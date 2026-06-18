Další česká herní pecka na obzoru? Už letos se pod starým hradem probudí pradávné zlo

Temná hlubina plná nestvůr, zchátralý hrad a netradiční spojení akčního RPG s budováním vlastní základny. Hosty Krotitelů bossů byli tentokrát art director Michal Bahounek a hlavní designér David Šimek ze studia Esanti Games, kteří přiblížili vývoj ambiciózní české fantasy hry Secret of the Deep. Ta chce hráče zlákat do světa, kde se střetává naděje s temnotou ukrytou v tajemné Hlubině.
Na první pohled může Secret of the Deep vypadat, že kombinuje několik osvědčených herních žánrů najednou. Sami vývojáři mluví o mixu akční adventury s příměsí roguelite prvků a budovatelského RPG, které doplňují náročné hack and slash souboje, to celé v podmanivé atmosféře temného fantasy s důrazem na silný příběh.
Místo snahy vytvořit další kopii úspěšných titulů ale chtějí jednotlivé inspirace propojit do něčeho nového. Výsledkem má být hra, která si bere prvky z různých žánrů, ale stojí na vlastních základech.
Velkou roli hraje samotná struktura hratelnosti. Hráči budou svůj čas dělit mezi dvě části. Na povrchu se starají o podhradí a postupně obnovují zničený hrad, vylepšují budovy, vyrábějí vybavení a pomáhají místním obyvatelům. Následně se vydávají do tajemné Hlubiny, kde je čekají souboje s hordami nepřátel, průzkum nových oblastí i náročnější bossové. Právě tento „dvojitý loop“ považují tvůrci za jeden z hlavních pilířů celé hry.
Zásadní součástí projektu je také atmosféra. Secret of the Deep sice pracuje s temnou fantasy estetikou, nechce ale být čistým grimdarkem, ve kterém je vše beznadějné. Vývojáři naopak staví na kontrastu dobra a zla. Proti zlověstné Hlubině stojí kladný hrdina i postupně se probouzející naděje v podhradí. Čím více hráč pomáhá okolnímu světu, tím více se mění jeho podoba – z ruin se stává živé místo, přibývají nové budovy, otevírají se zkratky a krajina doslova rozkvétá.
Tvůrci zároveň kladou velký důraz na worldbuilding a detaily. Každý biom má mít vlastní identitu, nepřátelé mají odpovídat prostředí, ve kterém žijí, a i zdánlivě nepodstatné prvky mají své místo v příběhu světa.
Vývojáři otevřeně přiznávají, že nechtějí do hry přidávat věci jen proto, že vypadají efektně. Každý vizuální prvek by měl mít svůj důvod a zapadat do logiky světa. Právě díky tomu chtějí vytvořit prostředí, které bude působit uvěřitelně a bude hráče motivovat k dalšímu objevování.
Secret of the Deep zároveň prošel obdobím útlumu, během kterého si studio ujasňovalo další směřování projektu. Nešlo však o restart, jak sami vývojáři zdůrazňují, ale spíše o příležitost doladit původní vizi a posunout technické i designové zpracování na vyšší úroveň. Pokud půjde vše podle plánu, hráči by se do tajemné Hlubiny mohli vydat už 11. listopadu 2026. A pokud se Esanti Games podaří naplnit ambice, o nichž v Krotitelích bossů mluvili, mohla by česká herní scéna získat další výrazný fantasy titul.