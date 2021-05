Čtveřice astronautů se po půl roce na Mezinárodní vesmírné stanici vrátila na Zemi

Pražský hudební festival Metronome představil prvního zahraničního hosta příštího ročníku, který se uskuteční 23. až 26. června 2022. Bude jím britské duo z žánru alternativního popu Oh Wonder. Debutovalo albem před šesti roky, s následující deskou Ultralife už předskakovalo hvězdám jako zpěvačce Halsey nebo písničkáři Beckovi. Třetí nahrávku nazvanou No One Else Can Wear Your Crown vydali Oh Wonder loni.

Hvězdami plánovaného pátého ročníku festivalu, který byl již podruhé odložen kvůli koronaviru, měli být americký raper Macklemore, britská skupina Underworld a právě Američan Beck. "Všem držitelům vstupenek s daty ročníků 2020 nebo 2021 garantujeme platnost těchto vstupenek na rok 2022. Mají-li třídenní, není co řešit. V případě jednodenních si diváci budou znovu moc vybrat den, na který s jednodenní vstupenkou dorazí," říká jeden z producentů akce David Gaydečka.