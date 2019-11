ČSSD a SPD by se v říjnu do Sněmovny nedostaly, ukázal nový průzkum

ČSSD a SPD by podle říjnového volebního modelu agentury Kantar CZ zůstaly před branami Sněmovny. Volby by tradičně vyhrálo ANO před Piráty a ODS. Poslance by měly také KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Volební model v neděli zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

ANO si oproti zářijovému šetření polepšilo na 31,5 procenta, Piráti na 17 procent. ODS si naopak pohoršila na 12,5 procenta. Komunisté by získali sedm procent hlasů, TOP 09 šest procent. Lidovce a Starosty by volilo shodně pět procent dotázaných. ČSSD a SPD by by získaly podle modelu 4,5 procenta hlasů. Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy preference SPD klesají už čtvrtý měsíc. Největší část voličů přešla k hnutí Trikolóra, které by obdrželo 3,5 procenta hlasů, nebo k ANO. Preference ČSSD dlouhodobě pozvolna klesají také hlavně ve prospěch ANO, dodal Ranocha.