zhruba o 12 procent," podotýká mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Lucie Hasman. V průměru rostly více ceny zájezdů v evropských destinacích, u dovolených mimo EU byl nárůst nižší, doplnila Hasman.

Vyhlídky na letošní sezonu jsou tak podle prodejců optimistické. "V rámci first minute máme opět prodáno výrazně více než ve stejném období v loňském roce. Pokud bude vše pokračovat jako dosud, bude to rozhodně velmi dobrá sezona," těší Petra Šatného, marketingového ředitele cestovní kanceláře Alexandria. Mezi lidmi je u nich největší zájem o zájezdy v Řecku, Bulharsku, Turecku a Španělsku.

Z dat Českého statistického úřadu se nicméně zatím nezdá, že by se Češi při výběru dovolené příliš ohlíželi na to, jak se mění jejich koupěschopnost ve zvažovaných destinacích. Vloni uskutečnili 5,6 milionu cest do zahraničí, o 11 procent více než v roce 2019. Nejvýraznějšími výjimkami z tohoto zvýšeného zájmu o zahraniční dovolené jsou překvapivě "levnější" Řecko a Turecko. Největší boom zaznamenalo Španělsko, kde Češi vloni strávili o dvě třetiny více dovolených než před pěti lety.