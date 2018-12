Agentura CzechTourism slaví 25 let. Podívejte se, jak podporuje turismus a naší zemi

500 Setkání influencerů v Ostravě

V červenci 2018 se v Ostravě konalo globální setkání tvůrců internetového obsahu TBEX (The Travel Blog Exchange Europe). Do ČR přijelo na pět set blogerů a influencerů ze 43 zemí světa. Mezinárodní konferenci do střední Evropy – úplně poprvé – přivedlo naše zahraniční zastoupení pro USA a Kanadu. Účastníci poznali nejen Moravskoslezský kraj, díky fam tripům zavítali v podstatě do celé republiky.