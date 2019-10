Co vlastně změní nový realitní zákon?

Unicareal

Realitní trh v Česku stále tak trochu připomíná historii divokých devadesátých let.

Regulace realitního trhu, realitních kanceláří a makléřů měla mít podle odborníků legislativní základ již dvacet let. A přece jsme museli na realitní zákon čekat až do roku 2019.

Už je to tady…

V lednu 2019 se začal, po dlouhých debatách mimo sněmovnu, projednávat nový zákon o realitním zprostředkování. Nyní prošel prvním čtením, a tak je regulace již desítky let divokého realitního trhu konečně v dohledu. Účinnost zákona je předběžně stanovena na 1. leden 2020, vzhledem k přechodnému období a lhůtám na splnění povinností daných tímto zákonem bude však reálný dopad na trh ještě o něco později.

Zákon však již nyní sklízí kritiku, především za to, že neodpovídá současným trendům online světa a nepočítá s portály jako bezrealitky.cz. Jednoduše nepočítá s novými platformami a alternativními službami. Má být především bičem na klasické realitní kanceláře, resp. realitní makléře. Jak je to doopravdy?

Jde o způsobilost!

To potvrdí všichni ti, kteří mají negativní zkušenosti s tzv. garážovými makléři. Právě tito nesolidní makléři se ve velké míře zasloužili o nepříznivou situaci na trhu. Nízkou kvalitu služeb nedokážou zachránit ani spolehlivé realitní kanceláře, protože makléři bez potřebného vzdělání, znalostí a snahy klientovi poskytnout kvalitní služby jsou vidět nejvíc. Právě to by měl změnit nový realitní zákon.

S novou legislativou se realitní činnost změní z volné živnosti na živnost vázanou. Realitní zprostředkovatelé budou muset prokázat odbornou způsobilost. Budou potřebovat vysokoškolské vzdělání v oboru práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Realitnímu makléři případně stačí také středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání, pokud je doplní tři roky praxe. Alternativou je osvědčení o profesní kvalifikaci na základě složení státem certifikované zkoušky.

Podnikatelé i osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávaná, budou vedle dokladu o vzdělání potřebovat také čistý výpis z rejstříku trestů. Realitní makléř by měl být bezúhonný, a protože tomu tak vždy nebylo, musí to přikazovat realitní zákon.

Povinné pojištění

Realitní zákon přináší také nový typ smlouvy - smlouvu o realitním zprostředkování a nové pojištění - povinné pojištění realitních zprostředkovatelů. Jedná se o pojištění odpovědnosti, vztahuje se na škody související s výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění minimálně 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Je jasné, že takový zákon přijde vhod pojišťovnám. I solidní realitní kanceláře však zákon vítají, ač s výhradami. Mimo jiné by měl zlepšit vnímání realitních služeb. Může dokonce pomoci zbavit strachu, který lidé někdy pociťují, mají-li se obrátit na realitního makléře.

Šalamounské nevyřešení úschovy peněz

Mnozí očekávali, že nový zákon zakáže úschovu peněz za nemovitost na straně realitní kanceláře. Mnohé realitky totiž peníze ukládají na stejném účtu jako finance, které používají na svůj provoz. Mohou si s nimi tedy dělat cokoliv a podle spousty odborníků by bylo pro klienta daleko bezpečnější, kdyby peníze ležely na účtu advokáta, notáře nebo bankovního ústavu.

A nový zákon? Ten se k tomu staví dost šalamounsky. Poskytovat úschovu nezakazuje. Ještě v lednu bylo v návrhu zákona psáno, že realitní kanceláře nejsou oprávněny úschovu poskytovat. Dnes už tam najdete, že realitní zprostředkovatel není oprávněn úschovu nabízet, což je zřejmá klička, která realitkám umožní úschovy i nadále poskytovat.

Rozhodnutí ale nejspíš není definitivní. Po prázdninách se v Poslanecké sněmovně chystá jednání, kde se konkrétně úschova peněz při koupi nemovitosti bude řešit. Než vejde nový realitní zákon v platnost, ještě se toho může spousta změnit.

Naše kancelář pro všechny své klienty využívá advokátní úschovu a rozhodně jsme proti tomu, aby peníze klientů ležely na účtu RK.